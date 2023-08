Börse in Frankfurt

Inflationsdaten aus Bundesländern belasten Dax

Frankfurt/Main / Lesedauer: 1 min

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. (Foto: Fredrik von Erichsen/dpa )

Die Anleger sind am Mittwoch bei deutschen Aktien nach zwei Tagen mit deutlichen Gewinnen wieder in die Defensive gegangen. Daten aus einzelnen Bundesländern deuten auf ein Anziehen der Inflation in Deutschland hin.

Veröffentlicht: 30.08.2023, 09:45 Von: Deutsche Presse-Agentur