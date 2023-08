In Millionen Wohngebäuden lauern Gefahren durch Asbest

Dem ehemaligen Bauarbeiter Wolfgang Leihner–Weygandt bricht fast die Stimme weg, als er von seiner Lungenkrebs–Operation im Jahr 1995 berichtet. Der Teil seiner Lunge, der vom Krebs befallen war, musste raus. Seither ist der 69–Jährige kurzatmig, aber er lebt. „Ich gehöre zu den 20 Prozent, die diese Diagnose überlebt haben. 80 Prozent haben nicht das Glück“, sagt Leihner–Weygandt am Donnerstag bei einer Veranstaltung der Industriegewerkschaft Bauen–Agrar–Umwelt (IG Bau) in Berlin.

„Asbest–Welle“ auf dem Bau befürchtet

Der frühere Bauarbeiter hat schon in jungen Jahren Zementfaserplatten zersägt, auf Baustellen mit Spachtelmasse und Kitt gearbeitet. Was ihm nicht klar war: Dass er dadurch seine Gesundheit aufs Spiel gesetzt hat, weil in diesen Baustoffen Asbest enthalten war. Seit 1993 ist der bis dahin so beliebte Asbest in Deutschland verboten, doch die Gefahr, die davon ausgeht, ist nach wie vor vorhanden, warnt Carsten Burckhardt, bei der IG Bau unter anderem für den Arbeitsschutz und die Bauwirtschaft zuständig. Denn im Zuge der anstehenden Sanierungswelle könnten die Millionen Tonnen Asbest, die in Häusern und Wohnungen fest verbaut sind, zum neuen Gesundheitsrisiko für Bauarbeiter und Heimwerker werden. Es drohe eine „Asbest–Welle“ auf dem Bau, sagt Burckhardt.

In allen älteren Gebäuden ist mit Asbest zu rechnen

Der Gebäudebestand in Deutschland ist in die Jahre gekommen. Zwischen 1950 und 1989 wurden nach Angaben von Matthias Günther, Leiter des Pestel–Instituts in Hannover, 9,4 Millionen Wohnhäuser neu gebaut. Mehr als die Hälfte aller Wohngebäude in Deutschland stamme aus diesen Jahrzehnten. In Baden–Württemberg sind es insgesamt rund 1,34 Millionen Wohngebäude und in Bayern rund 1,69 Millionen. In diesem Zeitraum kam auch intensiv Asbest zum Einsatz. „Es ist davon auszugehen, dass es in jedem Gebäude, das in diesen vier Jahrzehnten gebaut, modernisiert oder umgebaut wurde, Asbest gibt. Mal mehr, mal weniger“, sagte Burckhardt.

Gefahren auch für Heimwerker

Insgesamt sind in den vier Jahrzehnten bis 1990 zirka 4,35 Millionen Tonnen Asbest nach Deutschland importiert worden, 73 Prozent davon wurden als Asbest–Zement verbaut. Gemessen an der erfassten Menge von asbesthaltigen Abfällen kann laut Pestel–Institut davon ausgegangen werden, dass noch drei Viertel des produzierten Asbest–Zements in irgendwelchen Gebäuden schlummern. Immerhin: Solange er dort in Frieden ruht, ist er für die Bewohner kein Gesundheitsrisiko. Gefährlich kann es werden, wenn ein Hobby–Heimwerker beschließt, ohne fachliche Anleitung einen neuen Wanddurchbruch zu machen, Rohre rauszureißen oder alte Eternitplatten zu zersägen.

„Altbauten sind ein Millionen Tonnen schweres Asbest–Lager“, warnt Carsten Burckhardt. Die Asbest–Fallen lauerten überall, „im Putz und sogar in Spachtelmassen und Fliesenklebern“. Ein großes Problem sei auch der Spritz–Asbest, der vor allem in Verkleidungen von Aufzugs– und Versorgungsschächten verwendet worden sei. In ihm seien die Asbestfasern schwächer gebunden und könnten deshalb leichter freigesetzt werden.

320 Tote allein im Jahr 2022

Dass die Asbestbelastung in Deutschland kein Problem der Vergangenheit ist, belegen auch die Zahlen der Bau–Berufsgenossenschaft: In den vergangenen zehn Jahren seien 3376 Versicherte der BG Bau infolge einer asbestbedingten Berufserkrankung gestorben. Allein im Jahr 2022 waren es 320 Baubeschäftigte, wie Michael Kirsch, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der BG Bau ausführt. Aber auch für Landwirte, Elektriker und Chemiearbeiter sind Krankheiten, die sich auf den Kontakt mit Asbest zurückführen lassen, eine Gefahr. Wenn Asbest bearbeitet wird, entstehen winzige, nicht sichtbare Fasern, die mit der Atmung in die Lunge eindringen. Daraus können selbst noch 30 Jahre später lebensgefährliche Erkrankungen entstehen wie beispielsweise Lungenkrebs.

Gewerkschaft fordert mehr Transparenz

Doch was bedeutet das jetzt? Sollten die Eigentümer älterer Häuser und Wohnungen geplante Sanierungsvorhaben auf Eis legen, weil es viel zu gefährlich ist? Das ist nicht das, was die IG Bau erreichen will. Vielmehr geht es ihr um mehr Informationen und Transparenz, um vor den Gefahren durch Asbest warnen zu können. „Jeder Bauarbeiter und jeder Heimwerker muss wissen, auf was er sich einlässt, wenn er Fliesen abschlägt, Wände einreißt oder Fassaden saniert“, sagt Burckhardt. Der Gewerkschafter fordert deshalb unter anderem einen Schadstoff–Gebäudepass mit unterschiedlichen Gefahrenstufen für die jeweilige Asbest–Belastung eines Gebäudes. Vorbild dafür könnte Frankreich sein. Dort muss beim Verkauf eines Hauses, das vor 1997 gebaut wurde, ein Schadstoffausweis vorgelegt werden.

Sanierungs– und Abwrackprämie für Eigentümer

Zudem fordert die IG Bau deutlich mehr Kontrollen am Bau und einen „nationalen Asbest–Gipfel von Bund, Ländern und Kommunen“, um das Problem „auf möglichst breiter Ebene“ anzugehen. Aber auch die Eigentümer älterer Wohngebäude sollen, so die Vorstellungen der Gewerkschaft, nicht ohne Unterstützung bleiben. Für sie schlägt die IG Bau eine Sanierungs– und Abwrackprämie vor, beispielsweise als Förderprogramm der KfW.

Der frühere Bauarbeiter Leihner–Weygandt, der später im Arbeitsschutz tätig war, hat noch eine ganz praktische Botschaft an Bauarbeiter und Heimwerker: Sie sollten immer die entsprechende Schutzkleidung tragen, den Staub absaugen und überhaupt möglichst staubfrei arbeiten. „Und die Maske erst als letztes abziehen“, sagt er.