In Deutschland drohen Verteilungskämpfe

Zuletzt wurde viel über die wirtschaftlich angespannte Lage in Deutschland diskutiert. Häufig werden dabei kurzfristige Konjunkturprognosen zum Anlass genommen, um die Zukunft der deutschen Wirtschaft in den dunkelsten Farben zu malen. Das jüngste Beispiel ist die Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) für die Weltwirtschaft. Diese sagt für Deutschland für dieses Jahr eine Schrumpfung der Wirtschaftsleistung um 0,3 Prozent voraus, während sich der Rest der Welt langsam von dem Krisencocktail aus Pandemie, Krieg und Inflation erholen und zumindest moderat wachsen soll. Keine guten Aussichten. Doch zieht man in Betracht, dass die Bundesrepublik nicht nur die Pandemie, sondern innerhalb von nur wenigen Monaten eine massive Abhängigkeit von russischem Gas gemeistert hat, dann ist die Prognose durchaus akzeptabel — zumal sie sich immer auf das Vorjahr bezieht und deshalb zu internationalen Verzerrungen führt. Zum Beispiel sind die Volkswirtschaften von touristisch geprägten Ländern wie Spanien in der Pandemie doppelt so stark eingebrochen wie die deutsche — es ist also nur natürlich, dass das Wachstum, bedingt durch Nachholeffekte, nun stärker ist als in der Bundesrepublik. Entsprechend ist der Aufholeffekt in Deutschland im Jahr danach stärker als in anderen europäischen Ländern, so dass die deutsche Wirtschaft 2024 stärker wachsen soll als zum Beispiel die spanische, italienische, britische oder auch die amerikanische.

Auch das Thema Firmeninsolvenzen wird häufig dramatisiert und übersimplifiziert. Es ist wahr, dass die Zahl der Firmenpleiten zuletzt gestiegen ist, im Jahr 2022 lag sie bei rund 14.600. Allerdings ist dies historisch betrachtet immer noch ein fast einmalig niedriges Niveau. Und zweitens wird in der Debatte oft unterschlagen, dass Insolvenzen ein gesunder Prozess in einem wirtschaftlichen Zyklus sind. Schwache, unprofitable Unternehmen sind ein Risiko für die Wirtschaft. Daher müssen sie den Markt verlassen und werden durch gut gemanagte Firmen, die den Kunden besseren Service, bessere Produkte oder günstigere Preise bieten, ersetzt. Dies ist keinesfalls ein Alarmsignal, sondern ein Zeichen dafür, dass die Marktwirtschaft funktioniert und sich ständig verbessert, erneuert und innovativ den sich ändernden Rahmenbedingungen anpasst — ebenso wie der menschliche Körper, der durch Fieber einen Krankheitserreger aus dem Körper spült. Ein Staat, der diesen wirtschaftlichen Heilungsprozess durch fiebersenkende Mittel wie Subventionen oder andere Markteingriffe behindert, schadet der Wirtschaft langfristig.

Wachstumspotenzial Deutschlands schrumpft

Heißt das, das mit der deutschen Wirtschaft alles in Ordnung ist? Keineswegs. Doch das Beispiel der Insolvenzen zeigt: Wenn Probleme falsch gedeutet werden, kann das zu politischen Handlungen führen, die wie Problemlösungen aussehen, aber in Wahrheit das Gegenteil bewirken. Will man verstehen, welche wirtschaftlichen Herausforderungen die Bundesrepublik demnächst ins Auge sieht, muss man sich deshalb mit längerfristigen Prognosen und vor allem den Gründen dafür beschäftigen. Genau das hat nun das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) getan und Ende vergangener Woche eine mittelfristige Prognose für die deutsche Wirtschaftsentwicklung bis ins Jahr 2028 abgeben. Diese schätzt die Wirtschaftsleistung bei normaler Auslastung der Produktionsmöglichkeiten.

Die IfW–Ergebnisse sind alles andere als erbaulich. In den kommenden Jahren soll das potenzielle Wachstum der deutschen Wirtschaft immer weiter abnehmen und bis ins Jahr 2028 auf nur noch 0,4 Prozent sinken. Grund „für die mageren Wachstumsaussichten im laufenden Jahrzehnt ist eine alternde Gesellschaft“, heißt es in der IfW–Studie: In den Jahren 2023 und 2024 soll die Zahl der Menschen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, bei 47,1 Millionen Erwerbspersonen stagnieren. Für die Jahre ab 2025 prognostiziert das IfW gar einen Rückgang der arbeitenden Bevölkerung um rund 200.000 Erwerbspersonen pro Jahr. Zudem habe die sogenannte „Partizipationsquote am Arbeitsmarkt“ ihren Zenit überschritten. Diese Quote beschreibt, wie viele Bürger tatsächlich arbeiten. In den vergangenen Jahren ist sie vor allem durch eine steigende Erwerbsbeteiligung von Frauen und älteren Menschen stark gewachsen. Doch das IfW schätzt, dass es nun in die andere Richtung geht, wenn nicht mit deutlich verbesserten Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, flexibleren Arbeitszeitmodellen für Beschäftigte oder generell mit einer längeren Lebensarbeitszeit gegengesteuert werde. Zu allem Überfluss sei auch noch die Arbeitszeit rückläufig, die jeder Erwerbstätige durchschnittlich verrichte.

Sozialausgaben müssen laut IfW massiv zurückgefahren werden

Obwohl das Wirtschaftswachstum in den kommenden fünf Jahren auch in anderen Regionen der Welt abflachen soll, ist die prognostizierte Entwicklung in Deutschland außerordentlich schlecht. Dies wird auch gesellschaftlich für nachhaltige Veränderungen sorgen, prognostiziert das IfW: „Die öffentlichen Haushalte kommen aufgebläht aus den Krisen der frühen 2020er Jahre“, die Rücklagen dürften „nach und nach aufgebraucht werden, so dass in der zweiten Hälfte des Projektionszeitraumes [also etwa ab 2026] mit einer merklich restriktiveren Ausrichtung der öffentlichen Hand zu rechnen ist“. Diese dürfte an der Bevölkerung nicht spurlos vorübergehen: Für die Arbeitnehmer sollen die real verfügbaren Einkommen „kaum noch steigen“, zudem stehe der Staat vor „erheblichen Konsolidierungs– und Umstrukturierungsaufgaben“. Das IfW rechnet daher mit „Reformmaßnahmen in der nächsten Legislatur, so dass in den dann folgenden Jahren die Expansion des Staatskonsums in etwa auf die des Produktionspotenzials zurückgeführt wird“.

Im Klartext heißt das: Die Sozialausgaben einschließlich der Kosten für Rente, Gesundheit und Pflege, müssen massiv zurückgefahren werden. „Ohne neue Wachstumsimpulse droht Deutschland eine Phase zunehmender Verteilungskonflikte“, erläutert IfW–Konjunkturchef Stefan Kooths. „Denn weniger Wachstum engt immer auch die Verteilungsspielräume ein, und die Zahl der Menschen steigt, die im Alter Ansprüche auf Sozialleistungen haben.“ Gleichzeitig warnt Wirtschaftsforscher Kooths davor, die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland einfach hinzunehmen: „Wachstum ist kein Schicksal“, so Kooths. „Es gilt jetzt wirtschaftspolitisch diejenigen Standortfaktoren zu stärken, die man selbst in der Hand hat — Stichwort Bildung, Infrastruktur, Bürokratie, Abgabenquote“.

Mit anderen Worten: Da der Faktor Arbeit über die zukünftige wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland bestimmen wird, muss Arbeit hierzulande so attraktiv wie möglich gestaltet werden — um derzeit in Deutschland lebende Arbeitslose in Arbeit zu bringen und um ausländische Fachkräfte anzuziehen. Schließlich stehe Deutschland mit seiner demografischen Entwicklung nicht allein, in weiten Teilen der Weltwirtschaft stellten sich ähnliche Probleme, so Kooths. „Der Wettbewerb um die Talente der Welt wird damit härter.“