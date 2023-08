Trotz hoher Nachfrage werden in Deutschland immer weniger Wohnnungen gebaut. Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen ist im ersten Halbjahr um rund ein Viertel eingebrochen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Von Januar bis Juni wurde der Bau von etwa 135.000 Wohnungen bewilligt. Das waren rund 51.000 weniger als im Vorjahreszeitraum. Im Juni lag die Zahl der bewilligten Wohnungen bei knapp 22.000, ein Rückgang um mehr als ein Viertel gemessen am Vorjahresmonat.

Rückgänge gab es bei allen Gebäudearten. Dabei ging die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um rund ein Drittel zurück. Bei den Zweifamilienhäusern ist die Zahl genehmigter Wohnungen um mehr als die Hälfte gesunken, bei den Mehrfamilienhäusern um gut ein Viertel. Die Baugenehmigungen sind mit Blick auf den Wohnungsmangel in Städten ein wichtiger Indikator. In den Zahlen sind die Baugenehmigungen sowohl für Neu– als auch für Umbauten enthalten.

„Paket mit Schlagkraft“ gefordert

„Zum Rückgang der Bauvorhaben dürften weiterhin vor allem steigende Baukosten und zunehmend schlechtere Finanzierungsbedingungen beigetragen haben“, erklärten die Statistiker.

Ähnlich äußerte sich der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie (HDB), Tim–Oliver Müller: „Nach wie vor sorgen Zinssteigerungen, deutlich zulegende Baukosten, nochmals erhöhte energetische Anforderungen und die Unsicherheit über das weitere Vorgehen der Politik für ein Umfeld, in dem Investoren weiter auf der Bremse stehen.“

Die Bundesregierung müsse spätestens zum Wohnungsgipfel mit Bundeskanzler Olaf Scholz Ende September ein „Paket mit Schlagkraft“ schnüren. Dieses solle unter anderem eine Verbesserung der Abschreibungsmöglichkeiten, eine „massive“ Ausweitung des Zinsverbilligungsprogramms der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und die Absenkung der Grunderwerbsteuer enthalten.

Ministerin: Kein Vergleich mit Baukrise der Neunziger

Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB), sagte, das Kabinett müsse sich bei der Klausur Ende August auf Schloss Meseberg entscheiden: „Soll die Bauwirtschaft die Konjunktur wieder in die Spur bringen oder mit ihren Betrieben und Arbeitsplätzen aufs Abstellgleis?“ Ohne „verlässliche Investitionsimpulse“ würden Baufirmen früher oder später Stellen abbauen.

Trotz des großen Bedarfs an Wohnraum sinkt die Zahl der Baugenehmigungen seit Monaten. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) sieht aber keine Gefahr für die deutsche Bauwirtschaft. „Die Situation unterscheidet sich total von der in den 90ern“, sagte sie der „Leipziger Volkszeitung“. Damals war der Nachwende–Bauboom eingebrochen, es folgten Entlassungen und Firmenpleiten. Geywitz sagte, heute bestehe eine solide staatliche Grundnachfrage nach Bauleistungen, nicht nur im Gebäudesektor, sondern auch beim Bau von Schulen, Straßen, Brücken und Schienen.