Konjunktur

Ifo-Institut senkt Wachstumsprognose auf 0,2 Prozent

München/Kiel / Lesedauer: 2 min

Konsum-Zurückhaltung, hohe Zinsen und Preissteigerungen tragen laut Ifo-Institut zur schwachen Konjunktur in Deutschland bei. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa )

Die Experten sind sich einig: Die deutsche Wirtschaft wird in diesem Jahr nur minimal wachsen. Privater Konsum und Exporte ziehen zunächst kaum an. In der zweiten Jahreshälfte soll es besser werden.