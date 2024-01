Mittelstand

Ifo: Fast jedes zweite Familienunternehmen vor der Übergabe

München / Lesedauer: 1 min

Einer Ifo-Befragung zufolge stehen bis 2026 in Familienbetriebe durchschnittlich 38.000 Übergaben pro Jahr an (Symbolbild). (Foto: Jan Woitas/dpa )

Fast die Hälfte der Familienbetriebe in Deutschland befinden sich in der zweiten und dritten Generation. Bei vielen steht eine Übergabe an. Doch die jüngere Generation hat oftmals andere Pläne.