Unternehmen

Ifo: Banken vergeben Kredite wieder zögerlicher

München / Lesedauer: 1 min

«Die Banken erhöhen nach und nach die Kreditzinsen und gehen zurückhaltender bei der Vergabe vor», sagt Ifo-Experte Klaus Wohlrabe. (Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration )

Banken sind zurückhaltender: Deutsche Unternehmen kamen zuletzt schwieriger an Kredite. Nur in einem Bereich geht der Trend in eine andere Richtung.

Veröffentlicht: 23.10.2023, 10:49 Von: Deutsche Presse-Agentur