Bauernpräsident Joachim Rukwied hat politische Entscheidungsträger in Berlin und Brüssel bei einer Rede auf der Ravensburger Oberschwabenschau scharf kritisiert.

„Ich komme mir vor wie ein Mensch, der zwischen zwei Welten pendelt“, so Rukwied, „hier auf der Oberschwabenschau treffe ich Berufskollegen, die täglich arbeiten und mit der Gegenwart konfrontiert werden. In Berlin und Brüssel treffe ich Menschen, die in einer urbanen, ideologischen Blase leben und meinen, sie könnten die Landwirtschaft zukunftsfähig gestalten. Das Gegenteil ist der Fall! Man darf keinen Ideologen nachgeben, die noch nie einen Acker betreten haben, geschweige denn wissen, wie Boden riecht.“

Rukwied kritisierte konkret die Regulatorik in den Bereichen Flächenabbau, Pflanzenschutzmittel, Tierschutz und Saatverfahren. In Brüssel werde aktuell darüber diskutiert, rund zehn Prozent der landwirtschaftlichen Flächen einer anderen Nutzung zuzuführen.

„Es ist unverantwortlich, wenn man die Bevölkerung einem Ernährungssrisiko aussetzt“, hält Rukwied dagegen.

Kritik an Landwirtschaftsminister Özdemir: „Setzt nichts um“

Thema Tierschutz: Die Anzahl der Schweine in Deutschland sei zwischen 2012 und 2020 um 5,8 Millionen gesunken. In Spanien sei die Zahl im gleichen Zeitraum um 7,2 Millionen gestiegen. „Deshalb gibt es bei uns jetzt Iberico-Schwein“, so der Bauernpräsident, „aber zu anderen Haltungsbedingen als in Deutschland.“

Rukwied verwies in diesem Zusammenhang auf das Ergebnis der sogenannten Borchert-Kommission, in der hiesige Landwirte freiwillig Konzepte erarbeitet haben, um die Tierhaltung zu verbessern. Diese würden von der Stuttgarter Landesregierung nicht umgesetzt.

Rukwied: „Herr Özdemir muss für die kleinen Schweine- und Tierhalter klare Perspektiven aufzeigen. Umweltschutz, Tierschutz und Tierwohl muss sich lohnen.“

Laut Rukwied gebe Landwirtschaftsminister Cem Özdemir auch in der „Zukunftskommission Landwirtschaft“ kein gutes Bild ab. „Die ersten treten wieder aus, weil Herr Özdemir nichts umsetzt. Das muss sich ändern.“ Auch beim Biodiversitätsstärkungsgesetz müsse die Landesregierung „nachjustieren“.

Dass der Einsatz von mehr als 100 Pflanzenschutzmitteln mit Pestiziden seitens der EU verboten wurde, kann Rukwied nicht nachvollziehen. „Wir brauchen Pflanzenschutzmittel mit Glyphosat. Wir müssen kämpfen, damit Pflanzenschutz möglich ist.“

Zudem forderte Rukwied im Rahmen der Ökoregelung mehr Geld für die Landwirte. „Grünland hat eine hohe CO₂-Kapazität. Wir reden über mehr als 80 Euro pro Hektar. Das muss in die Ökoregelung aufgenommen werden.“

Bezogen auf die geplante Biotopvernetzung, die von vielen Städten und Gemeinden angestrebt wird, verwies Rukwied auf die Freiwilligkeit der Maßnahmen. Die Landwirte müssen als Eigentümer selbst bestimmen, was auf ihren Flächen geschieht. „Das kann nicht par ordre du mufti geschehen.“

Mangelnde Entwicklungsmöglichkeiten in Baden-Württemberg

Mit Sorge verfolgt der Bauernpräsident auch das Thema Ausbildung. „Leider gehen viele junge Landwirte inzwischen zum Studium nach Bayern“, so Rukwied. Deshalb habe man Konzepte erarbeitet, um Studienmöglichkeiten in Emmendingen und Kupferzell zu entwickeln und die Hochschule in Nürtingen zu stärken.

Rukwied: „Aber was passiert? Nichts! Deshalb sage ich an die Politik: Werden Sie tätig, damit Ausbildung in Baden-Württemberg wieder möglich ist.“

Wir brauchen Technologieoffenheit und keine einseitige Fixierung auf E-Mobiliät und E-Technologie Andreas Honikel-Günter, Landrat

Vor Rukwied hatten weitere Redner aktuelle Themen in der Landwirtschaft angesprochen. Franz Schönberger, der Vorsitzende des Bauernverbands Oberschwaben, erklärte die Chance, aus Gülle energieträchtiges Flüssigmethan zu gewinnen. „Wir könnten mit der Gülle aus dem Landkreis Ravensburg den gesamten ÖPNV versorgen“, so Schönberger.

Diesbezüglich würden Gespräche mit dem Landkreis stattfinden. Der stellvertretende Ravensburger Landrat Andreas Honikel-Günter nahm den Ball auf: „Wir brauchen Technologieoffenheit und keine einseitige Fixierung auf E-Mobiliät und E-Technologie.“

Schlechter Ruf der Landwirtschaft stößt Bauern auf

Juliane Vees, die Präsidentin des Landfrauenverbands Württemberg-Hohenzollern beklagte den schlechten Ruf der Landwirtschaft. „Wir finden uns fast täglich negativ in Funk und Fernsehen“, so Vees, „das belastet unser Image in der Gesellschaft. Gleichzeitig steigt die Burn-out-Gefährdung in der Landwirtschaft.“

Mehrere Jungbauern vom Agrar-Gesprächskreis verwiesen wie Bauernpräsident Rukwied auf die politisch vorgegebene Regulatorik, die ihnen das Leben schwer mache. „Wir dürfen nicht einmal einen Schraubenzieher benutzen, weil die Spitze einen Biber oder einen Wolf gefährden könnte“, hieß es zynisch.