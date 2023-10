„Ich glaube, dass wir aktuell einen perfekten Sturm sehen“

Fortschritt über Fortschritt: Künstliche Intelligenz entwickelt sich rasend schnell weiter ‐ und die Erkenntnisse werden so zu einem immer wichtigeren Bestandteil der hiesigen Industrie. Doch so rasant die KI voranschreitet, so groß sind auch die Herausforderungen für die Unternehmen in der Region, damit umgehen zu können. Es stellt sich die Frage: Wohin entwickelt sich die Tech-Branche als Zugpferd für die Wirtschaft in der Region?

Über die Herausforderung von Transparenz bei Lieferketten, aber auch die CO2-Nachweise durch Kooperationslösungen anzugehen, haben Jürgen Sturm, CIO der ZF Group und Oliver Ganser, Vorstandsvorsitzender von Catena-X bei der zweiten Bodensee Youth Conference referiert. Ganser erklärt im Interview, was Ziel ihrer Initiative ist.

Für was steht die Initiative Catena-X ?

Catena-X ist eine Initiative aus dem Zusammenschluss von 168 Firmen. Diese Firmen versuchen über gemeinsame Standards eine Basis zu schaffen für Menschen und Unternehmen, um gemeinsam ein Geschäftsproblem zu lösen. Darunter fallen zum Beispiel die CO2-Berechnungen, das Thema Kreislaufwirtschaft oder die Rückverfolgbarkeit von Produkten.

Dafür brauchen die Unternehmen Gemeinsamkeiten, die über zwei Firmen hinausgehen. Im Alltag wäre das mit dem Telefonbuch oder Mails vergleichbar. Da gibt es auch einen Standard dahinter. Mit Mails können sie mit jedem reden, obwohl sie nicht wissen, welches Programm der andere einsetzt. Sobald sie die Adresse haben, können sie mit den anderen Personen sprechen. Egal, ob er Apple Mail, google Mail oder Microsoft Outlook nutzt.

Daher hat sich Catena-X zur Aufgabe gemacht für ein Business-Problem relevante Standards zu definieren und via sogenannten KITs in Open Source allen Akteuren zur Verfügung zu stellen. Damit kann ein breites und interoperables Lösungsangebot entstehen und den Geschäftspartnern; von Mittelstand bis Großkonzern angeboten werden.

Können sie anhand des Beispiels der Automobilbranche ausführen, wie die Standards dann genutzt werden?

Das Ziel ist, dass wir zukünftig den CO2 -Nachweis darüber nachweisen können, also wie viel CO2 hat die Produktion von Rohstoff bis Endprodukt eines Fahrzeugs emittiert. Alle Partner in der Kette können nach den gleichen Standards und Regeln CO2 -Werte erfassen und miteinander teilen. Wie bei einer Mail können wir Daten miteinander teilen, weil wir die gleichen Schnittstellen benutzen. Dafür können wir bereits nach zwei bis drei Jahren, erste Ketten ganzheitlich abbilden und CO2 -Werte auf realen Daten berechnen. Parallel dazu können wir für das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz die notwendigen Schritte erbringen, um unsere Lieferketten auf die Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards zu trimmen und mögliche Probleme über die verschiedenen Kettenstufen kollaborativ gelöst werden können.

Sie haben jetzt schon ein gesetztes Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz erwähnt als einen Grund die Initiative zu starten. Was sind die anderen Gründe für den Start?

Ich glaube, dass wir aktuell einen „Perfect Storm“ sehen. „Perfect Storm“ (Anm. d. Red.: Verkettung unglücklicher Umstände) deshalb, weil ganz viele Probleme die vergangenen drei Jahre und die nächsten drei Jahre zusammenkommen. Wir hatten Covid, wir haben geopolitische Krisen, wir haben Logistikprobleme gehabt, wir haben zukünftig neue globale Nachhaltigkeitsanforderungen, wir haben Qualitätsthemen.

Die Industrie ist die letzten drei Jahre und die nächsten drei Jahre mit Themen konfrontiert, die kein Unternehmen allein mehr lösen kann. Und da ist Catena-X die Lösung kollaborativ zu arbeiten.

Wer wird die Standards von Catena-x dann nutzen?

Die 168 Unternehmen als Teil der Initiative entwickeln die Standards. Nutzen werden es hoffentlich viele Firmen, die sich anschließen. Die Automobil-Industrie hat global 275.000 Unternehmen plus Anbieter von Lösungen wie SW-Applikationen und Services. Wir haben also recht viel Raum zu wachsen und müssen es auch. Laut einer Studie gehen wir davon aus, dass 70 Prozent der Unternehmen noch gar keine Ahnung haben, was das eigentlich bedeutet. Es liegt viel Arbeit vor uns, den Firmen zu erklären, was ist da drin für sie und wie können sie es eigentlich für sich wertbringend einsetzen und nutzen können.

Wie weit ist der Prozess der Entwicklung der Standards denn fortgeschritten?

Die ersten 80 Standards und rechtlichen Rahmen sind entwickelt. Jetzt kommen parallel die Softwarefirmen hoch und sagen, sie implementieren diese Standards. Die bieten dann Lösungen für das Problem an, so dass sie als Kunde sagen können, ich kann auswählen aus dem Marktplatz, ob ich eine SAP, eine Siemens, eine German Edge Cloud oder eine Supply-On-Lösung möchte. Die Lösung, die am besten für das eigene Unternehmen passt, sei es Mittelständler oder Großunternehmen, kann diese dann nutzen. Solang das Unternehmen und die Partner eine Catena-X zertifizierte Lösung nutzen, können sie jederzeit miteinander kommunizieren und Daten für ihr Geschäftsproblem austauschen.

Wenn wir jetzt in die Zukunft des Wirtschaftsstandort Deutschlands schauen. Müssen Unternehmen diesen Weg gehen, um auf dem Weltmarkt Bestand zu haben?

Ich glaube, es sind zwei Dinge. Wie können wir uns als Europa und Deutschland in der Digitalwirtschaft differenzieren? Artifical Intelligence (Künstliche Intelligenz) und CloudComputing (die dauerhafte Verfügbarkeit von Rechenressourcen im Internet) sind nicht in europäischer Hand. Quantencomputer, große Softwarefirmen und Marktplätze auch nicht.

Die Stärke, die Europa ausmacht, ist Föderalismus und Zusammenarbeit. Wir glauben fest daran, dass es für den Wirtschaftsstandort Deutschland und für Europa so ein Datenökosystem ein Exportschlager sein kann, weil es auf europäischen Werten basiert. Es kontrolliert nicht einer, sondern wir.