Normalerweise würde der Tacho gerade 50 km/h anzeigen, aktuell sind es 20. Schnell genug bei diesen Bedingungen. Die Hände sind leicht schwitzig, während sich der Joystick in der linken Hand etwas nach vorne bewegt.

Das Auto wird langsamer, die Kurve kommt immer näher. Die rechte Hand umgreift den anderen Joystick, der für die Lenkung zuständig ist - das ging schon mal flüssiger. „Blinker rechts“, sage ich laut. Es blinkt. Das Auto schiebt sich langsam um die Kurve. Die Füße sind dabei so teilnahmslos wie nie beim Autofahren.

Ein Schicksalsschlag könnte reichen, um mich dauerhaft in diese Situation zu bringen. Wenn der Unterkörper fehlt, braucht es eine Alternativlösung, um weiter mobil zu bleiben. Diese fertigt das Unternehmen Paravan von Gründer Roland Arnold seit 1997, mitten auf der Schwäbischen Alb, im Pfronstettener 200-Seelen-Ortsteil Aichelau (Kreis Reutlingen).

Mehr als nur Reifenwechsel

Auf den ersten Blick sieht die Fertigungshalle aus wie jede Werkstatt. Nur größer, heller und sauberer. Autos stehen auf Hebebühnen, es wird geschweißt, geschraubt und ein Geruch nach Metall liegt in der Luft. In der Ecke hängt ein Kalender mit leicht bekleideten Frauen.

In der Fertigungshalle von Paravan werden primär neue Autos umgebaut, für ältere Modelle lohnen sich die kostenintensiven Umbauten oft nicht. (Foto: Paravan )

Auf den zweiten Blick wird klar: Hier werden nicht nur Reifen gewechselt oder Ölwechsel durchgeführt. „Teils müssen Unterböden von Fahrzeugen komplett entfernt werden, da der Platz nach oben nicht reicht, um den Rollstuhl zu verladen“, sagt Pressesprecherin Anke Leuschke bei der Führung durch die Hallen.

Bei den Autos handelt es sich meist um Neuwägen mit entsprechender Deckenhöhe, wie bei einem VW Caddy oder einem Toyota Proaces: „Solche Umbauten lohnen sich meist nur bei neuen Autos“, kommentiert Leschke. Die Kosten für diese Umbauten variieren dabei stark und werden zum Teil von Rentenversicherung oder anderen Kostenträgern übernommen.

Die ganze Welt kommt ins „schwäbische Outback“

Zwischen all den neuen Fahrzeugen steht vereinzelt ein Oldtimer eines Kunden, der diesen trotz Rollstuhl weiterfahren möchte. In Zukunft kann er sich aus dem Rollstuhl ins Auto umsetzen, der Rollstuhl wird dann wie das Verdeck eines Cabrios an der Seite des Autos entlang nach hinten in den Kofferraum befördert. Eine Kombination von Handwerkskunst und Hightech. Die Kunden von Paravan kommen dabei aus der ganzen Welt ins „schwäbische Outback“, wie Arnold den Standort betitelt.

Es gibt Kunden, die fahren ohne Arme und Beine 60.000 Kilometer im Jahr, durch unsere Technologie. Roland Arnold

Individualität ist in der Werkstatt allgegenwärtig, so wie auch bei den Kunden. Ist ein Kunde kleinwüchsig, bekommt er hochgesetzte Pedale - eine leichte Anpassung. Hat ein Kunde weder Arme noch Beine, wird es komplexer: „Es gibt Kunden, die fahren ohne Arme und Beine 60.000 Kilometer im Jahr, durch unsere Technologie“, erzählt Geschäftsführer Roland Arnold.

Gründung nach einem Schlüsselereignis

Mit fünf Jahren verliert Arnold seinen Vater bei einem Traktorunfall, 1989 gründert er nach seiner Mechatroniker-Ausbildung auf dem Hof der Eltern in Aichelau einen Reifenhandel. Mit 32 Jahren sieht Arnold auf einem Rastplatz, wie eine Frau ihren querschnittsgelähmten Mann in das Auto verladen möchte und hilft ihr dabei. Es ist die Geburt des Paravan-Gedankens: Menschen mit Behinderung die Mobilität wieder zu geben. Damit ist Arnold heute Weltmarktführer und setzt rund 30 Millionen Euro im Jahr um.

Wieder zurück in der Werkstatt. Mitarbeiter Daniel Haberbosch klettert aus einem Fahrzeug und zeigt, was dieses kann. Ein kurzes Antippen mit dem Fuß öffnet die Tür. Im Fußraum normale Pedale und eines für die Lenkung, rechts neben dem Fahrersitz ein Touchscreen, wo sonst der Schaltknüppel war: „Hier kann der Kunde dann die Sekundärfunktionen bedienen, die sonst am Lenkrad sind“, sagt Haberbosch. Es sei unglaublich, was Leute können, wenn ihnen elementare Bestandteile fehlen: „Der kann sich mit den Füßen hinter dem Ohr kratzen.“

Erste Alternative mit Straßenzulassung

„Geht nicht, gibt’s nicht“, sagt Roland Arnold immer wieder im Gespräch. Sein Stolz ist zu spüren, er versucht immer wieder die Technologie erklärbar zu machen, die er erfunden hat. Er holt Modelle von Joysticks, Platinen und Kabeln. Drive-by-wire heißt das Konzept im Allgemeinen, die Umsetzung bei Paravan nennt sich Space Drive und ist die erste Drive-by-wire-Anwendung mit Straßenzulassung.

Die Signale der Lenkung werden dabei nicht mechanisch über das Lenkrad und die Lenkstange auf die Räder übertragen, sondern per elektronischem Signal. Die Vorteile: Die Lenkung kann durch verschiedenste Möglichkeiten angesteuert und auch vom Beifahrersitz angesteuert werden. Dazu kann die Krafteinwirkung deutlich reduziert werden, die bei konventionellen Lenkrädern von Menschen mit Behinderung teils gar nicht mehr ausgeführt werden kann.

Mit der Technologie Space Drive entwickelte Paravan das erste Drive-by-wire-System mit Straßenzulassung. (Foto: Paravan )

Fehlervermeidung ist bei der Technologie das höchste Gut. Denn wenn am Ende das eingegebene Signal nicht ankommt, landet das Auto im schlimmsten Fall im Graben. Um das zu verhindern, wird eine hohe Redundanz verfolgt. Ein anschauliches Beispiel aus dem Alltag: eine Absperrung im Straßenverkehr. Hätte diese nur eine Warnleuchte und fällt diese aus, ist die Absperrung nicht mehr gut zu erkennen. Sind aber vier Warnleuchten im Einsatz, ist selbst bei einem oder zwei Ausfällen ein klares Erkennen möglich.

Space Drive 2 setzt dabei auf drei solcher „Warnleuchten“, die sicherstellen, dass das Auto auch bei einem Defekt weitergesteuert werden kann. Ein Ausfall aller drei „Warnleuchten“ hat es dabei noch nie gegeben. Hundertprozentige Sicherheit als Basis für die Mobilität von Menschen mit Behinderung - ein Leitmotiv von vielen bei Paravan.