Heizöl und Pellets: Überschaubares Interesse an Härtefallfonds

Hauseigentümer, die sogenannte „nicht leitungsgebundene“ Energieträger nutzen, und die dafür im vergangenen Jahr extrem hohe Preise bezahlen mussten, können noch bis zum 20. Oktober Härtefallhilfen beim Land Baden–Württemberg beantragen. Darauf wies das Umweltministerium in Stuttgart noch einmal hin. Bis zum 4. August seien bei der für die Auszahlung verantwortlichen Behörde über 60.000 Anträge mit einem Gesamtvolumen von 30,3 Millionen Euro eingegangen. Davon konnten bereits knapp 45.000 Anträge bewilligt und ausgezahlt werden.

234 Millionen Euro vom Bund

„Nicht leitungsgebundene“ Energieträger sind Heizöl, Flüssiggas, Holzpellets, Holzhackschnitzel, Holzbriketts, Scheitholz sowie Kohle beziehungsweise Koks. Deren Preise waren im Kriegs– und Krisenjahr 2022 in die Höhe geschossen. Einen Teil dieser Krisenpreise können sich Hauseigentümer über einen Härtefallfonds zurückholen. Die Bundesregierung hatte dem Land Baden–Württemberg dafür rund 234 Millionen Euro zur Auszahlung an Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung gestellt.

Voraussetzung für die Erstattung: Verbraucher müssen zwischen dem 1. Januar und dem 1. Dezember des vergangenen Jahres mindestens einmal die genannten Energieträger zu hohen Preisen eingekauft haben, und die dafür gezahlten Preise müssen sich im Vergleich zum allgemeinen Preisniveau des Vorjahres (2021) mehr als verdoppelt haben. Den Zuschuss erhält man dann für 80 Prozent des Kostenanteils, der über die Verdopplung des festgelegten Referenzpreises hinausgeht.

Dieser Referenzpreis ist für Heizöl beispielsweise auf 71 Cent pro Liter festgelegt; für Holzpellets liegt er bei 24 Cent pro Kilogramm und für Scheitholz bei 85 Euro pro Raummeter. Mehr als 2000 Euro pro Haushalt gibt es allerdings nicht; bei dieser Höhe ist der Zuschuss gedeckelt. Und es gibt eine Bagatellgrenze: Die Härtefallhilfe wird nur gewährt, wenn sich ein Entlastungsbetrag von mindestens 100 Euro ergibt.

Land unterstützt bei Antragstellung

Die Härtefallhilfe kann über ein Online–Portal beantragt werden, das von der Kasse Hamburg betrieben wird und die für 13 Bundesländer die technische Umsetzung übernimmt. Auf diesem Portal können Rechnungen und weitere notwendige Nachweise hochgeladen werden.

Anträge können grundsätzlich nur Eigentümer stellen, da diese in der Regel das Heizöl oder andere Energieträger einkaufen. Erhaltene Hilfen müssen an Mieter weitergeben werden; zum Beispiel über die nächste Nebenkostenabrechnung. „Ich appelliere an alle Eigentümerinnen und Eigentümer, die Zeit bis zum Oktober zu nutzen. Stellen Sie Anträge und entlasten Sie Ihre Mieterinnen und Mieter. Das Land unterstützt bei der Antragstellung“, sagte Baden–Württembergs Energieministerin Thekla Walker (Grüne).

Bei Wohnungseigentümergemeinschaften mit Verwaltungen beantragt die jeweilige Verwaltung die Härtefallhilfen und reicht diese an die Eigentümerinnen und Eigentümer weiter.

Die Entscheidung über die Anträge übernimmt das Umweltministerium als Bewilligungsstelle für Baden–Württemberg. Der Behörde zufolge liegt die Bearbeitungszeit bei vollständigen Anträgen aktuell bei wenigen Tagen. Bis dato wurden 78 Prozent der Anträge für den Energieträger Heizöl gestellt, weitere 20 Prozent entfielen auf Holzpellets.