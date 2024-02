Der Raumausstatter TTL steckt offenbar in Zahlungsschwierigkeiten. Mitarbeiter haben im Dezember keine Löhne erhalten und wurden vertröstet.

Der Anbieter von Gardinen, Bodenbelägen und Tapeten betreibt in Baden-Württemberg und Bayern 27 Filialen, unter anderem in Biberach, Ulm, Aalen und Balingen. Der Firmensitz ist in Heidenheim. Betroffen sind rund 400 Jobs.

Polizei Ulm ermittelt wegen Betrugs

Der Verdacht des Betrugs steht im Raum. Das Polizeipräsidium in Ulm hat auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigt, dass gegen eine Heidenheimer Firma „im Rahmen eines Betrugsverfahrens“ ermittelt wird.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfe die Polizei nicht mitteilen, um welches Unternehmen es sich handelt. „Ebenso wenig können wir Ihnen Details aus laufenden Ermittlungen nennen“, so teilt die Ulmer Polizei mit.

16 Verfahren beim Arbeitsgericht in Stuttgart

Beim Arbeitsgericht Stuttgart liegen nach Auskunft einer Sprecherin bisher 16 Verfahren wegen rückständiger Gehälter von TTL-Mitarbeitern vor. Von einem Insolvenzverfahren sei bisher nichts bekannt. Ein erster Gütetermin soll Anfang März stattfinden.

Gewerkschaft Verdi darf nicht beraten

Auf Anfrage hat die Gewerkschaft Verdi Ulm-Oberschwaben mitgeteilt, ein Mitarbeiter einer Filiale in Oberschwaben habe sich telefonisch gemeldet und mitgeteilt, es seien im Dezember keine Gehälter gezahlt worden.

Gewerkschaftssekretär Rainer Dacke sagte im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“, die Mitarbeiter seine auf Februar vertröstet worden. Da der da Betreffende kein Mitglied sei, dürfe Verdi jedoch nicht beraten.

Die Filialen des Handelsunternehmens sind telefonisch nicht erreichbar, mehrere Versuche schlugen fehl. Verdi spricht von einem „Maulkorb“ für die Filialen. In keiner der Filialen seien Verdi-Mitglieder beschäftigt, deshalb habe die Gewerkschaft keine Informationen.