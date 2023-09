Das Handwerk Baden–Württemberg fordert beim Abbau von Bürokratielasten deutlich mehr Tempo. Die von der Ampelregierung vorgestellten Maßnahmen seien zwar grundsätzlich richtigt. Doch statt kleiner Fortschritte brauche es „einen Schnitt“, wie der Handwerk BW Präsident Rainer Reichhold in Stuttgart sagte. Auch bei der Bildung fordert das Handwerk eine „Zeitenwende“.

In einer Landespressekonferenz in Stuttgart hat der Spitzenverband der baden–württembergischen Handwerkskammern eine Bewertung der schwarz–grünen Regierungsarbeit abgegeben und die Azubi–Zahlen zum Start des Ausbildungsjahres am 1. September vorgelegt. Demnach gibt es wieder deutlich mehr Bäcker–Azubis und auch die Nachfrage nach „Klima–Berufen“ steigt.

Lob und Kritik für die Landesregierung

„In Sachen professioneller Umgang miteinander, Sachlichkeit und Themenfokussierung kann sich die Ampel ein Beispiel an Grün–Schwarz in Baden–Württemberg nehmen“, sagte Reichhold. Damit war es dann aber auch des Lobes genug.

Schnell schwenkte der Kammerpräsident auf die kritischen Punkte ein, die sich unter der Überschrift „Mehr Taten statt Themenlisten“ zusammenfassen lassen. Die Ziele im Klimaschutz, bei der Energiewende und bei der Transformation der Wirtschaft seien zwar ambitioniert, bei der Umsetzung sei jedoch noch viel Luft nach oben: „Wir vermissen einen konkrete Vision, wie das Land in zehn Jahren funktionieren soll. Eine Agenda 2030 für BW“, so Reichhold.

Die Politik hört zu wenig auf die Praktiker

Ziele müssten realistisch und praktisch umsetzbar sein, etwa beim Ausbau von Photovoltaik– und Windkraftanlagen. Der Hauptgeschäftsführer von Handwerk BW, Peter Haas, kritisierte, dass die Politik häufig nicht auf die Expertise der Handwerker höre: „Im Sachverständigenrat des Umweltministeriums sitzen beispielsweise ausschließlich Wissenschaftler, keine Praktiker, die das Ganze vor Ort umsetzen müssen.“ Zu neuen Gesetzen lege das Handwerk zwar umfangreiche Stellungnahmen vor, diese würden jedoch ignoriert, so Haas.

Wir müssen die Bürokratielast halbieren. Rainer Reichhold

Zu ihrer Hochform liefen die Spitzenvertreter des Handwerk beim Thema Bürokratieabbau auf. Hier brauche es eine „Bazooka“ und einen „Schnitt“ statt kleiner Trippelschritte. „Hier geht es nicht um Nuancen. Wir müssen die Bürokratielast halbieren“, so Reichhold. Damit sei nicht die Zahl der Vorschriften gemeint, sondern der Zeitaufwand für die Betriebe. Laut einer Studie muss ein durchschnittlicher Bäckerbetrieb wöchentlich zwölf Stunden für das Ausfüllen von Formularen, notieren von Kühltemperaturen und anderer Vorgaben aufwenden.

Handwerkspräsident fordert Halbierung der Bürokratie

„Wir sind schlicht nicht mehr in der Lage, alle Auflagen zu erfüllen“, so Reichhold. Betriebe müssten schließen, weil ihnen die Bürokratie das Geschäft verleidet. Hier brauche es dringend einen Paradigmenwechsel: Mehr Eigenverantwortung für die Betriebe, weniger Misstrauen und Kontrollen durch den Staat. Dazu hat das Handwerk mit weiteren Spitzenverbänden eine „Entlastungsallianz“ geschlossen und mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) eine Vereinbarung getroffen. „Die Gespräche starten im Herbst. Wir wollen zügig Ergebnisse sehen“, so Reichhold.

Eine „Zeitenwende“ fordert das Handwerk auch bei der Bildung. Hier müsse die Landesregierung ihre Hausaufgaben machen. „Warum kann nicht jedes Kind nach der Grundschule ordentlich schreiben und rechnen?“, fragt der Handwerkspräsident. Bildung müsse „mehr Herzens– und Hauptthema werden“. Neben den geplanten Kürzungen bei den Bildungsstätten des Handwerks kritisiert der Spitzenverband vor allem die „stiefmütterliche“ Behandlung der Berufsorientierung an allen weiterführenden Schulen. Zwar kann sich das Handwerk über einen leichten Anstieg von einem Prozent auf knapp 16.000 neue Ausbildungsverträge freuen. Doch 2856 Stellen sind zum Ausbildungsbeginn am 1. September noch offen.

Trend zum Studium soll gestoppt werden

Um mehr junge Menschen für eine Ausbildung in einem Handwerksberuf zu begeistern, braucht es aus Sicht von Reichhold und Haas eine „verpflichtende Berufsorientierung“ an den Schulen, auch an Gymnasien. Es gebe immer noch Schulleiter an Gymnasien, die es ausdrücklich ablehnen würden, Schüler auch über eine Ausbildung im Handwerk zu informieren.

Hier brauche es einen Kulturwandel: „Der Trend zum Studium muss gestoppt werden. Das Abitur muss nicht mehr zwangsläufig zu einem Studium führen.“ Auch im Handwerk seien Abiturienten gefragt. Bei den Verdienst– und Karriereaussichten stünden ausgebildete Handwerker im Vergleich zu Akademikern gut da. Junge Menschen bräuchten mehr Informationen über die Vielfalt der rund 130 Handwerksberufe.

Elf Prozent mehr Azubis in Klimaberufen — weniger Azubis auf dem Bau

Verstärktes Interesse verzeichnet das Handwerk mittlerweile bei den „Klima–Gewerken“, vor allem bei Sanitär–, Heizungs– und Klimatechnik, mit einem Plus von fast elf Prozent bei den neuen Ausbildungsverträgen.

Erfreulich sei auch, dass die Ausbildungszahlen bei den Bäckern um mehr als zwölf Prozent gestiegen sind. Dagegen macht sich offenbar bei den Ausbildungszahlen in den Bauberufen die Konjunkturschwäche bemerkbar: Hier sinken die Zahlen teils deutlich.