Händeringen beim Weltwirtschaftsforum

Einen ziemlich pessimistischen Eindruck hinterließen die Experten des Weltwirtschaftsforums, als sie nun ihren neuen Weltrisikobericht vorstellten. Präsentiert in einem Londoner Hochhaus mit Blick über Themse und Finanzmetropole, reflektieren die Umfrageergebnisse die Lage der Welt und die Stimmung vieler Bürgerinnen und Bürger. Zwei Drittel der befragten Manager rechnen in den kommenden zehn Jahren mit schweren Krisen.

Die Daten des Weltwirtschaftsforums zeigen die Zukunftserwartungen von rund 1400 Unternehmen weltweit - beziehen allerdings auch Ansichten aus Politik, Wissenschaft und globaler Zivilgesellschaft mit ein. Demnach nimmt der Pessimismus stark zu: Während ein Drittel der Befragten für die nächsten zwei Jahre ein Risiko schwerer Krisen sieht, rechnen für die kommenden zehn Jahre zwei Drittel mit solchen Entwicklungen.

Runder Tisch mit Politikern und Topmanagern

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) mit Sitz in Genf, Schweiz, ist eine internationale Lobbyorganisat ion, die von 1000 der größten Konzerne weltweit getragen und finanziert wird. Sie hat den Anspruch, als eine Art Runder Tisch für Wir tschaft, Politik und Zivilgesellschaft zu fungieren. Im Januar richtet sie traditionell den gleichnamigen Kongress im Schweizer Bergort Da v o s aus. Ab kommenden Montag treffen sich dort einige tausend Angehörige der globalen Wirtschafts- und Politikelite - unter ihnen Bundeskanzler Olaf Scholz, Chinas Ministerpräsident Li Qiang und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Für 2024 und 2025 stufen die Befragten diese Risiken als die größten ein: Desinformation, Extremwetter, gesellschaftliche Polarisierung, Datenunsicherheit und Krieg. Dass „Desinformation“ auf dem ersten Platz der Sorgenliste steht, hat wohl viel mit der Veröffentlichung von ChatGPT im Jahr 2023 zu tun - einer Software, die als „künstlich intelligent“ bezeichnet wird. Das Programm liefert auch auf schwierige Fragen Antworten, die oft jedoch ziemlich dumm sind. Trotzdem bekommt die Welt gerade einen Eindruck davon, was künstliche Intelligenz grundsätzlich anrichten kann - unter anderem Informationen generieren, die Wahrheit vorspiegeln, von der Realität schlecht zu unterscheiden sind, in Wirklichkeit aber Fiktion oder Lügen sind.

Falschinformationen als Gefahr

Falsche Informationen aus solchen Programmen könnten Wahlen beeinflussen, die Demokratie schwächen und zu Unruhen führen, sagte Carolina Klint während der Pressekonferenz in London. Die Managerin der Unternehmensberatung Marsh McLennan, welche mit dem WEF kooperiert, teilt die Sorgen vieler ihrer Kollegen: Nicht nur die Präsidentschaftswahlen in den USA seien gefährdet, sondern auch die Geschäfte zahlreicher Unternehmen, die falsche Entscheidungen treffen, da sie Desinformationen aufsitzen, oder in deren Computersysteme Hacker einbrechen.

Extremwetter und ähnliche Themen nehmen seit Jahren Spitzenpositionen in den Risikoberichten des WEF ein. Hier zeigt sich, dass viele weltweit agierende Unternehmen verstanden haben, was der Klimawandel bedeutet - wenn auch manche nicht bereit sind, in ihrer Geschäftspolitik wirksam auf diese Herausforderung zu reagieren. In der Vorschau der größten Risiken für die nächsten zehn Jahre belegen die Klima- und Umweltprobleme sogar die ersten vier Plätze.

Kriege bereiten Sorgen

Dass „Krieg“ sich auf der Sorgenliste findet, ist kein Wunder: Kam doch zum Angriff Russlands auf die Ukraine im vergangenen Jahr derjenige der palästinensischen Hamas auf Israel hinzu. Der Konflikt im Nahen und Mittleren Osten droht sich auszuweiten. Im entsprechenden Bericht des Vorjahres standen noch die Inflation sowie „Versorgungsprobleme Lebensmittel und Energie“ ganz oben. Diese Themen sind auf der Sorgen-Liste der Manager nun etwas nach hinten gerutscht.