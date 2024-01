Protestwoche

Habeck fordert Debatte über Wandel der Landwirtschaft

Berlin / Lesedauer: 1 min

Wie geht es weiter mit der deutschen Agarindustrie? Bauernprotest in Ostfriesland. (Foto: Lars Penning/dpa )

Deutschlandweit gehen in die Bauern in dieser Woche auf die Straße. Wirtschaftsminister Robert Habeck regt eine Diskussion über die strukturellen Probleme der Agrarbranche an.

Veröffentlicht: 08.01.2024, 12:07 Von: Deutsche Presse-Agentur