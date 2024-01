Grüne Woche: Gute Miene zum bösen Spiel

Wenn Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am kommenden Mittwoch einen Rundgang auf der Grünen Woche macht, wird er kaum auf einen freundlichen Empfang hoffen. Die Branche ist sauer, nicht nur die Landwirtschaft. Auch die Verarbeiter sind schlechter Dinge. „Ein Aufschwung ist nicht in Sicht“, sagt der Chef der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE), Christoph Minhoff. Im vergangenen Jahr ging der Umsatz der Hersteller von Lebensmitteln preisbereinigt leicht zurück. Die Branche mit einem Umsatz von gut 230 Milliarden Euro solidarisiert sich mit dem Protest der Landwirte. Am Kurs der Bundesregierung lässt Minhoff kein gutes Haar, etwa an der an diesem Mittwoch vom Bundeskabinett verabschiedeten Ernährungsstrategie. Dies sei ein „Manifest an ideologisch motivierter Bevormundung“, befürchtet Minhoff.

Auch der Deutsche Bauernverband (DBV) ist vor der jährlichen Leistungsschau der Ernährungsbranche noch im Protestmodus. „Wenn die Bundesregierung die Steuererhöhung beim Agrardiesel nicht zurücknimmt, sind die Trecker wieder auf der Straße“, kündigte DBV-Präsident Joachim Rukwied an. Er will die Grüne Woche für weitere Gespräche mit der Politik nutzen. Wenn das nichts bringt, sind weitere Bauerndemos programmiert.

Gegen den Unmut der Wirtschaft kommt Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) mit seiner Ernährungsstrategie nicht an. Kernpunkte sind ein gesünderes Essen mit mehr pflanzlichen Produkten. „Ich will, dass jeder eine gute Wahl für gutes Essen bekommt“, sagt der Minister. Außerdem soll weniger weggeworfen und die Werbung für ungesunde Lebensmittel eingeschränkt werden. Das sind auch die Punkte, die die Wirtschaft als Bevormundung ansieht.

A ngesichts der schlechten Laune der Veranstalter gerät der Hauptzweck der Grünen Woche als Verbrauchermesse fast aus dem Blick. Dabei kommt die Leistungsschau nach den trüben Corona-Jahren allmählich wieder auf die Beine. Mehr als 1400 Aussteller aus 60 Ländern haben sich angemeldet. Am kommenden Wochenende reisen über 70 Landwirtschaftsminister aus aller Welt an die Spree, um Strategien gegen den Hunger in der Welt zu entwickeln. Die Messegesellschaft erwartet vom Freitag an bis zum Ende der Messe am 28. Januar rund 300.000 Besucher. An den Trends der Ernährungswirtschaft hat sich wenig verändert. Regionale Produkte stehen weiterhin auf der Wunschliste ganz oben. Daher betont Minhoff auch die Bedeutung der heimischen Landwirtschaft. „Die deutsche Ernährungsindustrie verarbeitet rund 80 Prozent der von den Landwirten erzeugten Rohprodukte“, betont er. Selbstversorgung und kurze Lieferketten seien erwünscht. Doch die Attraktivität des Standorts sieht er in Gefahr. In einer Umfrage des Verbands beobachten 83 Prozent der Betriebe eine Verschlechterung der Standortbedingungen in den vergangenen Jahren. Nur jede zehnte Firma will ihre Investitionen hierzulande erhöhen. Jeder dritte Betrieb will dagegen Auslandsinvestitionen erhöhen.

Forderungen nach einer Re-Nationalisierung der Wirtschaft erteilt der Verband eine klare Absage. „Wir stehen zu unserem Europa“, betont Minhoff. Die BVE will nun eine Kampagne in ihren Betrieben starten. Damit solle den Beschäftigten verdeutlicht werden, was eine Re-Nationalisierung für die Wirtschaft und für ihre Arbeitsplätze bedeuten würde. Die Teilnahme an der Kampagne stehe den Firmen frei.