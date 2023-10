Die österreichischen Bundesbahnen übernehmen das Eisenbahn-Unternehmen Go Ahead Deutschland. Das teilten Go Ahead und die ÖBB am Donnerstag mit. An den Fahrplänen ändert sich erst einmal nichts.

Go Ahead Deutschland werde weiterhin als eigenständige Gesellschaft operieren, hieß es am Donnerstag nach der Unterzeichnung des Kaufvertrags. Über den Preis wurde Stillschweigen vereinbart.

Go Ahead fährt auch in Baden-Württemberg

Die deutsche Tochter des britischen Konzerns Go Ahead betreibt Regionalzuglinien in Baden-Württemberg und Bayern, unter anderem zwischen Stuttgart und Aalen, zwischen Stuttgart und Ulm, zwischen Ulm und München und zwischen Lindau und München. Das Unternehmen hat in Deutschland 1000 Mitarbeiter.

„Die ÖBB setzen mit dem Kauf von Go-Ahead Deutschland den eingeschlagenen Internationalisierungskurs konsequent fort“, sagte ÖBB-Vorstandschef Andreas Matthä. Der Konzern sei bereits führender Anbieter von Nachtzügen in Europa sowie die zweitstärkste Güterbahn der EU. „Wir sehen in Süddeutschland gutes Potenzial, im Personenverkehr noch stärker zu wachsen.“

Im deutschen Nahverkehr, in dem die Eisenbahn-Unternehmen im Auftrag der Bundesländer arbeiten, sind die ÖBB bislang nicht aktiv. Das Geschäftsgebiet von Go Ahead biete „die ideale Möglichkeit für den Geschäftseintritt und das künftige Wachstum der ÖBB in Süddeutschland“.

Von Österreich lernen

Sabine Stock, im ÖBB-Vorstand für Personenverkehr zuständig, ergänzte, Go Ahead werde seine Eigenständigkeit bewahren, gleichzeitig aber von der Expertise und dem Know-how der Österreicher profitieren. Fabian Amini, Chef von Go Ahead Deutschland betonte, die ÖBB habe in Deutschland einen guten Ruf. „Unser Geschäft in Deutschland wird damit zukunftssicher und wachstumsorientiert aufgestellt.“ Für Fahrgäste, Auftraggeber und Mitarbeiter seien dies „hervorragende Perspektiven mit den ÖBB als starken Partner an unserer Seite.“

Go Ahead betreibt in Baden-Württemberg seit 2019 fünf Schienenstrecken des so genannten Stuttgarter Netzes in Baden-Württemberg und seit 2021 in Bayern das E-Netz Allgäu. In Baden-Württemberg gehörte Go Ahead zu den ersten Nahverkehrsunternehmen, die sich im Wettbewerb um größere Nahverkehrsaufträge gegen die DB Regio durchgesetzt hatte.

Personalengpässe und technische Probleme

Wie die Deutsche Bahn hatte auch Go Ahead immer wieder mit Personalengpässen und Zugausfällen zu kämpfen. In Bayerisch-Schwaben fielen etwa im Juni zahlreiche Züge wegen Defekten an den Stromabnehmern aus. Auf der Ostalb wollte Go Ahead die Strecke zwischen Aalen und Nördlingen im vergangenen Winter wegen eines Mangels an Lokführern nur mit Bussen bedienen, ruderte aber nach einer Intervention des baden-württembergischen Verkehrsministeriums wieder zurück und beauftragte ein Subunternehmen mit dem Betrieb. In Baden-Württemberg hatte Februar Anfang des Jahres mit technischen Mängeln an den Achsen der Fahrzeuge zu kämpfen, die Triebwagen des Herstellers Stadler mussten zur Sicherheitsprüfung in die Werkstatt.

In Lindau hat das Netz von Go Ahead künftig einen Berührungspunkt mit dem bestehenden ÖBB-Netz. „Dies hat aber für den operativen Betrieb und die Entscheidung, Go Ahead Deutschland zu übernehmen, keine große Bedeutung“, teilte ein ÖBB-Sprecher auf Nachfrage mit.