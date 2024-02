Eigentlich ist die Spielwarenbranche krisenfest. Spielen ist Geselligkeit, Wettbewerb, Fairness, Geschicklichkeit und Zufall. Wenn wir spielen, empfinden wir Spaß und Spannung, wir können lachen, uns messen oder auch gemeinsam gewinnen und wir können in andere Rollen schlüpfen. Spielen ist zutiefst menschlich, Kinder entdecken die Welt über das Spiel. Nicht umsonst fährt die Branche hierzulande milliardenschwere Umsätze ein, beschäftigt zehntausende Mitarbeiter und ist ein relevanter Wirtschaftsfaktor.

Lange, vielleicht zu lange, waren sich die großen Hersteller sicher: Es läuft, am eigenen Kind wird zuletzt gespart. Doch im vergangenen Jahr gehörten viele bekannte Markenanbieter zu den Verlierern. Alle großen Spielwarenmärkte schrumpften.

Die weltweiten Krisen, die flaue Konjunktur, die große Verunsicherung der Verbraucher und die Inflation hinterließen Spuren in den Umsätzen. Große Spieler wie Hasbro und Playmobil bauen kräftig Stellen ab, Haba ist insolvent. In die Jubelstimmung auf der weltgrößten Spielwarenmesse in Nürnberg mischten sich sorgenvolle Töne.

Spielende Erwachsene suchen eine Auszeit vom Digitalen

Prinzip Hoffnung dürfte jedoch kaum reichen. Der aktuelle Schrumpfkurs ist mehr als eine konjunkturelle Delle. Die Branche ist im Umbruch. So geht der bisher wichtigste Vertriebsweg, der Facheinzelhandel, in die Knie und verschwindet zusehends aus den Innenstädten. Eine hohe Marktsättigung und die wachsende Konkurrenz aus Asien setzen den hiesigen Markenherstellern zu. Die rückläufigen Geburtenzahlen in den europäischen Ländern machen außerdem deutlich: Es fehlt an Nachwuchs, um noch wachsen zu können.

Ravensburger gehört unter den Großen zu den wenigen, die ein Zukunftskonzept bereits am Start haben. Sie haben ihr Spielfeld um erwachsene Hobbyspieler erweitert. Gerade Erwachsene suchen im Spiel eine Auszeit vom Alltagsstress und von Digitalem. Darin liegen Chancen.