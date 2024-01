Geschäftsklima im Wohnungsbau so schlecht wie noch nie

Konjunktur

Deutschland / Lesedauer: 1 min

Die Stimmung in der Bauwirtschaft ist im Keller. (Foto: Uwe Anspach/dpa )

In Deutschland müssten dringend viele Wohnungen gebaut werden. Aber die Stimmung in der Branche ist laut einer Umfrage des Ifo-Instituts so schlecht wie lange nicht mehr.

Veröffentlicht: 10.01.2024, 08:46 Von: Deutsche Presse-Agentur