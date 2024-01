Gentechnik durch die Hintertür

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag von Foodwatch sind 92 Prozent der befragten Verbraucher in Deutschland dafür, dass gentechnisch veränderte Pflanzenprodukte als solche gekennzeichnet werden müssen. Dafür, dass auch neue Gentechnikverfahren (New Genom Techniques, NGT) wie die sogenannte Genschere Crispr/Cas eine Sicherheitsprüfung durchlaufen sollen, sprachen sich sogar 96 Prozent der Befragten aus.

Bisher waren die Risikoprüfung und die Kennzeichnung für gentechnisch veränderte Erzeugnisse der Landwirtschaft in der EU verpflichtend. Die EU-Kommission will die Regeln nun lockern. Es geht um Pflanzen, die an maximal 20 Stellen im Erbgut verändert werden (NGT-1-Pflanzen). Unterschreiten sie diese Grenze, sollen sie zügiger auf den EU-Markt gelangen dürfen. Außerdem sollen Verbraucher nicht mehr mit einer Kennzeichnung darüber informiert werden, dass das Produkt gentechnisch verändert ist.

Biolandwirte und Industrie gegen die Pläne

Gegen die Pläne laufen Biolandwirte und Teile der Lebensmittelindustrie Sturm. In einem offenen Brief, der an den Fraktionsvorsitzenden der EVP im Europaparlament und stellvertretenden CSU-Vorsitzenden Manfred Weber gerichtet ist, forderten in dieser Woche mehrere Unternehmen aus der deutschen Lebensmittelwirtschaft Weber und die Fraktion auf, „ihre bisher vertretene Position zu revidieren“.

Von der EVP als größter Fraktion im Europaparlament hänge es ab, ob bei Produkten neuer Gentechnik „auch in Zukunft Transparenz und Wahlfreiheit gelten“ und ob der EU-Ökolandbau weiterhin ohne Gentechnik arbeiten könne, heißt es darin.

Positionen liegen noch weit auseinander

Hintergrund ist, dass derzeit im Europaparlament um eine Position zum Vorschlag der EU-Kommission gerungen wird, die Vorschriften für den Einsatz neuer genomischer Verfahren deutlich zu lockern. Eigentlich sollte darüber am kommenden Montag abgestimmt werden, doch die Positionen der Parlamentarier, selbst innerhalb einzelner Fraktionen, liegen Beobachtern zufolge noch zu weit auseinander.

Auch die Mitgliedstaaten ringen um eine einheitliche Position. Bei der Abstimmung der EU-Agrarminister Mitte Dezember gab es vorerst keine Mehrheit, den Einsatz neuer genomischer Verfahren in Europa zu deregulieren. Deutschland hatte sich bei der Abstimmung in Brüssel enthalten - die FDP ist dafür, die Grünen sind dagegen.

Neue Pflanzensorten, die resistenter sind

NGT ermöglichen gezielte Eingriffe in die DNA einer Pflanze. Befürworter erhoffen sich dadurch neue Pflanzensorten, die sich besser an klimatische Veränderungen anpassen können, weniger Wasser benötigen oder resistenter gegenüber Krankheiten sind. Zudem sollen damit schneller neue Sorten auf den Markt kommen. Ein traditioneller Züchtungsprozess dauert rund zehn Jahre. Felix Büchting, Vorstand des niedersächsischen Saatgutkonzern KWS, sagt, dass sich mit NGT zwei bis drei Jahre einsparen lassen.

Auch wenn NGT präziser als die traditionelle Gentechnik sind, bei der durch Strahlung oder mit erbgutschädigenden Chemikalien Mutationen in der Pflanze ausgelöst werden, stünden Verbraucher gentechnisch veränderten Produkten skeptisch gegenüber und wollten selbst entscheiden, „ob sie diese kaufen und essen“, heißt es in dem offenen Brief aus der Lebensmittelwirtschaft.

Klare Kennzeichnung gefordert

„Wir wollen weiterhin Produkte ohne Einsatz von Gentechnik produzieren und anbieten können“, schrieben die Unternehmenschefinnen und -chefs von Frosta, dm, Alb-Gold, Alnatura und Andechser. 2022 seien allein in Deutschland 16 Milliarden Euro mit konventionellen Lebensmitteln umgesetzt worden, die mit dem Label „ohne Gentechnik“ versehen wurden. Im Biosektor waren es demnach 15,3 Milliarden Euro. Die Geschäftsführerin der Drogeriemarktkette dm, Kerstin Erbe, warnte, dass weiterhin Risiken zu beachten und zu bewältigen blieben. „Dafür brauchen wir eine klare Kennzeichnung als Entscheidungsgrundlage“, mahnte sie.

Neben der Lebensmittelindustrie kämpft vor allem der Ökolandbau gegen die Deregulierungspläne aus Brüssel. Jan Plagge, Präsident des Anbauverbands Bioland, fürchtet beim Wegfall der Kennzeichnungspflicht um die Wahlfreiheit und Koexistenz zwischen den Anbauformen mit und ohne Gentechnik. Im ursprünglichen Kommissionsvorschlag sollte zumindest Saatgut aus NGT-Züchtung für den Ökolandbau tabu sein. Doch die aktuelle Position des EU-Agrarausschusses sieht nicht einmal das mehr vor. Im federführenden EU-Umweltausschuss haben sich EVP-Parlamentarier zuletzt sogar für eine Zulassung der neuen Züchtungstechniken im Ökolandbau eingesetzt. „Ein Nebeneinander von Öko- und konventionellem Landbau würde damit ad absurdum geführt“, sagt Plagge.

„Verantwortungslosigkeit“ und „Verbrauchertäuschung“

Welche Wellen die Deregulierungspläne in der Ökobranche schlagen, wurde während einer Veranstaltung im Dezember in Ravensburg deutlich, auf der sich der CDU-Europaabgeordnete und Vorsitzende des EU-Agrarausschusses, Norbert Lins, Biolandwirten aus der Region stellte. Von „Verantwortungslosigkeit“ und „Verbrauchertäuschung“ der politischen Entscheidungsträger war da des Öfteren die Rede.

Ungemach wittern die Deregulierungskritiker auch aus einer anderen Richtung: dem Patentrecht. Das, so der Vorwurf, sei mit den neuen Vorschriften nicht ausreichend geklärt. Dabei ist die Gefahr, dass nur einzelne Großkonzerne Patente für gentechnisch verändertes Saatgut anmelden und mittelständische Wettbewerber auf der Strecke bleiben, nur ein Teil der Problematik. Das grundsätzliche Problem ist laut Plagge die Gefahr, dass die Saatguthersteller bei NGT eine Lücke im Patentrecht ausnutzen.

Ausgang noch völlig offen

Eigentlich sind Patente auf herkömmlich gezüchtete Pflanzen und Tiere in Europa verboten. Doch Züchtungen auf Basis der neuen Gentechnikverfahren gelten als technische Erfindungen und können somit patentiert werden. Sollte dem kein Riegel vorgeschoben werden, fürchtet Plagge, dass die Landwirte künftig mit Lizenzzahlungen zur Kasse gebeten werden - auch bei Sorten, bei denen Resistenzen bereits mit konventioneller Züchtung erzielt wurden. Das sei eine Aneignung von Allgemeingut, so Plagge.

Läuft alles nach Plan, werden EU-Parlament und Rat in den nächsten Wochen die Weichen für die Novelle des EU-Gentechnikrechts stellen. Wie die Umweltpolitiker in ihrer Empfehlung votieren, soll sich am 24. Januar entscheiden. Im Februar wird dann das Plenum als Ganzes über den Kommissionsvorschlag abstimmen. Anfang Februar dürfte auch der Agrarministerrat seine Verhandlungsposition klären. Ist das geschehen, können die Trilog-Verhandlungen mit der Kommission starten, um die Gentechniknovelle zu verabschieden.

Möglich ist aber auch, dass sich der Zeitplan zerschlägt und vor der Europawahl Anfang Juni keine Einigung zustande kommt. Viel hängt laut Beobachtern von der jetzt gestarteten belgischen Ratspräsidentschaft ab.