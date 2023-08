Wirtschaft

Geld sparen mit dem Balkonkraftwerk soll einfacher werden

Solarmodule für ein sogenanntes Balkonkraftwerk hängen an einem Balkon. Ab Dienstag können Bürger Anträge auf Förderung von sogenannten steckerfertigen Balkon-Photovoltaik-Anlagen stellen. (Foto: Stefan Sauer/dpa )

Wer zuhause selbst Strom produzieren will, soll es demnächst leichter haben. Balkonkraftwerke, die Sonnenenergie in Elektrizität umwandeln, würden von einigen Vorschriften befreit, kündigte die Bundesregierung am Dienstag an.

Veröffentlicht: 16.08.2023, 05:00 Von: Hannes Koch