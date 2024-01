Geld geschenkt beim Einkaufen

Pünktlich zum fünften Geburtstag hat der Berliner Neo-Broker Trade Republic seine Kunden und die, die es werden wollen, mit einem besonderen Geschenk beglückt: Eine Visa-Karte, die das Bezahlen mit dem Sparen kombiniert. Mit jeder Kartenzahlung, so das Versprechen, erhalte man ein Prozent des Rechnungsbetrags erstattet. Saveback-Prämie nennt das Unternehmen den Bonus, der automatisch in einen Sparplan fließt. Wer also 100 Euro an der Supermarktkasse bezahlt, bekommt dafür einen Euro für die eigene Geldanlage bei Trade Republic.

Die Ankündigung kam am 9. Januar. Seitdem ist dem Unternehmen die Aufmerksamkeit der vornehmlich jungen Nutzerschaft gewiss. Und wie es nun einmal so ist, wenn Unternehmen überschwänglich mit „Produktinnovationen“ werben, lassen warnende Stimmen nicht lange auf sich warten. In diesem Fall kritisiert Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg die Werbung von Trade Republic als „wettbewerbswidrig, weil sie irreführend ist“ und prüft eine Klage.

Ja was denn nun? Lockvogelangebot oder doch eine interessante Idee, von der Sparer profitieren können? Eine etwas intensivere Beschäftigung mit den Voraussetzungen, um in den Genuss der Saveback-Prämie zu kommen, bringt die Antwort.

Investieren zur Routine machen

Auf der Habenseite steht zunächst einmal der Bonus von einem Prozent, den Trade Republic für jede Kartenzahlung an den Inhaber ausschüttet. Grundsätzlich eine gute Idee. Schließlich bekommen die Kunden für jeden Einkauf Geld geschenkt, selbst wenn es nur ein paar Cent sind. Wer will, kann den Betrag an der Kasse auch aufrunden und beispielsweise aus 79,11 Euro 80 Euro machen. Die übrigen 89 Cent fließen dann in die Geldanlage. Das Ziel ist, Investieren so zur Routine zu machen, da sich auch kleine Beträge läppern.

Ebenfalls positiv: Die neue Karte ist für den Besitzer kostenlos - jedenfalls dann, wenn er sich für die virtuelle Version auf dem Smartphone entscheidet. Für eine physische Karte aus Plastik fallen einmalig fünf Euro an. Und wer es ganz nobel möchte, kann für 50 Euro eine verspiegelte Karte aus Metall beantragen.

Maximalprämie 15 Euro pro Monat

Damit sind wir bei den Einschränkungen, die Trade Republic für seine Saveback-Prämien festgelegt hat. Diese sind für jeden Kunden auf 15 Euro pro Monat beschränkt. Um das Limit zu erreichen sind also hochgerechnet 1500 Euro an monatlichen Kartenzahlungen fällig - ein Betrag, der für viele gar nicht so leicht zu erreichen sein dürfte. Denn es gibt auch nicht für jede Transaktion Geld: Bargeldabhebungen an Automaten oder an der Supermarktkasse sind beispielsweise ausgenommen.

Voraussetzung ist ferner, dass der Kunde einen Sparplan von mindestens 50 Euro bei Trade Republic einrichtet oder bereits einen hat und dafür die Saveback-Funktion aktiviert. Das heißt: Der Kunde zahlt jeden Monat in einen von gut 5200 von Trade Republic angebotenen ETFs ein. Auf diese Indexfonds, die die Wertentwicklung eines Index wie etwa des Dax oder des S&P 500 nachbilden, hat sich der Neo-Broker spezialisiert. Die Saveback-Prämien werden dann monatlich angesammelt und zu Beginn des Folgemonats in den ausgewählten Sparplan investiert.

Beachten müssen Kunden auch noch drei weitere Aspekte: Kostenlos ist die Karte nur, wenn bei Abhebungen mindestens 100 Euro gezogen werden. Darunter fällt eine Gebühr von einem Euro an. Zudem akzeptiert nicht jeder Händler Debitkarten von Visa, weil bei ihnen dafür höhere Kosten anfallen. Und ein Girokonto vollständig ersetzen kann die Karte auch noch nicht. Überweisungen an Freunde oder den Vermieter sind beispielsweise noch nicht möglich. Doch in diesem Punkt verspricht Trade Republic Änderungen: Perspektivisch, sagt ein Unternehmenssprecher im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ soll die Karte um eine Girokontofunktion erweitert werden.

Kritik wirkt konstruiert

Bei den Kunden des Unternehmens jedenfalls, scheint das Angebot einzuschlagen: Am Dienstag hat der Neo-Broker die Plätze auf der Warteliste bekannt gegeben, auf die sich Interessenten eintragen mussten, die die neue Bezahlkarte haben wollen. Instagram-Posts der Trade-Republic-Kunden zufolge, haben inzwischen rund ein Viertel der insgesamt vier Millionen Kunden die neue Bezahlkarte beantragt.

Und die Kritik der Verbraucherschützer? Mitnichten bekämen die Kunden ein Prozent ihrer Kartenzahlungen zurück, da der Bonus auf maximal 15 Euro im Monat begrenzt ist, moniert Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Zudem gebe es die Gutschriften nur für die Kunden, die einen Sparplan über mindestens 50 Euro monatlich laufen haben.

Doch bei Lichte betrachtet wirken die Argumente konstruiert. Vor allem, wenn man sich klarmacht, was solche Angebote sind: Vornehmlich Instrumente zur Kundenbindung - in diesem Fall sogar ohne zeitliche oder individuelle Beschränkungen, wie Trade Republic mitteilt. Die Wenigsten dürften dabei tatsächlich davon ausgehen, dass es kein Kleingedrucktes gibt. Außerdem sind die Bedingungen transparent und für jeden nachlesbar. Und dass solche Angebote in einen wirtschaftlichen Rahmen passen müssen liegt ebenfalls auf der Hand.