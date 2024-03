Für Fahrgäste der Deutschen Bahn kehrt ein Stück weit Verlässlichkeit auf die Schiene zurück. Der Konzern und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) haben ihren monatelangen Tarifstreit mit mehreren Arbeitskämpfen beigelegt, wie beide Seiten am Montagabend mitteilten. Weitere Streiks sind damit nicht mehr möglich. Wie genau der Tarifkompromiss aussieht, wollen Bahn und GDL am Dienstag in separaten Pressekonferenzen verkünden. Um 10.00 Uhr beginnt die Bahn, um 11.30 Uhr folgt die GDL.

GDL und Deutsche Bahn vereinbaren 35-Stundenwoche ab 2029 (DB)

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.