Bulgarische Transitgebühr

Gazprom muss doch nicht zahlen - dank Ungarn und Serbien

Sofia / Lesedauer: 1 min

Der russische Gaskonzern Gazprom hat bulgarischen Angaben zufolge die neue Transitgebühr von umgerechnet etwa 10 Euro je Megawattstunde Gas bisher weder bezahlt noch kommentiert. (Foto: Dmitri Lovetsky/AP/dpa )

In wenigen Tagen will Bulgarien Teil des Schengen-Raums sein. Ungarn oder Serbien zu verärgern könnte dieses Ziel auf den letzten Metern behindern - so fürchtet die Regierung in Sofia.

Veröffentlicht: 11.12.2023, 20:42 Von: Deutsche Presse-Agentur