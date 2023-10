Corona-Lockdown, Energiekrise, Inflation, Personalmangel: Seit der Pandemie sieht sich die Gastronomie im Krisenmodus. Dabei hatten die Wirte nach der Öffnung auf einen Neustart gehofft. Jetzt befürchtet ihr Verband eine Pleitewelle, wenn die Mehrwertsteuer zum Jahreswechsel wieder angehoben wird. Doch es gibt auch Gewinner. Die Branche ist im Umbruch.

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) geht davon aus, dass bei einer Rückkehr zur vollen Mehrwertsteuer etwa 12.000 Betriebe, etwa jeder zehnte, aufgeben müssten. In Baden-Württemberg könnten es 2000 Gastronomen sein, so schätzt der Landesverband. Denn die Wirte müssten die Kostensteigerung weitergeben, Rostbraten und Schnitzel würden sich drastisch verteuern. Die Gäste würden dann wegbleiben, so die Befürchtung.

In der Corona-Krise wurde die Mehrwertsteuer reduziert

Zum Hintergrund: Als Teil der Corona-Hilfen hatte die Regierung 2020 die Mehrwertsteuer auf Speisen von 19 Prozent auf zunächst fünf Prozent gesenkt und kurz danach auf sieben Prozent festgesetzt ‐ so wie es für Essen zum Mitnehmen und Grundnahrungsmittel im Supermarkt bereits die Regel war. Mit Verweis auf Inflation und Energiekrise wurde die Regelung verlängert und soll nun zum 1. Januar 2024 endgültig auslaufen.

Doch ist das tatsächlich eine Katastrophe? Die höhere Mehrwertsteuer treffe die Branche in einer ohnehin schwierigen Lage, so der Verband. Die Gastronomie stehe nach drei Verlustjahren mit dem Rücken zur Wand. Der Umsatz liegt laut Statistik inflationsbereinigt um mehr als zehn Prozent unter dem Vor-CoronaJahr 2019.

„Die Existenzängste in der Branche sind unvermindert hoch“, sagte Präsident Guido Zöllick vom Branchenverband Dehoga kürzlich. Fritz Engelhardt, Vorsitzender des baden-württembergischen Landesverbands sagt es noch deutlicher: „Wir haben ein brutales Ertragsproblem“, so der frühere Hotelier im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Laut Ifo sind die Preise in den Gaststätten stärker gestiegen als in der Gesamtwirtschaft

Die Rückkehr zur alten Mehrwertsteuer sei die „nächste Zündung“, um immer mehr Gaststätten den Garaus zu machen. „Unsere Betriebe wollten nach der Pandemie endlich wieder durchstarten, das Geschäft lief gut an.“

Doch dann trafen die Folgen des Ukraine-Kriegs das Gastgewerbe hart: „Teilweise haben wir kein Sonnenblumenöl mehr bekommen.“ Jetzt funktionierten die Lieferketten zwar wieder, doch alles sei erheblich teurer geworden: Energie, Lebensmittel, Löhne.

Doch einige Ökonomen sehen die Gastrobranche sogar als Profiteur. So will das Ifo-Institut in einer Studie herausgefunden haben, dass ein Teil des Umsatzwachstums nach Inflationsbereinigung auf Preiserhöhungen zurückzuführen sind, „die in der Gastronomie höher ausfielen als in der Gesamtwirtschaft“.

Das legt nahe, dass Gaststätten teils die Inflation nutzten, indem sie die Preise kräftig anhoben. Der Verband weist das zurück: Die Darstellung des Ifo-Instituts greife zu kurz, weil die Kostenstruktur des Gastgewerbes nicht berücksichtigt wurde: „So sind etwa die im Gaststättengewerbe stark ins Gewicht fallenden Kosten für Nahrungsmittel und Energie überproportional gestiegen“, teilt der Verband mit. Und:

Nahezu alle Betriebsinhaber, mit denen wir sprechen, berichten von gesunkenen Erträgen, trotz gestiegener Umsätze. Dehoga

ZEW-Forscher sprechen von „Subvention“

„Im Schnitt sind es über alle Bereiche hinweg rund 20 Prozent Mehrkosten“, erklärt Engelhardt. Lediglich einen Teil davon, hätte das Gastgewerbe an die Kunden weitergeben können. Fakt ist: Der Verbraucherpreisindex des statistischen Landesamts weist für August ein Plus von 7,8 Prozent bei Gaststättendienstleistungen aus. Das liegt zwar über dem Schnitt aller Verbraucherpreise von sieben Prozent, jedoch deutlich unter den Steigerungen, die der Dehoga auflistet.

Gegenwind bei ihrer Kampagne für eine dauerhaft niedrige Mehrwertsteuer bekommen die Gastronomen etwa vom Mannheimer Wirtschaftsforschungsinstitut ZEW. Die Rückkehr zum Mehrwertsteuersatz von sieben auf 19 Prozent sei „ökonomisch sinnvoll und sozial gerecht“, urteilen die Ökonomen.

Bei dem ermäßigten Mehrwertsteuersatz handele es sich um eine „Steuersubvention, mit der jährliche Steuerausfälle von derzeit gut drei Milliarden Euro verbunden sind“. Profitieren würden außerdem davon vor allem gutverdienende Singles, die deutlich häufiger zum Essen gehen als etwa Familien mit Kindern.

Dehoga-Vorsitzender Engelhardt weist das zurück: „Das ist keine Subvention, sondern eine Gleichbehandlung.“ Schließlich gelte der Steuersatz von sieben Prozent für alle Speisen, die mitgenommen oder im Stehen oder Gehen verzehrt werden und auch für Lieferdienste.

In der Praxis führe dies zu „systematischen Wettbewerbszerrungen zulasten der Gasthäuser und Restaurants“ etwa gegenüber dem Lebensmitteleinzelhandel, der sein Angebot von zubereiteten Speisen zum Mitnehmen in den letzten Jahren immer mehr erweitert habe. Außerdem gelte in den meisten EU-Ländern auf alle Speisen der einheitliche ermäßigte Steuersatz.

Schrumpfen als Folge des Strukturwandels

Auch die ZEW-Forscher räumen ein, dass die Ungleichbehandlung von Lokalen und Lieferdiensten nicht ganz schlüssig und die Abgrenzung „schwammig“ sei. Sie betonen jedoch auch, die Branche hätte sich sehr wohl seit der Pandemie erholt und manchenorts lägen die Umsätze über dem Krisenniveau, besonders in großen Städten. Das Schrumpfen der Branche sei eine Folge des Strukturwandels.

Ein Teil des Umsatzrückgangs von gut zehn Prozent seit dem Vor-Corona-Jahr 2019 sei mit der Schließung vieler Restaurant erklärbar. Den Wandel in der Gastronomie erkennt indessen auch Engelhardt. So sei die Nachfrage in der Freizeitgastronomie „toll“. Außerdem profitierten die großen Ketten der Systemgastronomie. Bei McDonalds, l´Osteria, Peter Pane und Co ist der Umsatz sogar um über 20 Prozent gestiegen, wie das „Handelsblatt“ kürzlich berichtete.

Die deutsche Burgerkette Peter Pane etwa will ihre Restaurants bis 2026 um die Hälfte auf 75 ausbauen. Dennoch warnte Peter Pane Gründer Patrick Junge kürzlich vor einem Restaurantsterben und einer „Umverteilung“ hin zu den großen Ketten. Anders als Einzelgastronomen leiden sie weniger unter den steigenden Kosten, haben Vorteile beim Einkauf und bei der Planung von Personal.

Doppelte Belegung bringt mehr Umsatz

Vor allem spiele aber die Digitalisierung eine große Rolle, wie Engelhardt betont. Restaurantketten arbeiten in der Regel mit Apps, über die sich Kunden einen Tisch für ein bestimmtes Zeitfenster buchen können. So sei eine zwei- bis dreifache Belegung abends möglich. Das bringe bei gleichem Personal deutlich mehr Umsatz.

Bitte keine Extrawurst bei der Mehrwertsteuer Der Steuerrabatt für Gastronomen läuft zum Jahresende aus. Das ist für viele schmerzhaft. Doch es gibt Gründe dafür. Lesen Sie hier den Kommentar von Eva Stoss

Doch das ist es nicht allein: Gute Chancen hätten auch diejenigen, die seit Jahren auf eine „gute Dienstplanung“ setzten. Denn Planbarkeit werde für die Mitarbeiter immer wichtiger. Außerdem gebe es erfolgreiche Konzepte von Wirten, die mehrgleisig fahren und Gaststuben mit unterschiedlichen Niveaus und Konzepten anböten.

Der Erhalt der Mehrwertsteuer bei sieben Prozent hält er dennoch für wichtig, um die Gastronomie in ihrer Vielfalt erhalten zu können. „Das ist auch wichtig für die Gesellschaft“, sagt Engelhardt: „Die Leute wollen raus und wollen etwas erleben. Wir sind der soziale Kitt.“