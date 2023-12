Gardena verschiebt Baubeginn für Logistikzentrum in Heuchlingen

Der Hersteller von Gartenwerkzeugen Gardena spürt die Kaufzurückhaltung der Kunden und zieht Konsequenzen. Der geplante Ausbau des Standorts Heuchlingen (Ostalbkreis) wird auf den Prüfstand gestellt.

Die Neuplanung setze aufgrund „angepasster Bedarfsprognose“ nun andere Prioritäten. „Anstatt des Hochregallagers soll zunächst dem Distributionszentrum für Paketsendungen der Vorrang gegeben werden“, so teilt Gardena schriftlich mit.

Im Sommer hatte das Unternehmen noch vermeldet, man wolle einen dreistelligen Millionenbetrag in die Produktion und in die Logistik in Heuchlingen investieren. Ziel sei, dort komplette Produkte herzustellen und von dort direkt an die Abnehmer zu liefern. Aktuell werden in Heuchlingen mit 330 Mitarbeitern Kunststoffteile produziert, die in Ulm montiert werden.

Betriebsgelände wurde von 48.000 Quadratmeter auf 153.000 Quadratmeter erweitert

Bereits im November 2021 hatte Gardena seine Erweiterungspläne für den Standort Heuchlingen öffentlich vorgestellt. Inzwischen seien die Grundstücke für die geplante Erweiterung in das Eigentum des Unternehmens übergegangen.

Damit wurde das Betriebsgelände von zuvor 48.000 Quadratmeter auf 153.000 Quadratmeter erweitert. „Erste Bauarbeiten zur Erschließung der Infrastruktur haben bereits begonnen. Die eigentlichen Arbeiten an den Produktions- und Logistikgebäuden haben jedoch noch nicht aufgenommen werden können“, das teilte Gardena jetzt mit.

Im Laufe des vergangenen Jahres hätten umfangreiche archäologische Untersuchungen auf dem Gelände stattgefunden, weshalb der Bau nicht begonnen werden konnte. „Die zuständige Behörde und das Unternehmen waren hierbei im ständigen Austausch, so dass die Arbeiten stets im gegenseitigen Einvernehmen stattgefunden haben.“ Im September dieses Jahres erteilte das Landesdenkmalamt die Freigabe für das Gelände.

Der Handel bestellt kurzfristiger

„Seit der Vorstellung der ursprünglichen Pläne haben sich bedeutsame Rahmenparameter geändert, die eine Anpassung erfordern. Aufgrund der allgemeinen Wirtschaftslage hat sich das Kaufverhalten der Verbraucher verändert, woraufhin auch der Handel sein Bestellverhalten bei den Herstellern angepasst hat“, erläutert Christoph Datko, Geschäftsführer Logistik von Gardena.

Ein wesentlicher Aspekt sei hierbei, dass sich der Bedarf an Versand von Paletten deutlich reduziert habe, während der Bedarf an Versand von Paketen stark angestiegen ist. Dadurch zeichne sich eine veränderte Prognose für die langfristig benötigten Logistikkapazitäten ab.

Baubeginn wohl erst im Jahr 2025

„Wir planen am Standort Heuchlingen für die Zukunft, daher ist es für uns wichtig zu verstehen, ob wir es aktuell mit kurzfristigen Effekten zu tun haben oder ob sich der Bedarf auch nachhaltig verschiebt. Dazu wollen wir die Entwicklung des Saisonverlaufs 2024 eingehend analysieren und unsere Planung daraufhin anpassen“, sagt Christoph Datko.

Schon jetzt stehe fest, dass der Bau des geplanten Hochregallagers im Westen des Geländes zunächst hintenan gestellt wird. Die Priorität liege zunächst auf dem Distributionszentrum, das auf der östlichen Seite entstehen soll. Dabei handelt es sich um den komplexeren Bauabschnitt, dessen Fertigstellung auch nach der ursprünglichen Planung erst bis Ende 2028 vorgesehen war. An diesem Endtermin wird weiterhin festgehalten. Ein Baubeginn ist nunmehr allerdings erst ab Anfang 2025 zu erwarten.