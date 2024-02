Die Gardena-Mutter Husqvarna ist im vierten Quartal 2023 in die Verlustzone gerutscht. Das Unternehmen verbuchte einen operativen Verlust (Ebit) von 168 Millionen Kronen (rund 15 Millionen Euro).

Die Analysten waren jedoch von einem deutlicheren Minus ausgegangen. Preiserhöhungen, Sparmaßnahmen und niedrigere Transportkosten glichen anscheinend die konjunkturbedingt schwächelnde Nachfrage aus, so schreiben die Experten der US-Investmentbank Jefferies.

In dem am Freitag veröffentlichten Jahresbericht des schwedischen Gartengeräteherstellers, zu dem das Ulmer Unternehmen Gardena gehört, heißt es, das letzte Quartal sei von einer „weiterhin herausfordernden Marktsituation mit geringerer Nachfrage geprägt“ gewesen.

Der Umsatz im Kerngeschäft ging um 15 Prozent zurück. Im Jahr 2023 sanken die Umsätze um fünf Prozent. Der Gesamtumsatz erreichte rund 4,7 Milliarden Euro. Gut liefen demnach professionelle Mähroboter und batteriebetriebene Produkte. Das Geschäft mit benzinbetriebenen Geräten ging dagegen zurück.

Investition in Heuchlingen wird verschoben, Gardena-Chef geht

Auch bei Gardena in Ulm sank der Umsatz von Januar bis Juni von 930 Millionen auf 911 Millionen Euro. In der ersten Jahreshälfte macht das Unternehmen rund 80 Prozent des Geschäfts. Laut dem Konzern-Bericht erzielte Gardena zuletzt in Europa ein „gutes Wachstum, angetrieben durch die Bewässerungskategorie“. Jedoch schwächelte der Umsatz bei der zugekauften Tochter Orbit in Nordamerika.

Gardena hatte zuletzt negative Schlagzeilen gemacht. Die lange angekündigte, millionenschwere Investition in ein Logistikzentrum in Heuchlingen (Ostalbkreis) wird verschoben. Im Januar wurde bekannt, dass Gardena-Chef Pär Aström überraschend das Ulmer Unternehmen per Ende Juni verlässt.