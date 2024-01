Erneut haben die Lokführer ihrer Unzufriedenheit Luft gemacht und gestreikt: für mehr Lohn bei weniger Arbeit. Doch wie gerechtfertigt sind diese Forderungen? In Gesprächen mit Lokführern spielt die fehlende Wertschätzung eine große Rolle, es gibt aber auch positive Seiten am Beruf.

Dieter Kuhlmann ist Mitglied der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und arbeitet seit 2016 als Lokführer bei der Bahn in Friedrichshafen. „Es ist eigentlich ein wirklich toller Beruf, vor allem das unterwegs sein mit dem Blick auf die Alpen gefällt mir“, so der 45-Jährige. „Ich komme aus dem Norden, da baut das Kind im Sandkasten den höchsten Berg im Umkreis.“

Rahmenbedingungen machen Job stressig

Auch im Gespräch mit anderen Lokführern wird eins klar: Der Job an sich ist nicht das Problem, sondern die Tendenz, wie sich die Arbeitsbedingungen seit einigen Jahren entwickeln. Die Streiks seien notwendig, heißt es, und werden von den Befragten positiv gesehen.

„Ich verstehe gar nicht, dass andere Branchen dieses Recht nicht auch wahrnehmen, ich würde das befürworten“, sagt Kuhlmann. Klar verstehe er die genervten Pendler, ihm würde es nicht anders gehen. „Für uns ist Streik auch nicht schön, ich würde lieber eine Schicht fahren, aber die Rahmenbedingungen müssen besser werden“, so Kuhlmann. Das private Bahnunternehmen Go-Ahead hat den Forderungen der GDL bereits zugestimmt: „Wir sind mit der GDL der Meinung, dass der Beruf attraktiver sein muss“, sagt Go-Ahead-Pressesprecher Winfried Karg.

Ich habe schon das Gefühl, fair bezahlt zu werden Ein 21-jähriger Lokführer von Go-Ahead Bayern

Aktuell gebe es zu viel Stress und Planungsunsicherheit: „Da beginne ich am einen Tag um drei Uhr, am nächsten um sieben Uhr, es gibt keine richtige Planung mehr, ich bin einfach durch“, berichtet ein 50-jähriger Lokführer, der namentlich nicht genannt werden möchte.

Kuhlmann erklärt solche Entwicklungen teils mit kurzfristig ausfallenden Fahrzeugen: „Beim Zug ist es nicht so wie beim Auto, dass jeder alles fahren darf. Wenn der eine Zug plötzlich ausfällt, muss ein Kollege einspringen, der diesen auch fahren darf“ - das führt dann zu Schichtplan-Änderungen.

Lokführer berichtet von 500 Überstunden

Überstunden gehören ebenso zur Realität, wenn bei bestehendem Personalmangel auch noch Krankheiten dazukommen: „Da muss man sich nicht wundern, dass viele krank sind, wenn man die Leute so verheizt“, meint der 50-jährige Lokführer und berichtet von mehr als 100 Überstunden im vergangenen Jahr - vor ein paar Jahren seien es 500 gewesen. Die Deutsche Bahn nennt auf Anfrage keine konkreten Zahlen, zeigt aber Möglichkeiten zum Abbau von Überstunden in Form einer Auszahlung oder freier Tagen auf. Inwiefern das im Zuge des Personalmangels möglich ist, bleibt offen.

„Der Job verlangt die ganze Schicht über viel Konzentration, du musst die Gleise im Blick haben und jedes Signal auf der Strecke kennen“, sagt Kuhlmann. Im Anschluss an die drei bis vier Tage Schichtdienst stünden oft nur Ruhezeiten von 36 Stunden.

Im Vergleich: Ein Otto-Normal-Arbeitnehmer kommt auf über 60 Stunden Erholungsphase zwischen Freitagabend und Montagmorgen. Für Kuhlmann ist das sogar wichtiger als eine allgemeine Arbeitszeitverringerung: „Lokführer arbeiten in Jahresstunden, nicht in Wochenstunden. Wirklich merken würden wir eine Verringerung auf 35 Stunden nicht.“

Gehaltsangaben variieren stark

Go-Ahead hätte dabei lieber einen Tarifvertrag mit mehr Gehalt und den gleichen Stunden unterschrieben: „Es ist fraglich, ob wir durch die Arbeitszeitsenkung den Beruf so attraktiv machen können, dass wir die daraus resultierenden Lücken geschlossen bekommen“, sagt Karg. Kuhlmann erwartet, dass die meisten der Kollegen trotz Möglichkeit zur 35-Stunden-Woche bei den aktuellen Arbeitsstunden bleiben werden. Ein 21-jähriger Berufseinsteiger der Go-Ahead, der anonym bleiben möchte, arbeitet auf eigenen Wunsch 48 Stunden pro Woche, sieht die Möglichkeit zu weniger Arbeit für die Familien aber als sinnvoll an.

Ich bin seit elf Jahren Lokführer und komme am Ende des Monats mit drei Kindern bei 2200 Euro netto raus 50-jähriger Lokführer

Beim Gehalt stören sich vor allem Kuhlmann und der 50-jährige Lokführer an den kursierenden Zahlen: „Manchmal frage ich mich, wo diese denn herkommen“, so Kuhlmann. Er schätze einen Quereinsteiger (kinderlos, ledig) bei etwa 2100 Euro netto ein. Für viele reiche das, gerade bei den hohen Mieten, nicht zum Leben. „Ich bin seit elf Jahren Lokführer und komme am Ende des Monats mit drei Kindern bei 2200 Euro netto raus“, berichtet der 50-jährige Lokführer.

Allgemein lässt sich das Gehalt eines Lokführers durch die diversen Schichtzulagen schwierig generalisieren, die Job-Plattform „Kununu“ gibt das Durchschnittsgehalt bei etwa 41.000 Euro brutto an, die Deutsche Bahn nennt auf Anfrage 45.000 bis 56.000 Euro brutto als Richtwert. Beim 21-jährigen Berufsanfänger der Go-Ahead Bayern landen monatlich zwischen 2500 und 2700 Euro netto auf dem Konto: „Ich habe schon das Gefühl, fair bezahlt zu werden“, sagt er. Die anderen Lokführer sehen das anders und fühlen sich zu wenig wertgeschätzt: „Viele denken, wir ziehen eh nur an einem Hebel, dafür werden wir ja gut genug bezahlt“, sagt Kuhlmann.

Azubis machen geringen Anteil an Lokführern aus

In der dreijährigen Ausbildung lernen Lokführer neben verschiedener Signale auch das technische Verständnis für den Zug. „Da wird ein Haufen Kohle in die Ausbildung gepumpt und viele schaffen dann die Prüfung nicht“, kritisiert der 50-Jährige. Arvid Siedermann ist Ausbildungsleiter bei Go-Ahead und berichtet von rund 90 Prozent der Auszubildenden, die es zum Lokführer schaffen.

Bei Quereinsteigern liegt dieser Wert bei 75 Prozent. Für diese sei es bei nur elf bis zwölf Monaten Ausbildungsdauer durchaus anspruchsvoller. In absoluten Zahlen machen Quereinsteiger einen deutlich größeren Anteil an den neuen Lokführern aus als Auszubildende: „Da ist jahrelang zu wenig ausgebildet worden“, fügt Karg an. Die Bahn reagiert auf diese Entwicklung und erhöht die Zahl der Ausbildungsplätze um knapp zehn Prozent auf 880, wie ein Pressesprecher mitteilt.

Ausgelernte Lokführer werden alle drei Jahre in einem Test geprüft und müssen sich für verschiedene Zug-Typen und neue Strecken weiterbilden lassen. Für den 21-Jährigen ist der Lokführer-Beruf trotz der Bedingungen empfehlenswert: „Es ist und bleibt ein schöner Beruf.“ Auch seine Eltern sind Lokführer, er hat sich trotz so einiger Chaos-Erzählungen für den Beruf entschieden: „Du hast eine Verantwortung für bis zu 1000 Menschen und bist im Führerhaus dein eigener Chef.“