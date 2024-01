Baubranche demonstriert gegen Krise im Wohnungsbau

„Der Bauherr liegt am Boden und ist vergiftet“ - so drastisch beschreibt Markus Böll, Präsident der Bauwirtschaft Baden-Württemberg, die aktuelle Lage im Wohnungsbau bei der Jahres-Pressekonferenz in Stuttgart. Eine Demonstration am 1. März unter dem Motto „Lasst uns wieder bauen“ soll der Politik die Sorgen der Branche näherbringen und sie zum Handeln bewegen.

„Für uns als Bauwirtschaft ist es so, dass wir am Ende des Baujahrs 2023 ohne Perspektive dastehen“, sagte Böll. Grund sei die starke Verunsicherung im Markt, die aus immer höheren Quadratmeterpreisen resultiere. Immer höhere Anforderungen beim Bau selbst treffen auf steigende Kosten. Dazu komme der Stopp der KfW 55-Förderung und die hohen Zinsen.

Kündigungen und Insolvenzen steigen an

Diese bereits 2023 begonnene „Talfahrt“ setze sich jetzt weiter fort. Bei der Zahl der Baugenehmigungen kam es mit 1948 bereits 2023 zu einem Einbruch von 31 Prozent - eine Besserung ist nicht in Sicht. Das hat Folgen: Erste betriebsbedingte Kündigungen und Insolvenzen zeichnen sich laut Böll ab, elf waren es im Oktober 2023. Die auf dem Papier im Jahr 2023 stehende Umsatzsteigerung um zwei Prozent im Wohnungsbau entspreche laut Bauwirtschaft preisbereinigt einem deutlichen Minus.

Auch der seit November wieder leicht sinkende Bauzins sei noch kein Hoffnungsträger, wie Thomas Möller, Hauptgeschäftsführer der Bauwirtschaft Baden-Württemberg, anmerkt: „Das ist nur vermeintlich eine Erfolgsmeldung, es wird noch dauern, bis sich das bemerkbar macht.“ Bei Neubauten gebe es beispielsweise noch keinen Preisverfall.

Politik muss Anreize für privaten Wohnungsbau schaffen

Der Bedarf für Wohnungen sei laut Möller jedem klar: „Wir sind Zuwanderungsland in Baden-Württemberg, unsere Bevölkerung wächst.“ Um diesen Bedarf umzusetzen, brauche die Branche eine Anschubfinanzierung und die Mobilisierung von privatem Vermögen: „Es gibt viele Bauvorhaben, die auf die staatliche Initiative warten, um das Projekt attraktiv zu machen“, so Markus Böll. Das müsste die Politik wieder fördern: „Das kann durch die Einführung einer Sonderabschreibung geschehen aber auch die die Absenkung oder Aussetzung der Grunderwerbssteuer“, führt Möller an. Gerade letzteres ist in den letzten Monaten immer wieder diskutiert worden.

Der Wohnungsmarkt hat immer wieder diese Phasen, das wird in den nächsten ein bis zwei Jahren wohl erst mal nicht einfacher werden. Holger Cischinsyk vom Institut Wohnen und Umwelt

Laut Holger Cischinsky vom Institut Wohnen und Umwelt ist die Absenkung allein allerdings kein Garant für Investitionen. „Die Marktprozesse sind komplizierter. Es ist zu bezweifeln, dass die Kaufpreise eins zu eins um die Steuerersparnis sinken.“

Dieses Phänomen ließ sich schon bei der Absenkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie bemerken, als viele Preise trotz Steuereinsparung gleich blieben. Gerade in hoch angespannten Immobilienmärkten wie Stuttgart könne der Verkäufer einen Großteil der Steuerersparnis dabei für sich einbehalten.

Die Absenkung sieht Cischinsky trotz Bedenken als mögliches Werkzeug an, auch eine steuerliche Sonderabschreibung oder der Abbau von Bürokratie etwa durch eine Verschlankung der Landesbauordnungen können helfen, den Wohnungsbau wieder anzukurbeln. Auch Cischinsky sieht eine schwierige Zeit für die Baubranche: „Der Wohnungsmarkt hat immer wieder diese Phasen, das wird in den nächsten ein bis zwei Jahren wohl erst mal nicht einfacher werden.“

Auch andere Branchen sind Teil des Aktionstags

Bisher sei die Bauwirtschaft bei der Politik zwar auf offene Ohren gestoßen, geändert habe sich aber nichts, so Möller: „Seit über einem Jahr informieren wir über die Wohnungskrise, die sich jetzt auch verwirklicht hat.“ Mit einem Aktionstag am 1. März möchte die Branche mit Baumaschinen und vielen hunderten Teilnehmern die Politik in ihre Sorgen miteinbeziehen und hat dazu Bauministerin Nicole Razavi und Finanzminister Danyal Bayaz eingeladen: „Wir wollen kein Politikerbashing betreiben nach dem Motto: Die Ampel muss weg“, sagt Möller.

Auch eine Blockierung von Straßen wie bei den Bauernprotesten sei nicht gewollt. Es solle nicht gegen die Politik demonstriert werden, sondern für die Baubranche. Dabei sollen nicht nur Unternehmer und Mitarbeiter der Baubranche, sondern auch Architekten, Stuckateure und Mitglieder von Beton- und Mieterverbänden bei der Kundgebung um 11 Uhr anwesend sein.