Fatale Verheißung: Wie Verbraucher mit vermeintlichen Festgeldanlagen abgezockt werden

Das Drama begann mit viel Frust und einer Verheißung. Anfang des Jahres war das. Jetzt sitzt Heinz G.* am Esstisch in seiner Wohnung in Ravensburg und will über das Vergangene reden ‐ will, dass anderen seine Geschichte erspart bleibt. Er sei inzwischen „darüber hinweg“, sagt der Mittsechziger. Sonst treibe einen das in den Wahnsinn.

Doch mit jedem Satz, den der Mann über das ihm Widerfahrene spricht, arbeitet es in ihm. Es ist ein Gefühl der Ohnmacht und das bittere Eingeständnis, auf Betrüger hereingefallen zu sein: 40.000 Euro, ein substanzieller Teil seiner Altersvorsorge, sind weg. Gestohlen mit einer Masche, die laut Verbraucherschützern ein Revival erlebt, seit Zinsanlagen wieder interessant sind. Doch der Reihe nach.

Frustiert über die Hausbank

Es ist jetzt fast fünfzehn Monate her, dass die Europäische Zentralbank (EZB) aufgrund der ausufernden Teuerung im Euro-Raum begann, sich von ihrer Null- und Negativzinspolitik zu verabschieden und die Leitzinsen in rascher Folge angehoben hat. Es dauerte nicht lange, und die ersten Banken zogen mit Zinsangeboten für Erspartes nach. Die Hausbank von Heinz G. tat das nicht.

Selbst heute, nach der zehnten EZB-Zinserhöhung in Folge und einem Einlagensatz von vier Prozent, der auch für die Sparzinsen eine gewisse Rolle spielt, knausern viele Sparkassen und Genossenschaftsbanken.

Frustriert darüber, dass die Hausbank keine attraktiven Zinsangebote macht, und um der schleichenden Entwertung seines Ruhestandskapitals zu entkommen, geht Heinz G. auf die Suche nach Anlagealternativen.

Das Internet ist voll von Angeboten; den Durchblick zu behalten, seriöse von unseriösen Anbietern zu unterscheiden, nicht einfach. Doch Heinz G. ist, was Geldangelegenheiten angeht, kein Anfänger. Jahrelang hat er als selbstständiger Immobilienmakler gearbeitet.

Keine Zweifel an der Seriosität

Über Finanzportale, die Kontakte zu Anlageberatern vermitteln, macht sich Heinz G. schlau. Von Aktien und Börse will der Rentner nichts wissen. Zu riskant. Er will sein Kapital ohne nervenzehrende Kursschwankungen zu einem festen Zinssatz anlegen.

Die Angebote potenzieller Anlageberater lassen nicht lange auf sich warten. Eines davon erscheint ihm attraktiv: Die Schweizer Promouve AG aus Bern bietet Heinz G. für ein Jahr einen Zinssatz von 4,6 Prozent auf sein Kapital.

Der Kontakt mit der Anlageberaterin erfolgt per E-Mail. In „vier einfachen Schritten“, heißt es in der Nachricht, sei der Anlagewunsch abgewickelt und das Onlinedepot eröffnet. Und fett: „Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um ein begrenztes Angebot handelt. Zuteilung erfolgt in Reihenfolge der Vertragseingänge.“

Die Recherche zur Promouve AG lässt Heinz G. nicht zweifeln. Es gibt einen Internetauftritt, Kontaktdaten und eine Registernummer. Und es gibt die freundlichen Damen am Telefon, die Heinz G. kompetent beraten. Binnen einer Woche ist der Antrag gestellt, die Bewilligung erteilt, das Geld überwiesen und der Zugang zum Onlinedepot freigeschaltet.

Typisches Vorgehensmuster

Für Finanzexperte Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg ein typisches Vorgehensmuster: „Für die Kontoeröffnung genügt es, den Personalausweis zu fotografieren und dem freundlichen Berater per E-Mail oder Whatsapp zuzuschicken. Vertragsunterlagen gibt es selten. Manche Betrüger verschicken schlecht gemachte Zertifikate mit Stempel und Unterschrift. Die besser organisierten unter ihnen verschicken auch mal die typischen gesetzlichen Pflichtinformationen zur Einlagensicherung, um Seriosität vorzutäuschen. Teils gibt es sogar ein Impressum mit einer deutschen Postanschrift und einer realen Firma, die von der Finanzaufsicht Bafin überwacht wird. Bloß: Die Betrüger verwenden einfach irgendwelche Firmen, missbrauchen deren Identität“, sagt er im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Im Fall von Heinz G. landet das Geld bei der belgischen Belfius Bank, einem Institut, das vollständig im Besitz des belgischen Staates ist. Das schafft Vertrauen. Im Onlinedepot wird ihm die Anlagesumme und der Zinsertrag ausgewiesen ‐ 1840 Euro sollen es am 31. Januar 2024 sein. Dass die 40.000 Euro zu diesem Zeitpunkt bereits bei den Betrügern sind, ahnt Heinz G. nicht.

Banken müssen nicht alles prüfen

Verbraucherschützer Nils Nauhauser erklärt: „In der Regel soll das Geld der angeblichen Kunden auf ein Festgeldkonto im Ausland überwiesen werden. Zum Teil werden aber auch Konten bei Banken im Inland genutzt. Das Konto lautet gemäß den Überweisungsinformation angeblich auf den Namen des Sparers oder der Sparerin. Das ist aber nur vorgetäuscht. Denn Banken müssen nicht prüfen, ob der in jedem Überweisungsformular pflichtgemäß anzugebende Name des Kontoempfängers mit dem Namen des Kontoinhabers übereinstimmt. Das Geld fließt einfach an die genannte IBAN. Das macht es den Betrügern leichter. Zinsjäger denken derweil, sie haben auf ihr eigenes, frisch eröffnetes Festgeldkonto überwiesen. Aber: Sobald die IBAN-Überweisung raus ist, ist das Geld weg.“

Zweifel am Anbieter

Eher zufällig stößt Heinz G. Monate später auf Berichte im Internet, die ihn aufhorchen lassen. Darin fällt der Name „Promouve AG“ und „Betrug“. Der umgehende Versuch, sich in sein Onlinedepot einzuloggen, scheitert. Ebenso die Kontaktaufnahme mit der Promouve AG: Der Internetauftritt der Firma ist weg und die freundlichen Beraterinnen am Telefon sind nicht zu erreichen.

Heinz G. dämmert, dass er einer Betrügerbande aufgesessen ist. Noch ist er zuversichtlich, sein Geld zurückfordern zu können. Doch diese Zuversicht schwindet in den darauffolgenden Wochen wie der Morgennebel im Schussental.

Seine Versuche, eine Bestätigung für die Existenz des Festgeldkontos bei der Belfius Bank zu erwirken, scheitern. Bei der Promouve AG ist seit geraumer Zeit Funkstille ‐ trotz Androhung rechtlicher Schritte. Diese leitet Heinz G. dann trotzdem ein. Bei einer auf Kapitalanlagebetrug spezialisierten Kanzlei. Und er stellt Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg. Mehr geht kaum ‐ und doch laufen alle Versuche, den Totalverlust abzuwenden, ins Leere.

Kein Einzelschicksal

Die Staatsanwaltschaft stellt das Ermittlungsverfahren kurz nach Eröffnung wieder ein. „Die Täterinnen“, heißt es in der Begründung, konnten nicht identifiziert werden. Zudem sei „die Weiterverfolgung des Finanzstromes auf das Gutschriftskonto in Belgien“ nicht erfolgversprechend. Auch die Kanzlei zeigt an einer Fortsetzung des Mandats kein Interesse mehr. „Der Anwalt hat lediglich drei Schreiben erstellt, mit der Rechtschutzversicherung abgerechnet und in der letzten Zeit auf meine telefonischen und schriftlichen Anfragen nicht mehr reagiert“, sagt Heinz G., der von den seiner Meinung nach untätigen Behörden, von Anwaltskanzleien, die aus dem Leid der Geschädigten noch ein Geschäftsmodell machen, aber auch von der Beratung durch seine Hausbank frustriert ist.

Ein substanzieller Teil seiner Altersvorsorge ist weg. Der Gedanke daran lässt Heinz G. schlucken. „Mit diesem Verlust musst Du erst einmal klarkommen“, sagt der Rentner und hofft, dass anderen seine Geschichte erspart bleibt. Die Öffentlichkeit, so Heinz G., müsse über die skrupellosen Machenschaften der Anlagebetrüger informiert werden. Denn ein Einzelschicksal ist das seine deutschlandweit leider nicht.

Nils Nauhauser, Finanzexperte bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg,