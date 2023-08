Die ehemalige Douglas–Chefin Tina Müller wird neue Chefin des Naturkosmetik–Herstellers Weleda. Müller werde zum 1. Oktober als Vorsitzende der Geschäftsführung berufen, teilte das Unternehmen mit Hauptsitz im schweizerischen Arlesheim bei Basel und einer deutschen Niederlassung in Schwäbisch Gmünd (Baden–Württemberg) am Montag mit. Müller leitete von November 2017 bis Ende Oktober des vergangenen Jahres Deutschlands größte Parfümeriekette.

Laut der Mitteilung hat Müller von 2017 bis 2022 an der Unternehmensspitze von Douglas die Transformation des Unternehmens zu Europas größtem Beauty–Händler initiiert und erfolgreich umgesetzt, bevor sie in den Aufsichtsrat des Düsseldorfer Unternehmens wechselte. Sie verfüge über langjährige Erfahrung in der internationalen Kosmetik–Industrie.

Der Wechsel kommt für Beobachter überraschend. Weleda ist mit einem Umsatz von knapp 414 Millionen Euro im Jahr 2022 deutlich kleiner als Douglas, mit einem Umsatz von gut 3,6 Milliarden Euro im Jahr. Bei Weleda sind rund 2500 Menschen beschäftigt, bei Douglas etwa 18.000 Mitarbeiter.

Bei Weleda soll sie den Angaben zufolge die Geschäftsbereiche Naturkosmetik und Arzneimittel unter dem gemeinsamen Weleda Markendach weiterentwickeln, das internationale Geschäft ausbauen und den nachhaltigen Wachstumskurs der gesamten Gruppe vorantreiben. Weleda ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer in Naturkosmetik und anthroposophischen Arzneimitteln. das Unternehmen geriet im vergangenen Jahr unter Druck, machte 3,3 Millionen Euro Verlust und kündigte einen Stellenabbau in Schwäbisch Gmünd an.

Laut Mitteilung sagte Müller: „Ich freue mich sehr auf das Weleda Team. Schönheit und Gesundheit gehören untrennbar zusammen — sie sind meiner festen Überzeugung nach nur ganzheitlich zu betrachten. Weleda steht seit Jahrzehnten für diese holistische Philosophie, gepaart mit Nachhaltigkeit und einem gelebten Verantwortungsbewusstsein für Mensch und Natur. Auf diesem erfolgreichen Weg möchte ich gemeinsam mit meinen neuen Kolleginnen und Kollegen in den nächsten Jahren neue Meilensteine setzen und nachhaltiges, profitables Wachstum erreichen“.