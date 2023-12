Preisfrage: Aus welcher Fabrikation landen die meisten rüstungsrelevanten Komponenten in Russland? Einer Studie der Kiewer Wirtschaftshochschule zufolge hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres der Halbleiterriese Intel das Rennen gemacht, gefolgt vom chinesischen Hersteller Huawei. Analog Devices, AMD, Texas Instruments und IBM sind die nächsten auf der Liste - sämtlich amerikanische Großunternehmen.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist es Russland gelungen, seine Lieferprobleme im Rüstungsbereich zu 90 Prozent durch andere Lieferanten oder durch die Verschleierung von Lieferwegen zu beheben - mit tatkräftiger Hilfe Chinas, Nordkoreas, aber auch des Nato-Mitglieds Türkei. Auch die ehemaligen sowjetischen Teilrepubliken Kasachstan und Usbekistan leisten als Umschlagplätze wertvolle Unterstützung.

Konsequenzen für Russland

Elina Ribakova, Direktorin des Internationalen Programms der Kiewer Wirtschaftsuni, fordert Konsequenzen. Komponenten, die militärisch genutzt werden könnten, sollen markiert und ihre Vertriebswege bis zum Einbau und Verkauf des Endgerätes nachvollzogen werden. Nur so könnten die Schlupflöcher gestopft werden. Hersteller müssten für die Verwendung ihrer Produkte Verantwortung übernehmen - gerade so, wie Banken sich nicht zu Handlangern für Geldwäsche machen dürfen oder wie für Kinderarbeit und Verstöße gegen Umweltregeln in der gesamten Lieferkette der Verkäufer eines Produkts verantwortlich ist.

Der Versuch, die russische Rüstungsproduktion auszutrocknen, muss also vorerst als gescheitert angesehen werden. Mittelfristig könnte es aber gelingen, durch eingefrorene Auslandsvermögen und abgeschnittene Zahlungswege sowie verminderte Einnahmen aus dem Rohstoffverkauf das Land in die Staatspleite zu treiben. Wenn Russland seine Rechnungen für Rüstungskomponenten nicht länger bezahlen kann, werden sich vielleicht weniger bereitwillige Lieferanten finden, so die Hoffnung.

Mehr als 200 Milliarden Euro eingefroren

Gestern unterbreitete die EU-Kommission dem Rat einen Vorschlag, was mit den eingefrorenen Milliarden aus russischen Staatsbanken geschehen soll, die auf europäischen Konten lagern. Zahlen nennt die Behörde zwar nicht. Es wird aber geschätzt, dass bei den Wertpapiersammelbanken Euroclear, Belgien, und Clearstream, Luxemburg, mehr als 200 Milliarden Euro sozusagen schockgefrostet wurden, als die EU die Auslandskonten der russischen Staatsbanken einfror. Privatvermögen werden in dem Vorschlag nicht erfasst - sie seien zu zersplittert, der Aufwand lohne sich nicht, so die Kommission.

Belgien will russisches Geld in die Ukraine schicken

Die Wertpapiersammelbanken, englisch Central Securities Depositories, sind keine Banken im eigentlichen Sinn - also nicht darauf eingerichtet, größere Summen für längere Zeit zu verwalten. Doch das zwangsgeparkte Geld wirft Gewinne ab, die versteuert werden müssen. Der Staat Belgien hat nach eigenen Angaben bislang Steuern in Höhe von 1,7 Milliarden Euro auf die Erträge aus russischem Vermögen erhoben und will das Geld nach Aussage von Premierminister Alexander De Croo im kommenden Jahr nach Kiew überweisen.

Was aber geschieht mit den Erträgen selbst, die den Sammelbanken unverdient in den Schoß fallen, seit Wladimir Putin vor knapp zwei Jahren seine brutale Attacke auf die Ukraine begann? Die EU-Kommission schlägt den Regierungen vor, das Geld künftig, nicht rückwirkend, auf einem Treuhandkonto zu sichern und später womöglich für den Wiederaufbau der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Der entsprechende Text wird zwar nicht veröffentlicht und ist nur für die Augen der Regierungschefs bestimmt. Sie sollen ihn auf dem EU-Gipfel am Wochenende einstimmig absegnen.

Präzedenzfall: Enteignung russischer Vermögenswerte?

Klar ist aber, dass die EU-Kommission einerseits dieses Geld sicher verwahrt wissen will. Andererseits möchte sie jeden Eindruck vermeiden, es handle sich um eine Enteignung russischer Vermögenswerte. Vor diesem Schritt scheuen viele Regierungen zurück, die das als gefährlichen Präzedenzfall betrachten würden. Es ist sicher auch taktische Absicht, die Sicherung des Geldes als ersten Schritt zu kennzeichnen. In möglichen Friedensverhandlungen, die das aktuelle Patt an der Front beenden könnten, möchte die EU Verhandlungsmasse haben. Russland könnte etwa, statt Wiedergutmachung zu zahlen, die ausländischen Vermögenserträge für den Wiederaufbau freigeben. Das würde es beiden Seiten ermöglichen das Gesicht zu wahren.

Die Kommissionsbeamten, die gestern gegenüber Journalisten die Aktendeckel nur ein klein wenig lüpften, um die groben Umrisse des Plans erkennen zu lassen, wollten mehr nicht preisgeben. Natürlich wurden sie auch gefragt, was mit den zusätzlichen Steuereinnahmen geschieht, die Belgien und Luxemburg ja nur zufallen, weil große Summen russischen Vermögens durch einen Zufall der Geschichte auf ihrem Staatsgebiet feststecken. Die Antwort war eindeutig. Belgiens Bereitschaft, das Geld nach Kiew zu schicken, wird nicht kommentiert. Was Luxemburg mit seinen Milliarden macht, bleibt der dortigen Regierung überlassen. Denn bei wenigen Themen werden Staatslenker zu schnell ungehalten wie bei dem Versuch, ihnen die Steuerhoheit wegzunehmen.