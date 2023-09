EU Tech–Konzerne ins Visier

Sechs große Internetkonzerne hat die EU–Kommission am Mittwoch der neuen Kategorie „Gatekeeper“, also Torwächter zugeordnet. Ein Ehrentitel ist das nicht, bedeutet es doch für die fraglichen Firmen strengere EU–Aufsicht und mehr Auflagen. Alphabet (der Google–Mutterkonzern), Amazon, Apple, ByteDance (der Betreiber von Tiktok), Meta (mit Facebook, Instagram, Whatsapp und Messenger), sowie Microsoft müssen ihre Dienste für andere Anwender zugänglich machen, den Nutzern gesammelte Daten offenlegen und sich einer strengen Wettbewerbskontrolle unterwerfen.

Steht das nicht alles schon im Gesetz über Digitale Dienstleistungen?

In einigen Bereichen überschneiden sich beide Gesetze. Zusätzlich zu den sehr ähnlichen Akronymen (DSA für den Bereich Digitale Dienstleistungen und DMA für den Bereich Digitale Märkte) sorgt das für weitere Verwirrung. Beim DSA geht es aber hauptsächlich um die Verantwortung der Betreiber für die von ihnen verbreiteten Inhalte. Das Gesetz soll in erster Linie die privaten Nutzer schützen. Es betrifft alle Digitalunternehmen, die von mindestens zehn Prozent der Europäer genutzt werden, das sind derzeit 19. Diese Voraussetzung gilt auch für den Anwendungsbereich des DMA, es kommen aber weitere Kriterien hinzu.

Wer muss sich an das Gesetz zur Regulierung der Digitalmärkte halten?

Als Torwächter gilt ein Unternehmen, wenn es von mindestens zehn Prozent der Privatleute in der EU monatlich genutzt wird und mindestens 100.000 Geschäftskunden im Jahr hat. Außerdem muss der Umsatz für die letzten drei Betriebsjahre mindestens 7,5 Milliarden Euro betragen oder der Aktienwert 75 Milliarden Euro übersteigen. Die EU–Kommission kann aber unabhängig von diesen Kriterien ein Unternehmen als „Gatekeeper“ benennen, wenn es aus ihrer Sicht eine gefestigte und dauerhaft marktbeherrschende Stellung in seiner Sparte hat. Im Fokus steht nicht der private Nutzer, sondern der Einfluss des Technikkonzerns auf andere Geschäftsfelder wie Banken oder Shopping–Plattfrormen.

Was müssen die Unternehmen jetzt ändern?

Ähnlich wie Netzbetreiber im Bahnverkehr, Energie– oder Telekommunikationssektor müssen sie ihre Zugänge für Mitbewerber öffnen. Apple zum Beispiel darf sein Bezahlsystem nicht monopolisieren. Für den Besitzer eines iPhones muss es möglich sein, Geschäfte seiner eigenen Bank über Apple Pay abzuwickeln. Google darf in der Ergebnisliste eigene Unternehmen nicht priorisieren. Für die Umsetzung haben die Unternehmen Zeit bis Anfang März 2024. Damit setzt die EU–Kommission einen Weg konsequent fort, den sie beim Streit über die Betriebssysteme begann. Sie verpflichtete Hardware–Produzenten mit einer marktbeherrschenden Stellung wie Apple oder Microsoft, ihre Produkte für andere Anwendungen zu öffnen. Deshalb sind die Käufer heute nicht mehr auf eine auf dem Laptop vorinstallierte Suchmaschine oder Antivirensoftware angewiesen, sondern können frei aus dem verfügbaren Angebot wählen.

Wie groß sind die Erfolgsaussichten?

Der jahrelange Kampf um die Öffnung des Schienennetzes für private Konkurrenzunternehmen oder die Hindernisse bei der Wahl eines neuen Telekom– oder Energieversorgers zeigen, wie beharrlich Konzerne ihre Monopolstellung verteidigen. Natürlich werden auch Google und Co die für sie idealen Marktbedingungen nicht kampflos aufgeben. Das neue Gesetz erleichtert es den Wettbewerbshütern aber, eine marktbeherrschende Stellung auch dann zu erkennen, wenn die Umsätze gar nicht in Europa erwirtschaftet wurden. Schon auf der bisherigen Rechtsgrundlage wurden die Konzerne recht erfolgreich zu Änderungen genötigt, Milliardenstrafen verhängt und die Entscheidungen oft vor den obersten Gerichten verteidigt.

Was soll nun besser werden?

Mit dem neuen Gesetz verbinden sich zwei Hoffnungen: Einmal, dass die Nutzer die Oberhoheit über ihre Daten und ihr Konsumverhalten zurückgewinnen. Es soll zum Beispiel möglich werden, den Messengerdienst zu wechseln, ohne von den Chats anderer Anbieter abgeschnitten zu werden. Die EU–Kommission möchte, dass Chats künftig funktionieren wie Emails. Sie landen in der Inbox, auch wenn sie von einem anderen Provider kommen. Die zweite Hoffnung ist, dass dadurch neue Marktchancen entstehen. Ein Steve Jobs oder ein Mark Zuckerberg in seiner Garage hätte nach Ansicht der EU–Kommission heute gegen Big Tech keine Chance. Innovation gibt es nur, wenn neue Ideen zu den Kunden finden können — auch in der digitalen Welt.