„Es wird so viel Unsinn entschieden“

Das gab’s noch nie: Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ulm hat ihre Mitgliedsbetriebe und deren Mitarbeiter aufgerufen, an einer Demo für Bürokratieabbau teilzunehmen. Der Demonstrationszug führte am Dienstag durch Ulm. Zu den Organisatoren gehört IHK-Präsidiumsmitglied Johannes Remmele, Gesellschafter der Ochsenhausener Firma Südpack mit 1700 Mitarbeitern. Warum viele Unternehmer so erbost sind, erklärt Remmele im Interview.

Herr Remmele, warum hat die IHK Ulm zur Demonstration aufgerufen?

Wir sind keine Marktschreier, wir sind Unternehmer. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir auf die Straße gehen müssen. Die Regulierungsflut der Politik muss endlich aufhören. Ansonsten führt es zu einem Kollaps bei vielen Unternehmen. Als IHK können wir unseren Mitgliedsbetrieben nicht mehr vermitteln, was an vielen Stellen passiert. Wir haben die Pflicht, die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter nicht zu gefährden.

Sie sprechen von einer Regulierungsflut. Können Sie Beispiele nennen?

Viele. Ich beginne mit meinem Unternehmen Südpack. Wir stellen Verpackungsfolien aus Kunststoff her, was sehr viel Energie benötigt. Allein das ist für viele grüne Politiker ein rotes Tuch. Jetzt wird uns vorgeschrieben, einen Teil unseres Stroms aus erneuerbaren Energien zu gewinnen. Das würden wir gerne machen, aber: Es ist nicht umsetzbar. Der Bau von Windkrafträdern ist im Landkreis Biberach aufgrund der Nähe zum Militärflughafen Laupheim verboten. Der Luftraum muss für den Hubschrauberbetrieb freigehalten werden. Wir würden auch gerne Photovoltaikanlagen bauen. Aber: Es dauert Jahre, bis die EnBW ihre Umspannstationen entsprechend erweitert. Ganz zu schweigen von den Kosten. Trotzdem heißt es: „Jetzt produziert mal Energie.“ Es steht nirgendwo im Gesetz, wie das im Landkreis Biberach funktionieren soll. Bezogen auf die Energiepolitik muss man feststellen, dass Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Als Unternehmen kann man vielleicht zwei oder drei Jahre durchhalten, wenn man Rücklagen aufgebaut hat. Aber nicht länger.

Was kritisieren Sie noch?

Es wird so viel Unsinn entschieden. Erst wollte man Teflon verbieten. Dann hat man festgestellt, dass Teflon ein existenzieller Bestandteil der Chip-Produktion ist. Dazu die ganze Bürokratie. Die Planungs- und Genehmigungsverfahren dauern viel zu lange. Ich habe erst gestern zwei Bauanträge beim Landratsamt Biberach eingereicht. Jeder Antrag bestand aus sieben Ordnern. Wir wollen das Land digital aufstellen, aber für einen Bauantrag müssen sieben Aktenordner zur Post gefahren werden. Häufig kommt dazu, dass Gutachten eingeholt werden müssen. Dann nochmal Gutachten zum Gutachten. Die strengen Brandschutz- und Dämmvorschriften machen vielen Unternehmen das Leben schwer. Man wirft uns jeden Tag Steine zwischen die Füße. Die Folge ist, dass sich die Aussichten für die Wirtschaft in der Region weiter verschlechtern. So steht es auch im neuen Konjunkturbericht der Industrie- und Handeslkammer. Eine spürbare Rezession lässt sich kaum vermeiden.

Zielt Ihre Kritik eher auf EU-Beschlüsse oder auf die Bundespolitik?

Wir waren kürzlich mit einer großen IHK-Delegation in Brüssel. Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut hat uns begleitet. Sie kämpft wie eine Löwin für unsere Belange. Brüssel ist nicht das größte Problem. Problematisch ist, dass die Bundesregierung viele Gesetze aus Brüssel noch verschärft. Beispielsweise das Lieferkettensorgfaltsgesetz. Kein Politiker kann sich vorstellen, welcher Aufwand nötig ist, um dieses Gesetz zu befolgen. Kleinere Unternehmen können diesen Aufwand nicht leisten. Unsere Kritik als Unternehmer an Regulierungsflut und Bürokratie trifft auch die Lebenswirklichkeit der Bürger. Das neue Heizungsgesetz versteht kein Mensch. Niemand darf sich wundern, wenn die Bürger aus Politikverdrossenheit die AfD wählen. Das hat sich die Politik selbst zuzuschreiben.

Können Sie auch positive Beispiele benennen, was Bürokratie und Regulierungsflut angeht?

Ja. Als das Gas knapp wurde, hat es die Politik sehr schnell geschafft, LNG-Terminals in Betrieb zu nehmen. Da gab es keine langen Genehmigungsverfahren. Deutschland kann es doch! Aber so muss es überall laufen.

Glauben Sie, dass der Protest in Ulm zum Umdenken in der Politik führt?

Ich hoffe es. Es sollte für jeden Politiker ein Alarmzeichen sein, wenn Unternehmer auf die Straße gehen. Ich glaube, das gab es in dieser Form noch nie.