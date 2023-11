Es könnte zurück ins letzte Jahrhundert gehen

Es ist eine Operation, wie sie jährlich tausendfach stattfindet: Die Entfernung von erkranktem Prostatagewebe mit einem sogenannten Resektoskop, eine Art Endoskop mit Drahtschlinge und Kamera, das durch die Harnröhre in die Harnblase geschoben wird. Minimal-invasiv und präzise.

Möglich machen solche Eingriffe unter anderem Hochleistungskunststoffe, die Unternehmen wie der Medizintechnikhersteller Karl Storz aus Tuttlingen in seinen Resektoskopen einsetzt. Sie erlauben dem Arzt eine genaue, ruckelfreie Schnittführung, isolieren spannungstragende Instrumententeile im menschlichen Körper und sind für die Beschichtung der optischen Linsen notwendig, die in den Geräten verbaut sind.

Massive Einschränkungen drohen

Doch diese Hightech-Kunststoffe, so fürchtet Karl Storz und viele andere Branchenvertreter, könnten demnächst vom Markt verschwinden - mit massiven Auswirkungen auf das Patientenwohl. „Das würde unsere Gesellschaft bei etlichen medizinischen Eingriffen in die Mitte des letzten Jahrhunderts zurückkatapultieren und die Möglichkeiten der modernen Medizin massiv einschränken“, sagt Karl-Storz-Manager Martin Leonhardt.

Doch der Reihe nach. Die Hochleistungskunststoffe, die Karl Storz verwendet, gehören zur Gruppe der per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS), die umgangssprachlich auch Ewigkeitschemikalien genannt werden. Das sind mehr als 10.000 Substanzen, von denen viele toxisch sind, und zu Recht aus dem Verkehr gezogen gehören. Dazu gehören aber auch etliche, wie die, die in der Medizintechnik verwendet werden, die als unbedenklich gelten und herausragende technische Eigenschaften besitzen: Sie sind wasser-, schmutz- und fettabweisend, reibungsarm und isolierend und damit seit Langem bewährte Industriechemikalien.

300.000 Tonnen PFAS jährlich produziert

Auch in vielen Alltagsprodukten finden sich PFAS: etwa für Beschichtungen von Wetterjacken, Pfannen und Kontaktlinsen, in Kosmetik, Skiwachs, Verpackungen für Fast Food oder Feuerlöschmitteln. Der europäischen Chemikalienagentur Echa zufolge werden allein in der EU rund 300.000 Tonnen PFAS jährlich produziert und verarbeitet.

Die herausragenden technischen Eigenschaften werden allerdings mit einem gravierenden Nachteil erkauft: PFAS sind praktisch unzerstörbar. Ewigkeitschemikalien eben. Sie reichern sich in Gewässern und Böden an und werden durch Wind und Wasser über zum Teil große Distanzen transportiert. Man findet PFAS inzwischen überall auf der Welt: von der Arktis über das tibetische Hochland bis in die Antarktis.

Die EU arbeitet deshalb an einem umfassenden PFAS-Verbot, Anfang des Jahres wurde ein entsprechendes Beschränkungsverfahren auf Initiative verschiedener Behörden aus Deutschland, Norwegen, Schweden, Dänemark und den Niederlanden gestartet. Mit einer rechtskräftigen Verordnung wird für das Jahr 2026 oder 2027 gerechnet.

Für viele Anwendungen schlicht noch keine Alternativen

Das Problem aus Sicht der Wirtschaft: Das Vorgehen sei zu undifferenziert, für viele Anwendungen gebe es schlicht noch keine Alternativen. „Bei einem PFAS-Verbot“, sagt Leonhardt, „würden etliche, lebensnotwendige Produkte wegfallen.“ Julia Steckeler von der Tuttlinger Lobbyorganisation Medicalmountains klingt noch alarmistischer: „Werden die PFAS-Beschränkungen so umgesetzt, werden Menschen zu Schaden kommen.“ Auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ relativiert das Bundesumwelt- und Verbraucherschutzministerium (BMUV) die Befürchtungen der Branche. „Die Behörden haben gar kein komplettes Verbot von PFAS vorgeschlagen“, sagt eine Sprecherin. Stattdessen würden mit Blick auf die Verfügbarkeit von Alternativen Ausnahmen gemacht. Hierzu müsse man aber noch ein klareres Bild bekommen, was Aufgabe der unabhängigen wissenschaftlichen Ausschüsse sei. Im Klartext: Wo es noch keine Alternativen für PFAS gibt, sollen Übergangsfristen der Industrie ermöglichen, sich an die neue Welt anzupassen. Für welche Substanzen das gilt, ist aber noch offen. Nach Einschätzung der BMUV-Sprecherin dürfte man Ende 2024, eher 2025 klarer sehen.

Generell soll die PFAS-Beschränkung mit einer 18-monatigen Übergangsfrist gelten. Verlängerte Übergangsfristen von bis zu zwölf Jahren sind zurzeit nur für Implantate wie etwa Herzschrittmacher, Katheter oder Schläuche vorgesehen. Aus Sicht der Medizintechnikbranche vollkommen unzureichend. „Im Moment gibt es keine adäquaten PFAS-Ersatzmaterialien für die Medizintechnik. Noch schlimmer: Es gibt nicht einmal Forschungsprojekte in relevantem Maßstab“, schimpft Leonhardt. Zwölf Jahre seien angesichts der langen Entwicklungs- und Einführungszeiten von Medizinprodukten schnell vorbei.

„Ein Fass aufgemacht“

Jährlich gebe es in Deutschland rund 60 Millionen Krankenhausbehandlungen, rechnet Leonhardt vor. Die Hälfte dieser Behandlungen könne ohne PFAS nicht stattfinden. „Was haben wir denn dann noch“, fragt der Manager sarkastisch. „Dann haben wir noch den Holzspatel, um in den Mund zu schauen.“

Für den Münsinger FDP-Europaabgeordneten Andreas Glück, selbst Arzt, sind Übergangsfristen zudem der falsche Ansatz. „Damit werden wir nichts erreichen. Denn alternative Stoffe müssen die gleichen Eigenschaften haben, wie sie PFAS heute haben“, sagt Glück und kritisiert, dass den Behörden nicht bewusst sei, was sie mit dem Beschränkungsverfahren „für ein Fass aufgemacht haben“.

Bereits knapp 6000 Stellungsnahmen

Die Industrie versucht deshalb in Brüssel mit der Botschaft durchzudringen, dass längst nicht von allen der mehr als 10.000 PFAS-Substanzen tatsächlich ein Risiko ausgehe und fordert ein differenziertes, risikobasiertes Vorgehen. Fluorpolymere, sagt Karl-Storz-Manager Leonhardt, müssten ausgenommen werden, wie das in den USA oder Großbritannien der Fall sei. Diese Stoffgruppe, zu der unter anderem Polytetrafluorethylen gehört, besser bekannt als Teflon, sei mit Blick auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit unbedenklich, was im Übrigen auch die Einschätzung der OECD sei.

Doch damit scheint man bei den relevanten Stellen bislang noch nicht durchzudringen. Die Hoffnung ist, dass die europäische Chemikalienagentur Echa, bei der das Beschränkungsverfahren aufgehängt ist, die Vielzahl an Warnungen aus der Industrie, und zwar längst nicht nur von Medizintechnikern, berücksichtigt. Im Rahmen einer ersten Konsultationsphase, die Ende September zu Ende gegangen ist und bei der Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft ihre Bedenken äußern konnten, erreichten die Echa knapp 6000 Stellungnahmen.