„Es ist abstrus, was uns Unternehmern unterstellt wird“

Während andere Konsumunternehmen, wie Bosch, Miele und Bizerba, im großen Stil Jobs abbauen, will der Weltmarktführer für Reinigungstechnik, Kärcher, ohne große Einschnitte auskommen. Allerdings wird das Waschanlagen-Werk in Illingen bei Pforzheim geschlossen und im Kehrmaschinenwerk nahe Reutlingen sollen 50 von 250 Stellen nach Lettland verlagert werden.

Das geplante EU-Lieferkettengesetz ist eine Zumutung für die Unternehmen, sagt Kärcher-Chef Hartmut Jenner. Der Vorstandsvorsitzende des Weltmarktführers für Reinigungstechnik fordert, der Staat solle sich nicht in alles einmischen und stattdessen bessere Rahmenbedingungen schaffen.

2023 war im Konsum ein schwieriges Jahr. Bei Kärcher hat sich die Lage zur Jahresmitte gedreht, der Konsum zog an. Wie hat Kärcher das geschafft?

Auch bei uns lief das erste Halbjahr im Verbrauchergeschäft nicht gut. Die Kauflaune war im Keller. Dazu kam, dass die Lager voll waren, da sich alle, vom Zulieferer bis zu Baumarkt, nach den Lieferproblemen in der Corona-Zeit bevorratet hatten. Außerdem war das Frühjahr auf der gesamten Nordhalbkugel bis in den April hinein zu kalt und zu nass, um draußen zu kärchern. Im zweiten Halbjahr hat sich die Stimmung deutlich verbessert. Davon haben wir profitiert, weil wir zu diesem Zeitpunkt sehr gut präsent waren auf den Verkaufsflächen und auch im digitalen Handel.

Das Familienunternehmen mit Stammsitz in Winnenden erwirtschaftet inzwischen 86 Prozent seines Umsatzes im Ausland. Was heißt das für den Standort, wenn nur noch 14 Prozent des Geschäfts aus Deutschland kommen?

Wir haben immer noch 34 Prozent unserer Mitarbeiter in Deutschland. Dieses Verhältnis ist stabil. Wachstum im Ausland bedeutet immer auch Wachstum am Standort. Das geht Hand-in-Hand. Wir sind in absoluten Zahlen 2023 auch in Deutschland gewachsen und haben rund 100 Mitarbeiter aufgebaut. Wir beschäftigen in Deutschland rund 5500 Mitarbeiter, weltweit 16.000.

Unternehmen aus dem Konsumbereich, Miele und Bosch, bauen Stellen ab. Wann ist Kärcher dran?

Andere Unternehmen haben während der Corona-Sonderkonjunktur völlig überhitzt und zu viele Mitarbeiter eingestellt. Ich setze bei Kärcher auf ein kontinuierliches Wachstum. Wir sind 2023 um mehr als vier Prozent real gewachsen auf 3,294 Milliarden Euro. Das nenne ich ordentlich. Wir stehen außerdem auf zwei Beinen: Das Business-Geschäft ist etwa gleich stark wie das Konsumgeschäft.

Ein großes Thema ist für Kärcher die Robotik. 2023 wollten Sie 600 Stück der Roboter -Scheuersaugmaschine Kira verkaufen. Haben Sie das geschafft?

Nein, das haben wir leider nicht geschafft. Aber wir sind in der Robotik sehr gut gewachsen. Allerdings sind diese Produkte sehr beratungsintensiv und es sind dafür viele Zustimmungen im Unternehmen nötig. Das war uns so nicht klar. In einigen Firmen muss beispielsweise der Betriebsrat zustimmen, wenn eine selbstfahrende Maschine angeschafft wird. Dieses Jahr wollen wir die 600 Stück knacken.

Was gibt es Neues von Kärcher bei der Robotik?

Wir haben die Robotik-Gerätereihe erweitert, haben jetzt auch eine kleinere Maschine im Angebot und wir bringen noch eine größere im September auf den Markt. Im Konsum-Bereich haben wir den ersten Saugroboter entwickelt, der auch nass reinigt. Der ist toll, weil er überall einsetzbar ist, wie im Bad oder im Hausflur, wo Fliesen liegen. Schauen Sie (schaut auf Handy), da ist der Saugroboter bewertet mit 4,5 von 5 Sternen. Wie gut ist das denn? Das ist doch sensationell! Läuft! Neu ist auch, dass die Geräte, die im Haus eingesetzt werden, alle weiß sind, weil die Kunden das bevorzugen. Außerhalb des Hauses bleiben wir gelb und im Professional-Bereich sind wir Anthrazit.

Kärcher ist sehr aktiv im Ausland. Zuletzt haben Sie ein neues Werk in Vietnam eröffnet. Warum?

Wir wollten ein zweites asiatisches Werk außerhalb von China haben, aus strategischen Gründen. Sie dürfen die Kostenstruktur in Vietnam und vor allem die Produktivität dort nicht unterschätzen. Außerdem ist die Zuliefererstruktur in Vietnam gut aufgestellt. Ziel ist nicht, dorthin Arbeitsplätze zu verlagern, sondern den Markt in Asien zu bedienen.

Sie hatten eine neue Zentrale in Kiew angekündigt. Was ist daraus geworden?

Wir sind 2023 dort eingezogen. Es ist die Firmenzentrale unserer Tochter in der Ukraine mit Vertriebsgesellschaft, Reparaturwerkstatt, Showroom und Direktverkauf. Wir produzieren aber nicht in der Ukraine.

Wirtschaftsminister Robert Habeck will deutsche Unternehmen zu Investitionen in der Ukraine ermuntern und dafür Garantien geben, die die Firmen ähnlich wie eine Versicherung absichert. Profitiert Kärcher davon?

Nein. Wie haben dort auf eigenes Risiko sieben Millionen Euro investiert. Wir können ein Gebäude in einem Kriegsgebiet allerdings nicht versichern. Das lehnt jede Versicherung ab.

Ist es denn aus Ihrer Sicht in Ordnung, wenn der Staat dort private Investitionen absichert?

Wir haben den Bau schon vor dem Krieg begonnen. Hätte ich den Krieg vorausgesehen, hätte ich womöglich abgewartet - sag ich ganz ehrlich. Jetzt haben wir es fertig gebaut, das Risiko war mir bewusst. Ich warte nicht auf die Bundesregierung. Grundsätzlich finde ich es aber in Ordnung, dass der Staat bei existenziellen Schieflagen, die durch eine Pandemie oder einen Krieg ausgelöst werden, absichert. Im Grunde ist die Idee richtig, Investitionen in der Ukraine abzusichern. Deshalb wäre es gut, wenn es tatsächlich so kommt.

Bei den Unternehmen fällt ein gespaltenes Verhältnis zum Staat auf: Einerseits soll sich die Regierung nicht einmischen, andererseits nimmt man Vergünstigungen gerne mit. Ist das konsequent?

Ich bin absolut dagegen, dass sich der Staat in alles einmischt. Der Staat soll die Rahmenbedingungen schaffen, damit wir unser Geschäft machen können - mehr nicht. Krieg oder eine Pandemie jedoch sind Sonderfälle. Da muss der Staat einspringen, denn das macht er ja auch, wenn der Bürger in Schieflage gerät, etwa über das Bürgergeld.

Anders gefragt: Sind Subventionen in Ordnung, um die Wirtschaft zu stützen, etwa den Aufbau von Chipfabriken?

Nein! Das ist völlig falsch. Ich bin gegen jegliche Subvention. Stattdessen muss der Staat den Rahmen so setzen, dass der Unternehmer auch Unternehmer sein kann.

Das EU Lieferkettengesetz scheitert vermutlich an der Enthaltung Deutschlands. Wie erleichtert sind Sie?

Ich bin sehr erleichtert! Wir auditieren seit dem Jahr 2000 alle unsere Lieferanten. Warum muss der Staat das regeln? Es ist doch in meinem eigenen Interesse, dass meine Lieferanten keine Kinderarbeit einsetzen, Mitarbeiter gut behandeln und die Umwelt nicht verschmutzen. Wie sollte ich so etwas vor meinen Mitarbeitern verantworten? Das ist doch abstrus, was den Unternehmen hier unterstellt wird. Was soll das Misstrauen? Dazu kommt: Man kann mich doch nicht verantwortlich für etwas machen, was tausende Kilometer entfernt in einem anderen Kulturkreis passiert. Auf die Spitze treibt es die EU mit den Plänen, dass ich als Unternehmer auch noch zivilrechtlich haften soll. Also, ich bitte Sie! Allein das Ansinnen ist pure Unvernunft.

Sie beklagen, die Verwaltung sei nicht gut aufgestellt. Sehen Sie irgendwo Verbesserungen?

Es ist bekannt, dass die Bürokratie für die Wirtschaft ein großes Problem ist. Verschlimmert wird es durch die Art und Weise wie die Regelungswut umgesetzt wird. Die Ämter schicken heute noch Faxe und machen eine Papierablage in Ordnern. In Zeiten von Clouds und Servern ist das absolut altbacken. In den USA geht alles, wirklich alles, online. Wir haben die Corona-Zeit nicht genutzt, um unsere Systeme zu modernisieren.

Die aktuelle Regierung hat die Zahl der Staatsbediensteten von 4,6 auf 5,2 Millionen erhöht. Glauben Sie, die wollen sich abschaffen? Mit der Digitalisierung ließen sich locker 20 Prozent einsparen. Daran haben die Staatsdiener aber gar kein Interesse.

Was ist ihr Vorschlag?

Ich würde erstmal alle Faxe in Deutschland zwangsweise abschaffen. Dann müssen die Ämter digitalisieren. Auch die Aufbewahrungsfristen würde ich abschaffen. Wir füllen ganze Keller mit Ordnern voller Belege, die wir physisch aufbewahren müssen. Das ist doch völlig verrückt.

Derzeit streitet die Ampel über eine Senkung der Unternehmenssteuern. Was wäre wichtig, um die deutsche Wirtschaft wieder flott zu machen.

Eins ist klar: Die Steuerlast ist viel zu hoch. Wir liegen mit insgesamt fast 30 Prozent weltweit an der Spitze und deutlich über dem Schnitt in der OECD und der EU. Wo haben wir denn noch einen Vorteil in Deutschland?

Ist das erst so, seit die Ampel regiert?

Es war vorher schon nicht gut und hat sich in den letzten drei Jahren dramatisch verschlechtert. Was soll beispielsweise der Zwang zur Arbeitszeiterfassung. Das wollen die Mitarbeiter doch gar nicht, die wollen flexibel arbeiten. Das ist alle abstrus.

Was muss passieren? Können Sie es auf einen Punkt bringen?

Man muss die Wirtschaft von den Fesseln befreien. Der zweite Punkt ist, Infrastruktur aufzubauen. An meinem Wohnort bei Winnenden haben wir immer noch kein mobiles Netz. Ich kann zu Hause nicht telefonieren. Wussten Sie das? Ich habe eine Richtantenne von der Firma hier auf mein Haus richten lassen, damit ich dort überhaupt arbeiten kann. Über die mobilen Funklöcher sprechen wir seit 15 Jahren, getan hat sich fast nichts. Warum macht man nicht ein Gesetz zum Bau von Funkmasten? Das wäre wenigstens sinnvoll.

Die EU-Kommission schlägt den Abbau der Treibhausgase um 90 Prozent bis 2040 vor. Ist das aus Ihrer Sicht realistisch?

Wir bei Kärcher sind da schon sehr weit und haben kein Problem damit. Dennoch möchte ich das kommentieren: Für viele Industrien bedeutet das eine Mehrbelastung. Wo gibt’s denn mal eine Entlastung? Wo? Wissen Sie, all das hat mein Mitbewerber in China nicht. Am Ende des Tages muss ich auf dem Weltmarkt gegen Unternehmen bestehen können, die diese Belastungen nicht haben. In der Konsequenz wird das Arbeitsplätze in Deutschland kosten. Warum muss man sichere Atomkraftwerke abschalten? Die hätten Milliarden Gewinne abgeworfen und dem Staat gute Einnahmen beschert. Dieses Geld hätte man in beispielsweise in Bildung investieren können. Man hat Milliarden einfach verbrannt.

Für Kärcher sind Sie dennoch zuversichtlich?

Ja. Das liegt daran, dass wir global aufgestellt und nicht von einem Markt abhängig sind. Außerdem haben wir in den letzten Jahren gelernt, mutig, schnell und konsequent auf Unvorhergesehenes zu reagieren. Damit sind wir erfolgreich.