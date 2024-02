Der große Jobabbau läuft. Immer mehr Autozulieferer kündigen inzwischen an, Arbeitsplätze abbauen zu wollen - vornehmlich in Deutschland: 3000 bei Bosch, 7100 bei Continental, 1500 bei Michelin, 1800 bei Goodyear und 2000 bei Mahle. Bei ZF kursiert sogar die Zahl 12.000, auch wenn diese bisher noch nicht offiziell bestätigt worden ist. Im Südwesten arbeiten 250.000 Beschäftigte direkt am Auto, im weiteren Sinne sind es sogar 480.000. Im schlimmsten Fall könnten bis zu 30 Prozent dieser Stellen wegfallen.

Die einstige Vorzeigebranche steckt tief in der Krise - und die Gründe dafür sind vielfältig. Neben der schwächelnden Weltkonjunktur stellt der Wandel weg vom Verbrenner hin zum E-Antrieb die gewaltigste Herausforderung dar. Nicht nur, dass etliche Konkurrenten aus Asien oder den USA in der neuen Technologie ein Stück weiter sind, es werden für ein E-Auto schlicht und einfach weniger Arbeitskräfte benötigt als für einen Verbrenner. Dazu kommen die Schwächen des Standorts Deutschland: hohe Steuern und Abgaben, eine überbordende Bürokratie, der Mangel an Fachkräften und sehr hohe Kosten für Energie und Arbeit.

Rahmenbedingungen endlich verbessern

Während die Unternehmen das Kostenthema betonen, kritisiert die Gewerkschaft die Manager und fordert Industriepolitik, womit vor allem Subventionen gemeint sind. Die großen Versäumnisse der Politik stellen beide Seiten heraus. Aber nur ein gemeinsames Handeln aller Beteiligten wird das Schlimmste noch verhindern können: So gilt es für die Politik, endlich die Rahmenbedingungen deutlich zu verbessern und vor allem für bezahlbare Energie zu sorgen. Die Automanager müssen ebenso technologisch einen Zahn zulegen wie sie sich im Zweifel für den heimischen Standort aussprechen sollten. Und für die IG Metall gilt es in solch einer existenziellen Krise, Maß zu halten und die Produktivität nicht aus den Augen zu verlieren. Erste Äußerungen im Hinblick auf die kommende Tarifrunde machen da jedoch wenig Mut.

Fakt ist: Ein deutlicher Jobabbau wird stattfinden. Entscheidend ist dabei die Frage, ob dieser dann doch relativ moderat ausfällt oder ob er geradezu verheerend sein wird.