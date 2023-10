Der Reisemobilhersteller Erwin Hymer Group (EHG) hat bekannt gegeben, den Hymer-Stammsitz in Bad Waldsee auszubauen und dafür 30 Millionen Euro zu investieren. Die Zahl der Beschäftigten soll stabil bleiben. Zu der neuen Servicegesellschaft, die Anfang 2024 an den Start geht, sieht der Betriebsrat noch Gesprächsbedarf.

Trotz Produktionsstopps steigert die EHG den Umsatz auf 2,9 Milliarden Euro

Trotz mehrerer Produktionsstopps aufgrund von Lieferengpässen, hat die Erwin-Hymer-Group, zu der auch die Marke Hymer gehört, den Umsatz im Geschäftsjahr 2022/2023 (bis 31. Juli) von 2,6 auf auf 2,9 Milliarden Euro gesteigert. Mit den jetzt bekannt gegebenen Investitionen am Stammsitz von Hymer in Bad Waldsee sollen nach Angaben der Unternehmensleitung „Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum und sichere Arbeitsplätze“ geschaffen werden.

Investition ist ein Bekenntnis zur Region

Am Hymer-Stammsitz in Bad Waldsee sind nach früheren Berichten rund 1700 Mitarbeiter beschäftigt. Das Unternehmen macht dazu keine Angaben. Die Erwin Hymer Group, in der 20 Marken zusammengefasst sind, beschäftigt laut eigenen Angaben 8900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Zu Mitarbeiterzahlen einzelner Standorte und Bereiche geben wir keine Auskunft“, so teilt die EHG auf Anfrage mit.

Der Umbau des Werks in Bad Waldsee war seit längerem geplant und hatte in der Belegschaft für Unruhe gesorgt. Der Plan, das alte Werk 1 abzureißen und die dort ansässigen Produktionsbereiche in das bestehende Hauptwerk an der Holzstraße zu integrieren, hatte Fragen aufgeworfen, ob alle Bereiche in Bad Waldsee angesiedelt bleiben.

Grünes Licht von der EHG-Mutter, dem Thor-Konzern, für die Investition von 30 Millionen Euro am Stammsitz gab es dem Vernehmen nach bereits vor einigen Wochen. Am Mittwochabend teilte das Unternehmen mit, die Pläne seien in trockenen Tüchern. Demnach werden die Produktions- und Logistikflächen am Standort Bad Waldsee um 21.000 Quadratmeter erweitert.

Auf den Teilflächen Teichäcker und Wasserstall des Gewerbeparks Nord sollen die sogenannte Sandwichteilefertigung von Hymer und das Logistik Center der neu gegründeten EHG Services GmbH untergebracht werden. „Die Produktionsfläche der Hymer GmbH & Co. KG wird auf dem bestehenden ,Werk 3’ Werksgelände im Gewerbepark Nord um mehr als 8000 Quadratmeter erweitert“, so teilt das Unternehmen mit. Die Bauarbeiten sollen im ersten Quartal 2024 beginnen und voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 abgeschlossen sein.

Die Erwin-Hymer-Group wolle damit ein „starkes Zeichen“ setzen. „Unsere Investition in den Standort Bad Waldsee ist ein klares Bekenntnis zur Region und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, so Alexander Leopold, CEO der Erwin Hymer Group, laut Mitteilung.

Auch in diesem Geschäftsjahr können Produktionsstopps nicht vollständig ausgeschlossen werden. Sprecher EHG

Der Betriebsratsvorsitzende, Janusz Eichendorff, sagte auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“, die getroffene Entscheidung sei „sehr zu begrüßen“. Im Gespräch nannte Eichendorff, der auch dem Konzernbetriebsrat vorsteht: „Die Situation im Werk ist stabil“. Mit einem Aufbau der Beschäftigung rechne er allerdings nicht. Da frühere Flächen aufgegeben wurden (Werk 1), handele es sich eher einen Umbau und eine Modernisierung und weniger um eine Ausweitung.

Lieferprobleme, die Hymer im vergangenen Jahr zu schaffen machten, sind aus seiner Sicht zwar abgemildert, wenn auch nicht ganz bewältigt. „Die Liefersituation hat sich in den letzten Monaten zwar zusehends stabilisiert, aber auch in diesem Geschäftsjahr können Produktionsstopps nicht vollständig ausgeschlossen werden“, teilt dazu ein Sprecher der EHG mit.

Betriebsrat sieht Gesprächsbedarf zum Übergang in die neue Gesellschaft

Differenzen gibt es aus Sicht des Betriebsrats noch zum Übergang der Mitarbeiter in die neue Servicegesellschaft, die zum 1. Januar 2024 startet und dann unter EHG Services GmbH firmiert. Laut früheren Berichten sollen etwa 100 -150 Mitarbeiter in die neue Gesellschaft überführt werden. Das Unternehmen macht ausdrücklich keine Angaben dazu, wie viele Mitarbeiter davon betroffen sind. Vorschläge des Betriebsrats, die Mitarbeiter in die neue Gesellschaft lediglich zu entsenden und ihren bisherigen Status zu erhalten, seien abgelehnt worden. Auch der Vorschlag eines einheitlichen Tarifvertrags treffe auf Widerstand bei der Leitung. Hintergrund ist, dass der Betriebsrat Nachteile für die Mitarbeiter der neuen Gesellschaft befürchtet, wenn die einjährige Bestandsgarantie ausläuft.

„Der Betriebsübergang erfolgt auf Grundlage der bestehenden tarifvertraglichen Regelungen“, heißt es dazu von der EHG. Mit der neuen Gesellschaft sollen „Wachstumschancen im Bereich After Sales“ genutzt worden. Der Begriff „After Sales“ umfasst Angebote für die Kunden rund um den Kauf eines Reisemobils. So sollen etwa „digitale Instrumente zur Steigerung der Servicequalität, Kundenzufriedenheit und Kundenbindung“ erprobt und für die ganze Gruppe nutzbar gemacht werden.

+++ Update 17.19 Uhr: nun hat sich auch die Stadt Bad Waldsee mit einem Statement geäußert. Dieses lesen sie im folgenden Absatz.

„Wir sind sehr froh und dankbar, dass sich die Erwin Hymer Group dazu entschlossen hat, am Standort Bad Waldsee 30 Millionen Euro zu investieren. Dies ist ein klares und deutliches Bekenntnis zum Standort Bad Waldsee. Hymer ist ein integraler Bestandteil von Bad Waldsee und gehört zu unserer Stadt. Das Unternehmen ist unser größter Arbeitgeber. Deshalb haben wir mit aller Kraft die Erweiterung unseres Gewerbegebiets vorangetrieben, um beste Voraussetzungen für zukünftiges Wachstum bieten zu können. Die Erschließung des Gewerbegebiets Wasserstall II wird zu Beginn des neuen Jahres beginnen. Die Planungen und Abstimmungen laufen auf Hochtouren und haben oberste Priorität", so Oberbürgermeister Matthias Henne, Bürgermeisterin Monika Ludy und der Gemeinderat.