Erneut bundesweite Warnstreiks im Handel

Deutschland / Lesedauer: 1 min

Streiks vor Weihnachtszeit sind ein Druckmittel. (Foto: Matthias Balk/dpa )

Langes Anstehen an Kassen und Lücken in Supermarktregalen: Damit müssen Kunden am heutigen Freitag wieder rechnen. Verdi hat einen Streik im Einzel- und Großhandel geplant.

Veröffentlicht: 10.11.2023, 03:56 Von: Deutsche Presse-Agentur