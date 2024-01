Bundesanwaltschaft

Ermittlungen wegen Schaden an Erdgas-Pipeline

Bundesverkehrsminister Volker Wissing bei einem Pressetermin zum Bau der neuen LNG-Pipeline in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein. An der Pipeline wurden nun Löcher gefunden - die Ermittlungen laufen. (Foto: Marcus Brandt/dpa )

Handelt es sich um verfassungsfeindliche Sabotage? An der Pipeline in Schleswig-Holstein waren zuvor kleine Löcher gefunden worden. Jetzt ist die Behörde in Karlsruhe am Zug.

