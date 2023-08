Am kommenden Montag verkündet der Vorstand der Gewerkschaft EVG das Ergebnis einer Urabstimmung zum Schlichtungsergebnis in den Tarifverhandlungen bei der Bahn. Ein unbefristeter Streik ist allerdings unwahrscheinlich.

Bereits Anfang Juli schien die Streikgefahr bei der Bahn gebannt. Die Schlichter im Tarifstreit zwischen der Eisenbahn– und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Deutschen Bahn konnten ein Ergebnis erzielen. Nach Lesart der Gewerkschaft erhalten die rund 180.000 Tarifbeschäftigten damit durchschnittlich 14,5 Prozent mehr Lohn.

Beendet ist das monatelange Ringen noch nicht

Doch beendet ist das monatelange Ringen um einen Kompromiss, zu dem auch tatsächliche und angekündigte Warnstreiks gehörten, damit noch nicht. Dazu bedarf es der Zustimmung der vom Tarifvertrag betroffenen Mitglieder. Sie können seit einigen Wochen darüber abstimmen. An diesem Freitag endet die Urabstimmung. Am nächsten Montag tritt am frühen Nachmittag der EVG–Vorstand zusammen und verkündet das Ergebnis.

Eigentlich sollte die Sache locker über die Bühne gehen. Eine Zustimmung von 25 Prozent der Befragten reicht für die Annahme des Tarifvertrages aus. Doch da gibt es noch eine zweite Frage an die Gewerkschafter: Sie entscheiden auch darüber, ob die EVG mit einem Erzwingungsstreik ein noch besseres Ergebnis herausholen soll. Dafür wäre aber eine Zustimmungsquote von 75 Prozent erforderlich.

Heißer Herbst mit unbefristetem Streik möglich

Sollte es dazu kommen, kann sich das Land auf einen heißen Herbst mit einem unbefristeten Streik bei der Bahn gefasst machen. Doch ernstlich rechnet damit niemand. Dabei machen die Gegner des Schlichtungskompromisses in den sozialen Netzwerken mobil und werben für einen Streik.

„Die Schlichtungsempfehlung bedeutet Reallohnsenkungen, Spaltung der Belegschaft, Einführung von Zwei–Klassensystem“, wettert da beispielsweise jemand. Auch wird der Rücktritt des EVG–Vorstands gefordert. Die Stimmung ist gereizt.

Auch aus Kreisen der Verhandlungskommission, die über den Schlichtervorschlag beriet und die Empfehlung schließlich annahm, wird von heftigen Diskussionen berichtet. Selbst in der EVG–Spitze ist der Kompromiss umstritten. Damit steht der Gewerkschaft — je nach Ergebnis der Urabstimmung — selbst womöglich ein konfliktreicher Herbst bevor. Denn die Doppelfrage kann höchst unangenehme Ergebnisse zeitigen.

Zustimmung zum Schlichterspruch gilt als wahrscheinlich

Eine Zustimmung zum Schlichterspruch ist zwar wahrscheinlich. Unsicher ist jedoch das Ausmaß. Zeigen sich nur wenig mehr als 25 Prozent der Befragten damit zufrieden, tritt der Vertrag in Kraft, ohne dass eine Mehrheit ihn will. Noch brisanter wird die Lage, wenn die Befürworter eines unbefristeten Streiks nur knapp an der Hürde von 75 Prozent Zustimmung scheitern. Dann steht die EVG nach Einschätzung von Insidern vor schweren internen Konflikten und am Ende gar vor einer Zerreißprobe.

Vor gut 20 Jahren gab es schon einmal eine große Unzufriedenheit der Gewerkschaftsmitglieder mit einem Tarifabschluss. Binnen weniger Wochen kündigten damals einige Tausend Bahner der EVG die Gefolgschaft auf. Nutznießer war am Ende die Konkurrenzgewerkschaft der Lokführer, die GDL. Beide Organisationen stehen nach wie vor im Wettbewerb miteinander. Der EVG–Vorstand muss sich im schlimmsten Fall daher sowohl nach innen als auch nach außen verteidigen.

Bahn ist in dieser Umbruchzeit auf die EVG angewiesen

Die Bahn will sich zur Lage nicht äußern, bevor das Ergebnis der Urabstimmung bekannt ist. An einer Schwächung der EVG haben die Arbeitgeber kein Interesse. In vielen Bereichen arbeiten beide Seiten konstruktiv zusammen. Darauf ist die Bahn in dieser Umbruchzeit des Konzerns auch angewiesen. Schließlich steht dem Unternehmen Ende Oktober der nächste Tarifstreit ins Haus. Dann beginnen die Verhandlungen mit der GDL.

Sollten sich die Befürchtungen nicht bestätigen und eine überzeugende Mehrheit den Schlichterspruch annehmen, können sich die Beschäftigten auf deutlich mehr Geld freuen. Zunächst zahlt die Bahn dann eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 2850 Euro. Im Dezember werden dann die Löhne für alle um 200 Euro angehoben, im August nächsten Jahres noch einmal um 210 Euro.