Der Strom wird wieder billiger - Beim Gas zögern die Anbieter aber noch

Es sind gute Nachrichten für Verbraucher in einem nach wie vor inflationären Umfeld: Zahlreiche Grundversorger haben zum Jahreswechsel Preissenkungen für Strom und Gas angekündigt.

Das zeigen aktuelle Zahlen des Vergleichsportals Verivox. Demnach seien für Strom bisher 83 Preissenkungen um durchschnittlich zwölf Prozent angekündigt worden; bei Erdgas waren es 99 im Schnitt um 15 Prozent.

Daraus ergibt sich laut Verivox ein künftiger Durchschnittspreis in der Strom-Grundversorgung von 46 Cent pro Kilowattstunde, in der Gas-Grundversorgung sind es 14 Cent je Kilowattstunde. Das Vergleichsportal weist allerdings darauf hin, dass alternative Stromtarife für Neukunden derzeit schon ab 27 Cent je Kilowattstunde zu haben sind, Gas-Tarife bereits ab 8,5 Cent je Kilowattstunde.

Nach Informationen der Bundesnetzagentur lag der Anteil der Haushalte, die über einen Grundversorgungstarif bei Strom und Gas verfügten, im Jahr 2021 bei 24 Prozent. Neuere Daten liegen noch nicht vor.

Prozentual zweistellige Preissenkungen bei Strom

Auch im Verbreitungsgebiet der „Schwäbischen Zeitung“ können viele Kunden mit niedrigeren Preisen im neuen Jahr rechnen. Das ergab eine aktuelle Umfrage bei ausgewählten Grundversorgern in der Region.

So senkt das Stadtwerk am See, mit rund 100.000 Kunden der größte Energieversorger im Bodenseekreis, den Arbeitspreis in der Strom-Grundversorgung zum Jahreswechsel um rund 20 Prozent auf 39,6 Cent pro Kilowattstunde.

Bei der EnBW-Tochter ODR, die in Ostwürttemberg rund 200.000 Kunden mit Strom versorgt, fallen die Tarife in Grundversorgung um 15 Prozent auf 39,01 Cent pro Kilowattstunde.

In Biberach verlangt der lokale Energieversorger Ewa Riss mit 37,76 Cent pro Kilowattstunde ab dem 1. Januar 2024 rund zehn Prozent weniger als zuvor.

Und in Tuttlingen geht es mit dem Grundversorgungstarif der örtlichen Stadtwerke um elf Prozent runter auf 41,70 Cent pro Kilowattstunde.

Einer der größten Grundversorger im Südwesten, die EnBW, hält sein Preisniveau hingegen stabil: Auch im neuen Jahr verlangen die Karlsruher für Haushaltsstrom einen Arbeitspreis von 37,31 Cent pro Kilowattstunde ‐ liegen damit im Vergleich aber noch immer am unteren Ende des Tarifspektrums.

Niedrige Einkaufspreise kommen bei den Kunden an

„Seit etwa Mitte des Jahres sehen wir im Südwesten sinkende Preise“, beobachtet Matthias Bauer von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und führt das auf die seit Jahresbeginn „kontinuierlich rückläufige Strom- und Gaspreisentwicklung an den Börsen“ zurück.

Das bestätigt auch der Stadtwerkeverband VKU. „Die aktuellen Preissenkungen basieren überwiegend auf den im Vergleich zum vergangenen Herbst und Winter gesunkenen Einkaufspreisen“, sagte ein Sprecher. Die Entspannung an den Energiemärkten komme derzeit schrittweise bei den Kunden an.

Eine wichtige Rolle spielt dabei die Einkaufsstrategie der Energieversorger ‐ konkret: mit welchen Mengen sich die Unternehmen wann eingedeckt haben. Üblicherweise wird Strom ‐ und auch Gas ‐ rollierend über einen Zeitraum von 30 bis 50 Monaten beschafft. Die entsprechenden Tranchen werden dabei auf Termin gekauft. Strukturierte Beschaffung heißt das im Fachjargon.

Damit haben die Versorger in ihrem Strom-Portfolio beispielsweise Tranchen, die Mitte 2020 zu Preisen von 20 Euro je Megawattstunde eingekauft werden konnten, aber auch Tranchen, für die Sommer des vergangenen Jahres bis zu 700 Euro je Megawattstunde bezahlt werden mussten.

Strompreisbremse spielt häufig keine Rolle mehr

Die günstigeren Beschaffungspreise, die sich nun peu à peu in den Kalkulationen der Energieversorger bemerkbar machen und an die Kunden weitergereicht werden, führen dazu, dass vielerorts die aktuell gültige Strompreisbremse unterschritten wird.

Diese deckelt den Preis für 80 Prozent der Verbrauchsmenge des Vorjahres bei 40 Cent pro Kilowattstunde und soll ‐ wenn die EU-Kommission zustimmt ‐ noch bis Ende März des kommenden Jahres gelten.

Allerdings lässt die CDU nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts in dieser Woche auch das Sondervermögen für die Energiepreisbremsen (Wirtschaftsstabilisierungsfonds) auf Verfassungsmäßigkeit überprüfen und erwägt einen erneuten Gang nach Karlsruhe.

Mehrwertsteuer-Frage blockiert Gaspreissenkungen

Etwas spezieller stellt sich die aktuelle Situation bei den Gaspreisen dar. Zwar haben auch hier laut Verivox zahlreiche Grundversorger Preissenkungen angekündigt. Doch diese basieren auf dem ermäßigten Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent, der noch bis Ende des Jahres gilt.

Das ist einfach ganz schlechtes Handwerk und in höchstem Maße ärgerlich. Andreas Thiel-Böhm, TWS-Chef

Ob die Ermäßigung verlängert wird oder ab Januar 2024 wieder 19 Prozent Mehrwertsteuer fällig werden, ist offen. Zwar hat der Finanzausschuss am Donnerstag empfohlen, dass die gesenkte Mehrwertsteuer für Gas und Wärme bis Ende Februar gelten soll. Doch in trockenen Tüchern ist das noch nicht.

Sollte die Mehrwertsteuer wieder steigen, würden die nun angekündigten Preissenkungen zu einem Großteil wieder aufgefressen ‐ und zwar zunächst zulasten der Versorger, die im Privatkundengeschäft Bruttopreise angeben müssen. Immerhin geht es dabei um zwölf Prozentpunkte.

Vor diesem Hintergrund halten sich viele Grundversorger mit Preisanpassungen bei Gas auch zurück ‐ und äußern wegen der Planungsunsicherheit Kritik in Richtung Politik.

TWS-Chef sieht die Politik in der Verantwortung

„Das ist einfach ganz schlechtes Handwerk und in höchstem Maße ärgerlich“, sagt Andreas Thiel-Böhm, Chef des Regionalversorgers TWS aus Ravensburg und erinnert an das vergangene Jahr, als die Politik mit dem späten Beschluss des Starttermins der Strom- und Gaspreisbremsen die Energiebranche schon einmal erheblich unter Druck setzte.

Da Preisanpassungen den Kunden sechs Wochen vorher mitgeteilt werden müssten, man bei der künftig geltenden Mehrwertsteuer auf Gas aber noch im Dunkeln tappe, werde die TWS den Preis für die Kilowattstunde vorerst unverändert bei 15,57 Cent pro Kilowattstunde belassen, begründet Thiel-Böhm.

Mit dem gleichen Argument belassen auch das Stadtwerk am See in Friedrichshafen und die Stadtwerke Lindau ihre Preise für die Gas-Grundversorgung für einen durchschnittlichen Haushalt vorerst konstant bei 17,18 beziehungsweise 17,82 Cent pro Kilowattstunde.

Umso erstaunlicher ist die Ankündigung der ODR, zum Jahreswechsel den Gaspreis in der Grundversorgung um ein Drittel auf 12,47 Cent je Kilowattstunde zu senken.

Energie bleibt für Privatverbraucher trotzdem teuer

Unter dem Strich liegen die Preise der regionalen Gas-Grundversorgung aber noch immer über der aktuell gültigen Gaspreisbremse, die den Tarif ‐ analog zum Strom ‐ für 80 Prozent der Verbrauchsmenge des Vorjahres bei zwölf Cent pro Kilowattstunde deckelt.

Trotz der tendenziell sinkenden Strom- und Gaspreise bleibt Energie für Privatverbraucher in Deutschland aber teuer: Die Durchschnittspreise vor der Energiekrise im Zuge des Ukraine-Kriegs lagen für Strom bei 30 Cent und für Gas bei rund sechs Cent je Kilowattstunde.