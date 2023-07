Warme Tage und laue Nächte steigern den Durst der Deutschen. Dass im Sommer nicht nur mehr Wasser, sondern auch mehr Bier getrunken wird, ist kein Geheimnis. Doch es gibt ein Problem: Den Bierbrauereien gehen die Pfandflaschen aus.

„Es war in diesem Jahr schon so, dass einzelne Brauereien nicht alle Bestellungen erfüllen konnten, weil ihnen an bestimmten Tagen das Leergut ausgegangen ist“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer–Bundes, Holger Eichele.

Auch die Edelweißbrauerei Farny aus Kißlegg beklagt einen Mangel an Leergut. Es fehlt allerdings nicht nur an Pfandflaschen, sondern auch an den Kisten, wie Geschäftsführer Elmar Bentele auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ sagte. Das wirke sich auch auf die Produktion aus. Häufig könne Farny pro Tag nur 2000 oder 3000 statt 9000 Kisten befüllen. „An manchen Tagen haben wir überhaupt kein Leergut, was dazu führt, dass manche Sorten nicht mehr lieferbar sind“, sagt Bentele.

Keine Schlangen an Pfandautomaten

Bei der Brauerei Gold Ochsen und dem Brauhaus Zollernalb sei die Lage nicht ganz so angespannt. Nach eigenen Angaben hatten sich beide Betriebe im Hinblick auf die absatzstarken Monate bereits mit zusätzlichen Pfandflaschen eingedeckt. Doch obwohl es im Sommer durch einen höheren Getränkeverbrauch regelmäßig zu Engpässen beim Leergut kommt, ist die Verfügbarkeit von Pfandflaschen auch in Ulm und Albstadt ein Thema.

Denn zusätzlich zur saisonalen Knappheit finden Pfandflaschen ihren Weg aktuell nur langsam zurück in den Kreislauf. Als Grund nannte Eichele ein verändertes Einkaufsverhalten durch die Corona–Pandemie: „Die Leute gehen seltener einkaufen und die Rückgabe von Leergut läuft schleppender, wenn viele Kunden seltener in Supermärkte und Getränkemärkte gehen als früher.“

Farny–Geschäftsführer Bentele sieht auch einen Zusammenhang mit den seiner Meinung nach niedrigen Pfandsätzen von 3,10 Euro pro Zwanziger–Kiste. Und auch der Pfandbetrag für die Bierflaschen fällt mit acht Cent vergleichsweise gering aus. „Hier gehört normalerweise der Wiederbeschaffungswert angesetzt“, sagt Dominik Reger, Geschäftsführer und Braumeister des Brauhauses Zollernalb. Zum Vergleich: Für eine Wasserflasche aus Glas werden 15 Cent fällig und für Einweg–Dosen 25 Cent.

Bierflaschen als Alleinstellungsmerkmal

Für die Brauerei Gold Ochsen gibt es einen weiteren Punkt, der den Rücklauf von Pfandflaschen erschwert. „Dem Biertrinker präsentiert sich heute eine Fülle von unterschiedlichen Flaschenvarianten, die der Markenindividualität Ausdruck verleihen sollen“, sagt Geschäftsführerin Ulrike Freund. Zwar setze die Brauerei Gold Ochsen selbst auf genormte Modelle, doch durch die Vielzahl an verschiedenen Bierflaschen sei die Sortierung und Rückführung des Leergutes mittlerweile extrem aufwendig.

Hinzu kommt, dass die Verfügbarkeit von neuen Glasflaschen jüngst zurückgegangen ist. Während die europäischen Glashütten laut Holger Eichele ihre Kapazitäten wegen der hohen Energie– und Rohstoffpreise zurückgefahren haben, fielen zahlreiche Glashütten in der Ukraine und Russland seit Beginn des Angriffskriegs im Februar 2022 als Lieferanten aus.

Dadurch sei das Angebot an Mehrwegglasflaschen gesunken und die Preise entsprechend deutlich gestiegen. „Bei Glasflaschen sehen wir eine Steigerung von bis zu 140 Prozent im Anschaffungspreis, wenn wir den Mai 2023 mit dem Januar 2022 vergleichen“, sagte Eichele.

Explodierte Kosten

Auch die Brauereien in der Region bestätigen die enormen Preissteigerungen. Dominik Reger spricht von „explodierten Kosten“ beim Brauhaus Zollernalb und Stephan Verdi, erster Braumeister der Brauerei Gold Ochsen, verweist auf die gestiegenen Energiepreise, die die Zulieferer weitergeben: „Bei der Glasproduktion und Aluminiumverarbeitung handelt es sich um äußerst energieintensive Prozesse — vergleichbar mit dem Brauvorgang selbst. Entsprechend sind auch die Preise unserer Lieferanten extrem nach oben geschnellt.“

Für die Edelweißbrauerei Farny nennt Bentele eine konkrete Zahl: Nach seinen Angaben fallen an einem Produktionstag ausschließlich für das Leergut Kosten in Höhe von 80.000 Euro an. Deshalb und wegen der gesunkenen Kapazitäten der Glashütten sei es nicht einfach, kurzfristig Neuglas nachzubestellen.

Die Entwicklung ist erfreulich

Allerdings zeigen sich die Brauereien trotz des Engpasses an Leergut und der steigenden Kosten zufrieden mit dem bisherigen Geschäftsjahr. Dass die Menschen wieder vermehrt zusammenkommen, Veranstaltungen und Gastronomien besuchen, zeige sich am Absatz.

„Wir sind endlich wieder auf Vor–Corona–Niveau angekommen. Die Zahlen sind in etwa vergleichbar mit denen von 2019, auch wenn der Sommer in diesem Jahr ein wenig auf sich warten ließ“, sagt Ulrike Freund und spricht von einer erfreulichen Entwicklung.