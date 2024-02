Eine Wohltat mit Folgewirkung

Die bislang letzte größere Reform der Gewinnsteuern für Unternehmen fand 2008 statt. Seit Jahren fordern Firmen und ihre Verbände in Deutschland, den nächsten Schritt zu tun. Jetzt, angesichts der wirtschaftlichen Probleme, macht die oppositionelle Union Druck, und auch die Regierung diskutiert. Wie sinnvoll wäre es, die Steuern für Firmen zu senken?

„Im internationalen Vergleich sind die nominalen Steuersätze für Unternehmen in Deutschland mittlerweile ziemlich hoch, gerade auch im Verhältnis zu den Nachbarn“, sagt Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin. Während Unternehmen ihre Gewinne hierzulande mit rund 30 Prozent versteuern (Körperschaft- oder Einkommensteuer plus Gewerbesteuer), sind es beispielsweise in Italien 28 Prozent, in Frankreich und den USA 26 Prozent, in Großbritannien in manchen Fällen 25 Prozent.

„Vertretbar, die Steuersätze zu reduzieren“

Hinzu kommt: Die Einnahmen des Staates aus Gewinnsteuern sind stärker gestiegen als die Wirtschaftsleistung, wie Jens Boysen-Hogrefe vom Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) anmerkt. Auch im Vergleich zum Aufkommen der Lohnsteuer, die Beschäftigte zahlen, hat sich die Körperschaftssteuer besser entwickelt. „Vor diesem Hintergrund wäre es vertretbar, die Steuersätze zu reduzieren“, sagt Bach. Andererseits machen die Gewinnsteuern noch immer nur etwa zwölf Prozent des gesamten Steueraufkommens aus, was dagegen spricht, dass die Unternehmen die Zahlmeister der Nation sind und dringend eine Entlastung brauchen.

Aber in den Augen mancher Expertinnen und Experten erfordert die augenblickliche Situation dennoch eine Reform. Denn durch Corona, die Inflation, vor allem höhere Energiepreise, sind die Kosten der Unternehmen gestiegen, während gleichzeitig ihr Absatz lahmt. Niedrigere Steuersätze würden Linderung verschaffen. Die Firmen stünden im Vergleich zu ihren ausländischen Konkurrenten besser da, könnten mehr investieren, generierten mehr Wachstum.

Kosten von 18 Milliarden Euro pro Jahr

Ein Problem von Steuersenkungen besteht jedoch darin, dass dadurch die Einnahmen des Staates sinken. „Die Verringerung der Körperschaftsteuer von 15 auf zehn Prozent, wie die Union vorschlägt, kostete etwa 18 Milliarden Euro pro Jahr“, erklärt Stefan Bach. Deutlich billiger wäre ein kleinerer Schritt. „Nur den Solidaritätsbeitrag auf die Körperschaftsteuer abzuschaffen, schlüge mit drei Milliarden Euro zu Buche.“ Längerfristig könne sich die Absenkung bis zur Hälfte refinanzieren, schätzt der Ökonom, durch weniger Steuergestaltungen und mehr Investitionen. Wobei dieser Selbstfinanzierungseffekt der Steuersenkung allerdings „ziemlich unsicher“ sei. In jedem Fall bliebe ein Großteil als Kosten beim Staat hängen, letztlich also bei der Gemeinschaft der Steuerzahler, von denen viele nicht eben im Geld schwimmen.

Außerdem erscheint es momentan waghalsig, Bund, Länder und Gemeinden mit zusätzlichen Ausgaben zu belasten. Denn ohnehin fehlt Geld für staatliche Investitionen etwa in den Ausbau des Schienennetzes der Deutschen Bahn oder die Förderung von Unternehmen beim Übergang von der fossilen in die grüne Energiewirtschaft.

Abbau von Steuerprivilegien schwer umzusetzen

Ein weiteres Problem der Steuersenkung für Firmen sind die „unmittelbaren Verteilungswirkungen“, wie Bach sagt. Er hält sie für „schwierig, denn eine solche Steuersenkung begünstigt zunächst das reichste eine Prozent der Bevölkerung“. Wenn Aktiengesellschaften, GmbHs oder Kommanditgesellschaften weniger Abgaben entrichten, kommt das ihren Eigentümerinnen und Eigentümern zugute. Um diesen von Konservativen und Liberalen gewünschten, von Sozialdemokraten und Grünen hingegen oft abgelehnten Folgewirkungen zu begegnen, böte es sich an, den zusätzlichen Reichtum der Privatpersonen zu begrenzen. Dann würden die Unternehmen von der Steuersenkung profitieren, nicht aber deren Eigentümer. Bach: „Man könnte an eine höhere Reichensteuer und den Abbau von Steuerprivilegien bei leistungslosen Einkommen wie Erbschaften und Immobiliengewinne denken. Auch die Kürzung von Subventionen sollte immer ein Thema sein.“

Ob ein derartiger Kompromiss mit der Regierungspartei FDP oder der Union zu machen ist, erscheint fraglich.