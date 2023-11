Die Nachricht stößt auf Wut und Empörung bei den Betroffenen: Die SPD will die sogenannten Superreichen stärker besteuern. „Multimillionäre und Milliardäre sollen mehr zum Gemeinwohl beitragen“, heißt es in einem Leitantrag für den Parteitag im Dezember, der am Montag beschlossen wurde.

Eine „temporäre Krisenabgabe“ der Reichen solle genutzt werden, um die Einkommenssteuer für 95 Prozent der Bevölkerung zu senken. Die „Schwäbische Zeitung“ hat Millionäre und Unternehmer aus der Region befragt, was sie von dem Plan halten.

Von sehr hohen Einkommen bleibt auch nach etwas höheren Steuern immer noch viel übrig. Als SPD wollen wir die Besteuerung von Einkommen gerechter gestalten. Martin Gerster, MdB für den Kreis Biberach

Johannes Remmele, Gesellschafter der Firma Südpack (Ochsenhausen) mit insgesamt 1700 Mitarbeitern, sagt erbost: „Die SPD macht mit der temporären Krisenabgabe eine Neiddebatte auf, die völlig an der Realität vorbeigeht. Es ist Klientelpolitik zulasten des Mittelstands. Ich sage es deutlich: Eine Unverschämtheit!“

Remmele weiter: „Der Staat gibt jedes Jahr mehr aus und wir Mittelständler sollen alles bezahlen. Nicht nur wir, sondern auch viele unserer Mitarbeiter, deren Einkommen ab 62.000 Euro bis zum Greifen des Spitzensteuersatzes mit 42 Prozent versteuert werden. Der Staat nimmt sich schon heute überproportional viel Geld. Die mittleren Einkommen sollten entlastet werden, indem der Staat an anderen Stellen spart.“

„Auf dem besten Weg, die Wirtschaft zu ruinieren“

Werner Mang, Multimillionär, Schönheitschirurg und Inhaber der Bodenseeklinik (Lindau), geht noch weiter. Er sieht durch den SPD-Plan die gesamte Wirtschaft in Gefahr. „Die SPD ist auf dem besten Weg, die Wirtschaft zu ruinieren“, so Mang.

Und: „Die Leistungsträger und der Mittelstand sorgen für eine funktionierende Gesellschaft. Wenn die SPD so weitermacht, liegt Deutschland bald auf der Intensivstation. Das ist sehr schade, weil Deutschland mal ein wunderbares Land war.“

Einkommen oberhalb von 62.810 Euro werden in Deutschland bis zur Bemessungsgrenze von 277.826 Euro mit 42 Prozent besteuert. Dann greift der sogenannte Reichensteuersatz von 45 Prozent. Zu wenig, findet der SPD-Bundestagsabgeordnete und Rechnungsprüfungsausschuss-Vorsitzende Martin Gerster.

Er sagt: „Von sehr hohen Einkommen bleibt auch nach etwas höheren Steuern immer noch viel übrig. Als SPD wollen wir die Besteuerung von Einkommen gerechter gestalten. Das aktuelle Steuersystem beansprucht gerade mittlere Einkommen stark. Wir wollen die Steuern für die allermeisten senken. Dadurch werden kleine und mittlere Einkommen entlastet. Gerade in diesen Zeiten ist das eine wichtige und gerechte Maßnahme, die zudem auch noch die Kaufkraft stärkt. Davon profitieren auch Unternehmen und Familienunternehmer im Land, denn stärkere Kaufkraft generiert höhere Einnahmen für sie.“

„Seit vielen Jahren eine wirtschaftsfeindliche Politik“

Gersters Argumente lassen manche Unternehmer jedoch nicht gelten. Helmut Locher, Geschäftsführer der Firma Cteam (Ummendorf) mit 1200 Mitarbeitern, hält dagegen: „Ich ärgere mich fürchterlich darüber, dass die SPD fünf Prozent der sogenannten Reichen mit einer temporären Krisenabgabe höher besteuern will. Nicht, weil ich zu diesen fünf Prozent gehöre. Sondern weil seit vielen Jahren eine wirtschaftsfeindliche Politik gemacht wird. Der SPD-Plan ist einmal mehr ein schlechtes Signal für das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, den Mittelstand.“

Locher weiter: „Darüberhinaus könnten Investoren und Unternehmer abgeschreckt werden, die in der Folge über einen Standortwechsel nachdenken. Damit würden Steuereinnahmen wegbrechen, die mit der geplanten Steuererhöhung nicht kompensiert werden können. Außerdem fürchte ich, dass der SPD-Plan Neid und Missgunst fördert.“

Trigema-Chef nicht grundsätzlich gegen eine Erhöhung der Reichensteuer

Arnold Miller, Vorstandssprecher der Volksbank Bodensee-Oberschwaben sagt: „Die Grundidee der SPD, Menschen in unteren und mittleren Einkommensschichten zu unterstützen, halte ich für völlig richtig. Ob allerdings der Weg einer Gegenfinanzierung einzig über Privates und Unternehmerisches Vermögen erfolgen sollte, welches an vielen Stellen das finanzielle Rückgrat unseres Wirtschaftssystems bildet, stelle ich sehr in Frage.“

Wolfgang Grupp, Multimillionär und Geschäftsführer des Unternehmens Trigema (Burladingen), ist nicht grundsätzlich gegen eine Erhöhung der Reichensteuer. Doch er nennt ein neues Argument.

Grupp: „Als Sahra Wagenknecht vor Jahren den Plan formulierte, Reiche höher zu besteuern, konnte ich nicht widersprechen. Wenn es reichen Menschen in Deutschland gut geht, sollte es allen gut gehen. Aber wenn man die Reichensteuer erhöht, muss man zwingend über das Thema Haftung sprechen.“

Grupp führt sein Unternehmen „Grupp Trigema“ bis zum 1. Januar 2024 als „e. K.“ (eingetragener Kaufmann), bevor er die Geschäftsführung seinen Kindern übergibt. Als eingetragener Kaufmann haftet Grupp mit seinem Privatvermögen.

Grupp sagt: „Der Staat nutzt Steuergelder, um Unternehmen bei Insolvenzen finanziell zu unterstützen, bei denen die Geschäftsführer nicht in der Haftung sind. Ich zahle als Unternehmer aber die gleiche Einkommenssteuer wie ein Geschäftsführer, der nicht in der Haftung ist. Das muss sich zuerst ändern, wenn man über Steuern diskutiert.“