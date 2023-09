Eine neue Qualität von Kriminalität

Die Szene ist Hollywood–reif: Beamte der Bundespolizei wollen nachts einen Transporter und einen Lastwagen kontrollieren. Doch statt den Aufforderungen der Polizisten nachzukommen und das Fahrzeug zu stoppen, schert der Transporter immer wieder aus, um die Streife am Vorbeifahren zu hindern. Dann rast der Lkw in ein Maisfeld. Zwei Männer springen aus dem Fahrerhaus und flüchten. Eine erste Suche bleibt zunächst erfolglos. Einer zweiten Polizeistreife gelingt es wenig später, den Transporter anzuhalten. Zwei Männer werden festgenommen.

Tatort ist nicht irgendein US–Highway im Mittleren Westen, sondern die B20 in der Nähe des oberbayerischen Städtchens Burgkirchen an der Alz (Landkreis Altötting) in der Nacht vom Montag zum Dienstag vergangener Woche. In dem zurückgelassenen Lkw finden die Ermittler rund zwei Tonnen Buntmetall und Kupferteile. Die beiden 28 und 56 Jahre alten festgenommenen Männer aus dem Transporter werden wegen des Verdachts des Bandendiebstahls und bandenmäßiger Hehlerei Tags darauf dem Haftrichter vorgeführt. Die Suche nach den beiden mutmaßlichen Komplizen dauert an.

Erheblicher Schaden

Ortswechsel. Hamburg. Dort hat der Kupferriese Aurubis seinen Sitz. Die Nachrichten, die in den vergangenen Tagen aus der Firmenzentrale im Stadtteil Veddel in der Nähe der Hafencity kamen, sind noch spektakulärer als die aus Burgkirchen. Diebe haben den Metallkonzern wohl um mehrere Hundert Millionen Euro erleichtert. Aurubis–Chef Roland Harings spricht von einer „neuen Form von Kriminalität“. Früher, erklärte der Manager im „Hamburger Abendblatt“, sei der Diebstahl von reinen Edelmetallen wie Gold und Silber das Ziel gewesen. Das könne heutzutage mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aufgrund der hohen Sicherheitsstandards nicht mehr passieren. „Die neue Qualität ist, dass Kriminelle jetzt auch im Bereich der metallurgischen Weiterverarbeitung tätig werden“, sagte Harings. Das sei organisierte Kriminalität.

Passiert ist der Raubzug laut Harings bei der Verarbeitung von Recyclingmaterial. Aurubis verarbeitet nach eigenen Angaben etwa eine Million Tonnen Recycling–Schrott pro Jahr. „Wenn ein Lkw hier vorfährt, werden Proben entnommen und in unserem Labor analysiert, wie viel Wertstoffe das Material enthält. Auf dieser Basis werden die Lieferanten bezahlt“, erklärt der Chef des M–Dax–Konzerns. Der Wert einer Lieferung werde mit einer repräsentativen Probe ermittelt.

Kupfer ist durchaus wertvoll

„Wir haben die Vermutung, dass in diesem Prozess der Beprobung und der Bearbeitung der Proben hier im Haus Manipulationen stattgefunden haben, so dass der Wert von Lieferungen höher angesetzt wurde als er tatsächlich war“, sagte Haring. Und diese nicht vorhandenen Metalle seien bezahlt worden. „Das ist die derzeitige Vermutung, der wird jetzt mit der intensiven Inventur, die hier zurzeit läuft, nachgegangen.“ Am Ende werde man sehen, „welche und wie viele Wertstoffe nicht vorhanden sind, die es laut Soll–Bestand im System geben müsste“. Ende September wolle man darüber Klarheit haben.

Betroffen sind demnach Gold und Silber, Palladium, Platin und Rhodium. Harings wollte aber auch kein anderes Metall ausschließen. Im Gespräch mit der „FAZ“ sagte der Manager, auch Kupfer sei ein wertvolles Metall. Der Preis für eine Tonne liegt aktuell bei rund 8400 US–Dollar, was gut 7800 Euro entspricht.

Mittäterschaft von Aurubis–Beschäftigten wahrscheinlich

Nach Angaben Harings hat es „mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine aktive Mittäterschaft von Aurubis–Beschäftigten bei der Manipulation von Proben gegeben“. Das herauszufinden, sei Teil der Ermittlungen zusammen mit dem Landeskriminalamt. Bereits Mitte Juni hatte es eine Großrazzia bei Aurubis gegeben, bei der das Landeskriminalamt einige Verdächtige gefasst und teilweise verhaftet hatte und Beute sichergestellt wurde.

Aurubis ist eigenen Angaben zufolge ein führendes Unternehmen für das Recycling von Kupfer, Edelmetallen und anderen Nichteisenmetallen, die sich in den verschiedensten metallhaltigen Konsum– und Gebrauchsgütern wie elektronischen Geräten verbergen. Neben Kupfer, Blei, Nickel und Zink fallen im Recycling beispielsweise auch Gold und Silber oder Platin und Palladium an.

Jahresprognose gestrichen

Aufgrund des mutmaßlich erneuten Metalldiebstahls hatte Aurubis auch seine Jahresprognose gestrichen. Die Aktien des Konzerns waren daraufhin an der Börse in der Spitze um 18 Prozent eingebrochen. Selbst der Stahlkonzern Salzgitter — mit knapp 30 Prozent größter Einzelaktionär bei Aurubis — musste seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr zurückziehen.

In der Branche ist man nach den Vorkommnissen bei Aurubis hellhörig geworden. Denn im Prinzip könnten auch alle vergleichbaren Unternehmen der Metall– und Recyclingwirtschaft von dieser Betrugsmasche betroffen sein. In der „FAZ“ jedenfalls versprach Aurubis–Chef Harings die Branche sehr transparent informieren zu wollen, mit welcher neuen Form der Kriminalität man konfrontiert sei.

Wieland–Werke wollen sich nicht äußern

Nachfragen der „Schwäbischen Zeitung“ beim Ulmer Wettbewerber Wieland–Werke, ob man in den vergangenen Monaten Opfer von Metalldiebstählen gewesen sei und wie sich der Konzern gegen Metalldiebstähle schütze, blieben ergebnislos. „Zu diesem Thema möchten wir kein Statement abgeben“, ließ eine Unternehmenssprecherin wissen. Sicherungssysteme, die explizit auch Schutz vor Diebstahl gewährleisten sollen, hat das Unternehmen laut Geschäftsbericht jedenfalls installiert. Ein solches System reklamiert auch Aurubis für sich. Genützt hat es offensichtlich wenig.

Die hohen Rohstoffpreise machen Metalldiebstahl für die zunehmend organisiert agierenden Banden zu einem lukrativen Geschäft — und führen bei den betroffenen Unternehmen oft zu erheblichen wirtschaftlichen Schäden. In der Vergangenheit war insbesondere die Deutsche Bahn mehrfach davon betroffen. Auf Initiative des Staatskonzerns wurde 2012 deshalb eine Sicherheitspartnerschaft ins Leben gerufen, der neben dem Verband Deutscher Metallhändler und weiterer Infrastrukturbetreiber auch die Bundespolizei angehört.

Fallzahlen gehen zurück

Seitdem sind die Fallzahlen und der damit verbundene Schaden — zumindest im Südwesten — zurückgegangen. Auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ wurden 2022 von der Polizei Baden–Württemberg 894 Metalldiebstähle und ein „Entwendungsschaden“ von 3,6 Millionen Euro registriert. Im Jahr 2013 waren es noch 1771 Fälle mit einem Volumen von 13,1 Millionen Euro. So raffinierte Strategien wie bei der Hamburger Aurubis AG erfasst diese Statistik jedoch nicht.