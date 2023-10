Der Kostendruck auf die Speditionsbranche steigt. Nachdem die Lkw-Maut zum 1. Dezember fast verdoppelt wird und die Ökosteuer zum 1. Januar in die Höhe schnellt, plant die Politik zwei weitere Maßnahmen.

Die EU will zum einen bis 2040 nur „saubere Lastwagen“ zulassen, um den Kohlendioxid-Ausstoß deutlich zu reduzieren. Das wird teuer. Ins Geld gehen zum anderen auch Überlegungen der Landesregierung, eine neue Maut auf Land- und Kommunalstraßen einzuführen.

Der Laupheimer Spediteur Markus Barth schildert drastisch, welche Auswirkungen die Kostenexplosionen haben.

Herr Barth, Sie haben die Erhöhung der Lkw-Maut vor zwei Monaten in der „Schwäbischen Zeitung“ scharf kritisiert. Welche Rückmeldungen bekommen Sie aus der Branche?

Die Kollegen reagieren mit Resignation, Depression und Wut. Alle Kollegen wissen, wie schnell der 1. Dezember kommt. Alle beginnen mit dem Rechnen. Laut Verband überlegen 50 bis 60 Speditionen in Deutschland, den Betrieb einzustellen. Ohne Weitergabe der Mauterhöhung reichen die Rücklagen nur für kurze Zeit. Besonders betroffen sind klein- und mittelgroße Betriebe mit 20 bis 50 Fahrzeugen. Drei haben schon aufgehört.

Der Laupheimer Spediteur Markus Barth (rechts), hier mit Sohn Marvin, kämpft gegen weitere Mautgebühren auf Landstraßen in Baden-Württemberg. Er spricht von „Doppelmoral“ und „Wegelagerei“ (Foto: oh )

Die Margen in unserer Branche sind so gering, dass die hohe Maut einige Betriebe in die roten Zahlen rutschen lässt. Ich fürchte, das wird zu Insolvenzen führen. Was kaum jemand im Blick hat: Mehrere Firmen aus dem Ausland wollen ihren Handel nach Deutschland zum 1. Dezember einstellen. Und es gibt noch eine Hiobsbotschaft mit fataler Signalwirkung.

Welche?

Die Mercedes Benz AG gehört zu den weltgrößten Pkw-Herstellern. Mercedes hat der verladenden Wirtschaft gerade schriftlich mitgeteilt, nur 50 Prozent der Mauterhöhung zu übernehmen. Mercedes schreibt: „Wir sind davon überzeugt, eine nachhaltige, faire und partnerschaftliche Lösung für beide Seiten gefunden zu haben.“

Das ist Ironie pur! Schlussendlich handelt es sich um eine von der Bundesregierung kurzfristig beschlossene Steuererhöhung, die vom Endverbraucher getragen werden soll.

Die EU-Kommission hat über weitere Maßnahmen diskutiert. Demnach sollen Nutzfahrzeughersteller dafür sorgen, dass im Jahr 2040 in der EU neu zugelassene Lkw 90 Prozent weniger Kohlendioxid emittieren als 2019. Das sieht ein Gesetzesvorschlag über neue CO₂-Normen für schwere Nutzfahrzeuge vor. Aktuell gilt die Vorschrift, den CO₂-Ausstoß bis 2030 um 30 Prozent zu reduzieren. Welche Auswirkungen hätte das?

Dass wir uns nicht falsch verstehen: Es ist richtig, Emissionen zu reduzieren. Aber der Weg ist ‐ wieder einmal ‐ falsch. Da wird ein toter Gaul aufgesattelt. Nur 0,3 Prozent der Abgase eines Dieselmotors unter Volllast sind gesundheitsschädlich. Das enthaltene NO₂, CO₂ und HC lässt sich mit Partikelfiltern reduzieren. Es würde allerdings einen immensen Aufwand verursachen, einen Verbrennermotor auf Euro-7-Norm zu bringen. Das ist technisch nur schwer möglich und sehr teuer. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt.

Die alternativen Antriebstechniken wie E-Mobilität oder Wasserstoff stehen erst am Anfang, ganz abgesehen von der fehlenden Infrastruktur. Auf jeden Fall führen die neuen Technologien zu einer weiteren Kostenexplosion. Wieder in Deutschland, wieder in Europa. Aber unsere Branche ärgert noch ein weiterer Aspekt.

Welcher?

In der Politik wird seit Monaten über die Straße gesprochen. Niemand spricht von Schiffen. Dabei erfolgt 80 Prozent des Welthandels mit Schiffen. Container- und Handelsschiffe transportieren Güter von Kontinent zu Kontinent. Jetzt kann man sagen: Schiffstransporte verursachen durchschnittlich 15 Gramm CO2 pro Tonne, Lkw durchschnittlich 50 Gramm. Alles gut, also? Nein!

Hochseeschiffe werden zu 95 Prozent mit Schweröl betrieben, was große Mengen an Schadstoffen produziert. Der erlaubte Wert des Schwefelgehalts bei Schwerölverbrennung liegt bei 3,5 Prozent bei Schiffen, bei Lastwagen nur bei 0,001 Prozent. Wir reden über das 3500-Fache an Schwefelgehalt. Dazu kommen noch Unmengen an Schwefeloxiden, Ruß und Feinstaub, die von Schiffen ausgestoßen werden. Diese Partikel, vor allem Stickoxide und Ruß, sind der zweitstärkste Klimatreiber. Das kommt ungefiltert aus den Schornsteinen.

Was Lastwagen, Busse oder Autos erzeugen, ist nur ein Bruchteil davon, es sind Peanuts dagegen. Die 15 größten Schiffe stoßen pro Jahr so viele Schadstoffe aus wie 750 Millionen Autos. Der Verbrauch von Schweröl für die Schifffahrt liegt bei zirka 700.000 Tonnen pro Tag. Es registriert kaum jemand, dass Transportschiffe nur in den Häfen mit Diesel betrieben werden. Auf den Weltmeeren fahren sie mit Schweröl. Um es kindlich zu betrachten: Als Spediteur komme ich mir langsam vor wie Aschenputtel. Wir sortieren mühevoll die kleinen Erbsen, und die größten Umweltsünden wie das Verbrennen von Rohöl auf Schiffen werden hingenommen.

Die „Schwäbische Zeitung“ hatte diese Woche berichtet, dass Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann eine Lkw-Maut auch auf Landes- und Kommunalstraßen einführen will. Der Bundesrat hatte den Vorstoß abgelehnt. Welche Auswirkungen hätte die Umsetzung des Plans auf die Speditionsbranche?

Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, damit ich nicht ausfällig werde. Erst hieß es, 2024 würde nur die Ökosteuer erhöht. Das hatte die FDP fest zugesagt. Trotzdem wird die Maut zum 1. Dezember fast verdoppelt. Ein klarer Wortbruch!

Unsere Branche wird zweimal extrem belastet. Jetzt will Herr Hermann die Belastung verdreifachen. Das ist Wegelagerei! Es ist ein Wahnsinn, was gerade passiert.

Wir sollen unzählige Windkraftanlagen, Solaranlagen und Teile für den Bau von E-Fahrzeugen durch Deutschland fahren, um schnellstmöglich Emissionen zu senken. Gleichzeitig verdoppeln Politiker die Maut, das ist an Doppelmoral kaum zu überbieten. Kein Land ist so verkorkst gerade wie Deutschland.

Sie hatten Demonstrationen in mehreren Städten gegen die Mauterhöhung geplant. Warum wurden die Demos abgesagt?

Einerseits haben wir in manchen Städten keine Genehmigung bekommen. Andererseits wurde uns indirekt mit dem Entzug der EU-Lizenz gedroht. Die Landratsämter können einer Spedition die Lizenz entziehen, wenn ihre Lastwagen eine Behinderung für den fließenden Verkehr darstellen.

Wird dabei Absicht unterstellt, kann dies zum Entzug der Gemeinschaftslizenz führen. Das war vielen Speditionen, auch mir, zu riskant. Jetzt gibt es am 4. November zumindest eine Kundgebung in Heilbronn gemeinsam mit betroffenen Landwirten.