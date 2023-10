Eine Extraportion Maut für Baden-Württemberg

Die bundesweite Lkw-Maut steigt zum 1. Dezember kräftig an. Viele Logistik-Unternehmen erwarten wegen des künftigen CO2-Zuschlags eine Verdoppelung ihrer Kosten für die Benutzung von Autobahnen und Bundesstraßen.

Für in Baden-Württemberg tätige Firmen könnte danach noch einmal ein Extra-Zuschlag dazukommen. Denn Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) arbeitet an Plänen für eine eigene Maut. Demnach soll auch die Nutzung von Landes- und Kommunalstraßen für Lastwagen kostenpflichtig werden. Die CDU hat dem Vorhaben im Koalitionsvertrag zugestimmt, will es nun aber kippen und bekommt dafür Zustimmung aus der Wirtschaft und von allen Oppositionsparteien. Die Grünen wollen an den Plänen aber nicht rütteln.

„Zusätzliche Belastung eigentlich nicht vermittelbar“

„Als wir den Koalitionsvertrag vereinbart haben, war die Lage eine andere“, sagt Thomas Dörflinger, Verkehrsexperte der CDU-Landtagsfraktion aus Biberach, im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. „In der jetzigen Situation ist eine zusätzliche Belastung eigentlich nicht vermittelbar.“ Damit meint Dörflinger die wirtschaftliche Lage insgesamt, konkret aber auch die steigende Lkw-Maut für Autobahnen und Bundesstraßen, die der Bundestag am Freitag beschlossen hat. Der Bundesverband Güterverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) erwartet durch die Mauterhöhung eine Zusatzbelastung von jährlich 7,6Milliarden Euro für die Branche bundesweit und warnt, die Kosten würden letztlich auch die Verbraucherpreise etwa im Supermarkt nach oben treiben. Der Bund plant hingegen fest mit den zusätzlichen Einnahmen, von denen ein großer Teil in die Erneuerung des sanierungsbedürftigen Schienennetzes fließen soll. Außerdem erhoffen sich insbesondere die Grünen Anreize für den Kauf klimafreundlicher Lastwagen, für die weniger Maut anfällt und für die Verlagerung von Gütertransporten auf die Bahn.

Eine zusätzliche Landesmaut würde die Last weiter steigern. Das mautpflichtige Straßennetz wäre plötzlich um ein Vielfaches größer: Sind bislang nur 1000 Kilometer Autobahnen und 4150 Kilometer Bundesstraßen in Baden-Württemberg mautpflichtig, kämen dann auch 10.000 Kilometer Landesstraßen, 12.000 Kilometer Kreisstraßen und womöglich fast 60.000 Kilometer Gemeindestraßen hinzu. Zusätzliche Kosten dürften vor allem für Speditionen auf dem Land entstehen, die weite Wege zur nächsten Autobahn oder ganz bis zu ihren Kunden auf bislang mautfreien Landstraßen zurücklegen.

„Wir müssen unsere Unternehmen unterstützen, indem wir sie zu allererst mal nicht mit neuen Abgaben belasten“, sagt CDU-Mann Dörflinger mit Blick auf die schwierige wirtschaftliche Lage. Verbände und Praktiker seien sich einig, das eine Lkw-Maut auf Landes- und Kommunalstraßen eine solche Belastung sei. „Deshalb ist unser Angebot an den grünen Partner, dass wir von der Einführung absehen können“, sagt Dörflinger, betont aber auch: „Dies geht nur im gemeinsamen Einvernehmen.“ Der Koalitionsvertrag gelte.

Koalition war zuvor mit bundesweitem Vorstoß gescheitert

In diesem hatten Grüne und Union vereinbart, zunächst über den Bundesrat eine bundesweite Ausweitung der Maut durchzusetzen. Damit ist die Landesregierung im Juli 2022 gescheitert. Viele andere Länder, darunter Bayern, stimmten dagegen. In diesem Fall, so haben es die Koalitionäre vereinbart, soll das Land in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode das Vorhaben im Alleingang durchziehen.

Diese zweite Hälfte hat inzwischen begonnen. „Die internen Vorbereitungen für einen Gesetzentwurf laufen“, sagt Verkehrsminister Hermann. „Einen Zeitplan zur Einführung gibt es allerdings noch nicht.“ Der Grünen-Politiker verweist aber auf die bestehende Absprache mit der CDU: „Für uns ist der Koalitionsvertrag mit den Vereinbarungen zur Maut für Landes- und Kommunalstraßen weiterhin uneingeschränkt maßgeblich. So haben wir auch die Äußerungen des Abgeordneten Dörflinger wahrgenommen.“

Wirtschaftsverbände warnen vor den Folgen

Wirtschaftsverbände drängen indes einhellig darauf, von den Plänen Abstand zu nehmen. Die süddeutschen Gliederungen des Branchenverbands BGL warnen vor Wettbewerbsnachteilen für das produzierende Gewerbe in Baden-Württemberg. „Eine baden-württembergische Sonderregelung würde den Exportstandort und den ländlichen Raum im Land insgesamt hart treffen“, fürchtet Timo Didier vom BGL-Süd. Der Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) fürchtet Wettbewerbsnachteile und nennt die Pläne „nicht tragbar“. Axel Nitschke, Hauptgeschäftsführer der IHK Rhein-Neckar, die im BWIHK in Verkehrsfragen federführend ist, zweifelt außerdem an der Lenkungswirkung, die mit der Lkw-Maut einhergehen soll: „Auf der Schiene bestehen keine Kapazitäten und es fehlen attraktive Angebote an emissionsfreien Lkw.“ Der Handwerkstag spricht von „Wegezoll“, die Landesregierung, so HandwerkBW-Hauptgeschäftsführer Peter Haas, solle ihre Pläne „umgehend ad acta legen“.

Die Opposition aus SPD, FDP und AfD ist ebenfalls geschlossen gegen das Vorhaben wie die Wirtschaftsverbände. „So wird der Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg zu einer Sondermautzone“, sagt FDP-Verkehrsexperte Christian Jung der „Schwäbischen Zeitung“. Das könne doch niemand wollen. „Es ist den Grünen gar nicht bewusst, was sie mit ihrer Politik anrichten.“

FDP will Rolle von Toll Collect untersuchen lassen

Der FDP-Mann hat einen Antrag an die Landesregierung gestellt, um mehr über die Pläne aus dem Verkehrsministerium zu erfahren. Dabei zielt er auch auf die Rolle des Unternehmens Toll Collect, das für die Erhebung und Kontrolle der Maut auf Bundesebene zuständig ist. Sollte dieses auch den Auftrag für das Eintreiben einer Landesmaut erhalten, ginge das nicht gegen den Bund. Dieser ist alleiniger Eigentümer des Technologiedienstleisters mit Sitz in Berlin. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Rudolf Gridl, Ministerialdirektor des FDP-geführten Bundesverkehrsministeriums. Die Ampel-Parteien in Berlin haben laut Jung nun die Bundesregierung beauftragt, zu prüfen, inwieweit eigene Landes- vorstöße bei der Maut aus Sicht des Bundes überhaupt statthaft sind.

Toll Collect erfasst die Bewegung von Lastwagen auf mautpflichtigen Straßen über sogenannte On-Board-Units in den Fahrzeugen. Kontrolliert wird zudem an den Autobahnen mit sogenannten Kontrollbrücken, von denen es bundesweit 300 gibt, sowie über 600 Kontrollsäulen an Bundesstraßen.

Lastwagenverkehr ist seit 2005 auf deutschen Autobahnen mautpflichtig, seit 2018 fällt die Maut auch auf allen Bundesstraßen an. 2022 verdiente der Bund daran 7,4 Milliarden Euro. Das Geld wird bislang zweckgebunden für Autobahnen und Bundesstraßen ausgegeben. Künftig sollen die Einnahmen aus der Bundes-Maut auch für die Erneuerung des an vielen Stellen sanierungsbedürftigen deutschen Eisenbahnnetzes verwendet werden. Bei den Plänen für eine baden-württembergische Maut ist eine Beteiligung der Kommunen an den Einnahmen im Gespräch ‐ entsprechend ihrem Anteil am Straßennetz. Die Kommunen könnten das Geld zum Beispiel verwenden, um den öffentlichen Nahverkehr auszubauen.