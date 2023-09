Ein Verzicht auf China wäre „auf keinen Fall schlau“

China ist nicht nur politisch umstritten, seit einiger Zeit kriselt auch die Wirtschaft in dem riesigen Land. Was heißt das für die Unternehmen in Baden–Württemberg, wie ernst ist die Lage und wie geht es weiter im Land der Mitte. Die „Schwäbische Zeitung“ hat Elmar Stumpf, den Vorstandsvorsitzenden des China Netzwerks Baden–Württemberg (CNBW), dazu befragt.

Chinas Wirtschaft schwächelt. Wie ernst ist die Lage? Kann das Land die gesamte Weltwirtschaft in den Abgrund reißen?

Die Lage in China ist tatsächlich schlechter als wir es gewohnt sind. Zum kriselnden Immobilienmarkt kommen noch verringerte Exporte und die zunehmende Jugendarbeitslosigkeit. Insgesamt befindet sich die chinesische Wirtschaft in einer herausfordernden Situation. Die großen Fragen sind, wie es nun weitergeht und wie lange das Tal andauern wird. Die Regierung in Peking wird vieles dafür tun, damit es wieder bergauf geht.

Wie stark ist Deutschland von der Krise in China betroffen? Wie würde die deutsche Wirtschaft ohne den chinesischen Markt aussehen?

Da müssen wir zwischen dem Absatzmarkt China und dem Beschaffungsmarkt China unterscheiden. Baden–Württemberg zum Beispiel hat im vergangenen Jahr insgesamt Waren im Wert von 260 Milliarden Euro exportiert, 20 Milliarden davon gingen nach China. Das sind knapp acht Prozent. China ist ein wichtiger Handelspartner, aber auch nicht komplett bestimmend. Wenn diese acht Prozent wegfallen würden, wäre es für Baden–Württemberg zwar schwer, wir könnten das aber insgesamt schon überleben. Für einige Unternehmen könnte es allerdings schon unangenehm werden.

Und bei den Importen?

Beim Import sieht es etwas anders aus: Da kommen von ebenfalls rund 260 Milliarden Euro Waren im Wert von 40 Milliarden Euro aus China. China ist der größte Handelspartner Baden–Württembergs — jetzt schon im siebten Jahr in Folge. Ein weiterer wichtiger Punkt ist aber auch, dass viele deutsche Unternehmen in China vor Ort sind und dort einen großen Teil ihres Gesamtumsatzes und ihres Ergebnisses erwirtschaften. Viele Themen — etwa die Forschung und Entwicklung in China — spielen dann auch wieder nach Deutschland zurück. Beide Länder sind also über die Unternehmen verwoben.

China ist also längst nicht mehr nur die verlängerte Werkbank für einfache Billigprodukte?

Keineswegs. Das ist jetzt grundlegend anders und so von der chinesischen Regierung gewollt. Inzwischen kommt Hightech aus China — man muss sich nur die E–Autos anschauen. In China werden auch immer mehr Patente angemeldet. In sehr vielen Bereichen ist der technologische Standard in China mittlerweile ausgesprochen hoch. Das wissen westliche Entwickler, Ingenieure, Einkäufer oder auch Wissenschaftler seit Jahren. In der breiten Öffentlichkeit herrscht aber oft noch das längst überholte Billig– und Kopierimage. Das ist nicht hilfreich für die Beurteilung der komplexen Thematik.

Wie steht es um das deutsch–chinesische Verhältnis?

Beim deutsch–chinesischen Verhältnis gibt es drei Ebenen: Politik, Wirtschaft, Menschen. Ich wünsche mir, dass in den Diskussionen mehr auf den menschlichen Faktor abgezielt wird. Wir müssen die anderen Denk– und Handlungsweisen sowie Traditionen kennen und zunächst einmal akzeptieren, alles im Kontext analysieren und unser Vorgehen unter Umständen dann neu justieren. Ändern werden wir die jeweils andere Seite nicht. Uns als China Netzwerk Baden–Württemberg ist insbesondere der persönliche Austausch wichtig. Der wirtschaftliche Austausch ist nach wie vor sehr gut, die deutsche Wirtschaft braucht den chinesischen Markt ebenso wie umgekehrt. Das heißt, die Wirtschaft funktioniert ganz normal. In der Politik findet dagegen eine gewisse Neujustierung statt. Dass zwei Systeme ihre Beziehungen neu definieren, ist nichts Ungewöhnliches — das geschieht derzeit und darüber wird ja ausführlich berichtet.

Der Blick auf China ist bei vielen ausgesprochen kritisch. Ist das gerechtfertigt?

Wir als CNBW blicken neutral auf das Thema und wollen es auch so darstellen. Jeder kann selbst seine Schlüsse ziehen.

Der Marktzugang chinesischer Unternehmen in Deutschland — Beispiel Kuka oder auch Hamburger Hafen — erscheint deutlich einfacher als umgekehrt. Ist das nicht unfair?

Es ist schon so, dass es in China ein größeres Regulativ gibt, als es dies bei uns vor der Kuka-Übernahme der Fall war. China geht strategischer vor, als es die Bundesregierung bis Mitte der 2010er–Jahre getan hat. Die Regierung hat aber bereits nachjustiert. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will dies nun verstärken. Dass sich ein Land darum kümmert, wer wo wie investiert, ist ja durchaus nachvollziehbar. Wichtig ist aber auch zu bedenken, dass die Wirtschaftsunternehmen voneinander profitieren können. Vielen Unternehmen in Deutschland mit chinesischem Investor geht es glänzend. Es gibt kritische Bereiche — etwa die Wehrpolitik –, bei denen man vorsichtig sein sollte. In weniger sensiblen Bereichen sollte man die marktwirtschaftlichen Kräfte aber wirken lassen. Schaut man auf die Direktinvestitionen, ist zu erkennen, dass deutsche Firmen in China bisher viel stärker investiert haben als umgekehrt. Das darf man nicht vergessen. Manches wird insgesamt zu emotional diskutiert.

Zum Beispiel?

Beim chinesischen Einstieg im Hamburger Hafen ging es nie um den gesamten Hafen, sondern um eine Beteiligung an einem Terminal. Es gibt auch große deutsche Logistikunternehmen, die ebenso an Hafenterminals in anderen Ländern beteiligt sind. Das Ganze ist eigentlich eine relativ normale Geschichte. Wichtig ist freilich, dass es Transparenz bei diesen Beteiligungen gibt.

Wie beurteilen Sie die China–Politik der Ampel–Koalition?

Die bewerte ich nicht öffentlich. Wir als CNBW begrüßen, dass sich Bundesregierung und auch Landesregierung intensiv mit der komplexen Gemengelage auseinandersetzen und versuchen, einen konstruktiven Weg zu finden. Uns ist es wichtig, dass man neutral an das Thema herangeht und die Kommunikation offenhält — auch von politischer Seite. Man muss andersartige Systeme ein Stück weit akzeptieren — das macht man ja bei anderen Staaten ebenfalls. Es ist erforderlich, mit Ländern im Dialog und wirtschaftlichen Austausch zu bleiben, selbst wenn sie politisch anders aufgestellt sind.

Was sind die Herausforderungen der China–Politik?

Beim Rangeln zwischen China und den USA um den Spitzenplatz in der Welt sitzen wir als Europa ein bisschen zwischen den Stühlen. Wir sind eng mit den USA verbündet, aber auch China ist wichtig für uns. Da sind Wege zu finden, die beiden Parteien gerecht werden. Wir müssen aufpassen, dass sich die Welt nicht wieder zu spalten beginnt. Darauf deutet zum Beispiel die Erweiterung der BRICS–Gruppe hin. Es könnte ein Art Gegen–UNO entstehen. Das wäre für alle problematisch. Bei der Klima–Thematik müssen wir zum Wohle des Planeten zusammenarbeiten. Ohne China lässt sich das Klima nicht retten.

Wie brisant ist die politische Lage? Stichwort: Taiwan.

Taiwan ist anders als die Russland–Ukraine–Thematik zu betrachten. Taiwan ist aus chinesischer Sicht ein Bestandteil Chinas. Die Insel wird ja auch von der Bundesrepublik nicht als eigenständiges Land anerkannt. Deshalb lässt sich das Ganze nicht vergleichen. In Bezug auf Taiwan ist es wichtig, dass wir aus westlicher Sicht deeskalieren und nicht zu viel Öl ins Feuer gießen.

Was würde bei einem Angriff auf Taiwan passieren?

Ich habe die große Hoffnung, dass das nie passieren wird, weil eine militärische Aktivität in Taiwan weltweit sehr starke Auswirkungen hätte. Man denke nur an die Chip–Produktion. Es würde auch zu starken Sanktionen kommen. Auch militärische Auswüchse sind möglich. Bisher hat sich China in der Geschichte stets wirtschaftlich rational verhalten, sodass wir hoffen können, dass der Konflikt nicht noch weiter eskalieren wird. Die chinesische Politik ist längst nicht so hemdsärmelig unterwegs wie die russische.

Würden sich die Amerikaner einmischen?

Das kann ich nicht vorhersagen.

Es wird ja schon länger diskutiert, dass Deutschland seine Abhängigkeit von China reduzieren sollte. Ist eine weitestgehende Abkopplung von China überhaupt denkbar?

Eine Abkoppelung wurde Ende 2022 sehr intensiv diskutiert. Mittlerweile vertreten Deutschland und auch die EU eher die Position, dass man vielmehr ein De–Risking betreiben müsse und keine vollständige Abkoppelung — gemeint sind die Streuung der Risiken und eine Verringerung extremer Abhängigkeiten. Wenn wir an Seltene Erden, bestimmte medizinische Grundstoffe, E–Mobilität oder Solarpanels denken, wäre eine komplette Abkoppelung von China extrem schwierig und damit auch kostspielig. Eine komplette Abkopplung wäre Protektionismus — und der hat noch keinem Land gutgetan.

Baden–Württemberg ist ein Autoland. Werden uns die Chinesen nun überrollen?

Die Chinesen bauen mittlerweile hervorragende Autos, die technisch auf dem neuesten Stand sind. Wie in allen anderen Industrien besteht auch im Autobau ein intensiver Wettbewerb — im Übrigen nicht nur mit den Chinesen, sondern auch mit Peugeot, Hyundai und vielen mehr. Die deutsche Industrie muss sich diesem Wettbewerb stellen. Die Chinesen haben auf jeden Fall extrem schnell gelernt. In der E–Mobilität sind sie zudem in Preisbereichen unterwegs, wo die Deutschen derzeit noch nicht mithalten. Von daher sind sie für die deutschen Hersteller schon gefährliche Rivalen.

Wie würde Baden–Württemberg ohne die Wirtschaftsbeziehungen zu China aussehen?

Wir könnten schon irgendwie überleben. Es wäre aber auf keinen Fall schlau, keine Wirtschaftsbeziehungen mehr zu China zu unterhalten. Sehr vieles würde fehlen. Wir hätten dann etwa keinen Zugang zu seltenen Erden und Solarpanels. Vereinfacht gesagt, wäre es dann ungleich schwerer, das Klima zu „retten“, als es heute ohnehin schon ist. Auch der Absatzmarkt in China würde fehlen. Ziel muss es sein, miteinander zu wachsen und wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Ohne China hätte manches Unternehmen in Deutschland nur noch 70 Prozent seines Umsatzes, manche noch weniger. Wäre das schön? Wohl kaum.