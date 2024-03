Es ist beschlossen: Nach monatelangem Ringen zwischen Regierung und Opposition hat der Bundesrat nun endlich grünes Licht für das Wachstumschancengesetz geben. Eine vernünftige Entscheidung. Mit 3,2 Milliarden Euro pro Jahr wird die Wirtschaft entlastet. Nicht nur im Vergleich zu den einst geplanten sieben Milliarden eine doch überschaubare Summe. Entsprechend gibt es Zustimmung aus der Wirtschaft - aber nicht nur der BDI spricht von einem „Tropfen auf den heißen Stein“.

Das Gesetz bringt Steuerentlastungen, es sorgt für eine bessere Forschungsförderung und sagt der Bürokratie den Kampf an. Nur bleibt die Dimension der Maßnahmen weit hinter dem Notwendigen zurück. Finanzminister Christian Lindner hat deshalb direkt weitere Schritte angekündigt. An dem Versprechen einer „Wirtschaftswende“ mit Bürokratieabbau, Entlastungen und strukturellen Reformen für den Arbeitsmarkt muss er, muss sich die Ampel nun messen lassen.

Problem: Die Kassen sind leer

Allerdings ist die Politik in keiner sehr beneidenswerten Lage. Die Erkenntnis, dass deutliche Entlastungen sowie signifikante Wirtschaftsreformen notwendig sind, ist inzwischen in allen Parteien durchgesickert. Nur: Die Kassen sind leer. Dem gegenüber steht die Tatsache, dass die Erwartungshaltung von Unternehmen und Bürgern an den Staat schier ins Unermessliche gewachsen ist. Die Politik hat diese „Vollkaskomentalität“ - dass sich der Staat um praktisch alles kümmert und immer hilft - selbst geschürt.

Die Ampel muss jetzt endlich klar und kompromisslos Prioritäten setzt. Dazu zählt, dass längst nicht mehr alle Wünsche erfüllt werden können und dass die konsumptiven Ausgaben - sprich: Sozialstaat - auf das Notwendige beschränkt werden. Ein wirklich gut investierter Staatseuro ist ein Euro, der Wachstum auslöst, der Arbeit belohnt und damit dauerhaft Jobs sichert und den Standort stärkt. Das nun beschlossene Gesetzt ist zumindest ein Schrittchen in die richtige Richtung.